„NDR Talk Show“ heute: Die Gäste am Freitag, 18. November

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 18. November um 22 Uhr im NDR. Moderatoren der Sendung sind Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 18. November:

Clemens Schick, Schauspieler

Thomas Rath, Modeunternehmer

Nina Gummich, Schauspielerin

Martin Rütter, Hundetrainer

Stephanie zu Guttenberg, Buchautorin

Dagmar Hirche, Gründerin des Vereins „Wege aus der Einsamkeit" e.V.

Prof. Dr. Christian Sprang, Autor und Todesanzeigensammler

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 18. November:

Er hat als Schauspieler auch international Karriere gemacht – spätestens seit Clemens Schick 2006 im Bond-Film „Casino Royal“ als Bösewicht zu sehen war. Aufgewachsen ist der 50-Jährige in Stuttgart. Der Vater ist dort Staatsanwalt im Baader-Meinhof-Prozess. Deshalb hat Clemens Schick seine Kindheit teils unter Polizeischutz verbracht. Früher will er nicht Schauspieler werden, sondern Zirkusartist. Seine Mutter empfiehlt ihm, Bademeister zu werden, weil er so ein schlechter Schüler war. Jetzt ist Clemens Schick im Kinofilm „Servus Papa, see you in hell“ als oberste Instanz und uneingeschränkter Herrscher einer Kommune zu sehen, in der Kinder ohne Eltern aufwachsen.

Mode, Models, Luxus und Extravaganz – das ist das Leben und Metier von Designer Thomas Rath. Seit mehr als 30 Jahren ist der in Düsseldorf lebende gebürtige Kölner als talentierter Autodidakt im Modebusiness tätig. Bevor er 2010 mit Mode unter seinem eigenen Namen startete, hatte er es bis zum Chefdesigner bei Windsor, Mulberry und Riani geschafft. Mittlerweile gehört er zu den erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Modemachern, der auch äußerst erfolgreich mit eigenem Label im Teleshopping unterwegs ist. In seiner Freizeit ist Rath ein passionierter Koch. In seinem Buch „Mein Tischzauber“ und in der NDR Talk Show verrät der 55-Jährige seine Lieblingsgerichte, Rezepte für die coolsten Drinks und Tipps für die perfekte Tischdekoration.

Für Das Erste schlüpft Nina Gummich in die Rolle der Verlegerin, Feministin und Ikone der Frauenbewegung Alice Schwarzer. Eine Rolle, die der 1991 in Leipzig geborenen Schauspielerin auf den Leib geschneidert scheint. Nina Gummich lag das schauspielerische Talent von Geburt an im Blut: Ihre Mutter ist Regisseurin, ihr Adoptivvater Schauspieler. Bereits mit zehn Jahren ergatterte sie ihre erste Filmrolle: In „Ein Vater zu Weihnachten“ spielte sie an der Seite von Hannes Jaenicke. Über die Jahre hinweg drehte Nina Gummich als Kind und später als Jugendliche zahlreiche Filme fürs Fernsehen. 2009 gelang ihr ein weiterer Coup: Sie wurde Teil des Doku-Dramas „Die Wölfe“ und erhielt dafür einen Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises. Anlässlich des 80. Geburtstags von Alice Schwarzer strahlt Das Erste Ende November den TV-Zweiteiler „Alice“ mit Nina Gummich in der Hauptrolle aus.

Über den Status des Hundetrainers, der einem Labrador das „Sitz!“ beibringt, ist er längst hinaus – Martin Rütter ist Unternehmer, Unterhalter und engagierter Tierschützer. Als Hundeprofi macht sich der gebürtige Duisburger mit zahlreichen Fernsehsendungen bei VOX und RTL einen Namen. Ob große Hunde, kleine Hunde oder unvermittelbare Hunde – er kommt mit allen zurecht. Der studierte Tierpsychologe gibt Seminare, hat einen Podcast und begeistert ein Millionenpublikum mit seinen Bühnenshows. „Der will nur spielen!“ heißt sein fünftes Bühnenprogramm, mit dem er gerade auf Tour ist. Wann ein Hund ernst macht und ob sein Herz mehr für Menschen oder für Hunde schlägt, erzählt Martin Rütter in der NDR Talk Show.

Ihr vollständiger Name ist Stephanie Anna Charlotte Buhl-Freifrau von und zu Guttenberg – in den USA ist sie vermutlich einfach nur „Steph“ genannt worden. Zehn Jahre hat sie mit ihrem Mann, dem ehemaligen Verteidigungsminister Theodor zu Guttenberg, und ihren beiden Töchtern in der Nähe von New York gelebt, nachdem der CSU-Politiker 2011 von allen Ämtern zurückgetreten war. Heute sind ihre Töchter erwachsen und Stephanie zu Guttenberg ist froh, wieder in Deutschland leben zu können. Was sie bei der Rückkehr erstaunt hat: wie schwer sich die Deutschen mit der Digitalisierung tun. In ihrem Buch „Wir können das besser“ zeigt die 45-Jährige , wie wir mit den Möglichkeiten des Internets und der sozialen Medien souverän umgehen können und verrät, welche Klippen sie dabei selbst umschiffen musste.

2007 hat die Hamburgerin Dagmar Hirche einen gemeinnützigen Verein gegründet: „Wege aus der Einsamkeit“. Eines ihrer Hauptanliegen: die Generation 65+ mit in die digitale Welt zu nehmen. Der Verein fordert und fördert digitale Bildung für Ältere und setzt sich für ein positives Bild des Alters ein. Gemeinsam mit zwei Dutzend Ehrenamtlichen unterstützt Dagmar Hirche ältere Menschen beim für diese nicht immer kinderleichten Umgang mit Smartphones und Tablets, organisiert online und offline Termine, dass sich Menschen der Generation 65+ beim Spielen, Tanzen, Rätseln und Yoga kennenlernen können. „Die Nachfrage hat uns wie ein ICE überrollt“, sagt Hirche. Für ihr soziales Engagement wurde die 65-Jährige mit vielen Auszeichnungen geehrt. Ihr Lebensmotto: Das Glas ist immer halb voll, auch wenn es manchmal anders aussieht.

Seit seiner Kindheit ist Christian Sprang fasziniert von Todesanzeigen. Als Student hat er dann gestartet, besonders lustige, bizarre und berührende Todesanzeigen zu sammeln. Nach drei erfolgreichen Büchern hat der promovierte Musikwissenschaftler, der hauptberuflich als Justiziar des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels arbeitet, nach neun Jahren Pause einen vierten Band mit außergewöhnlichen Todesanzeigen veröffentlicht: „Eine tapfere Leber hat aufgehört zu arbeiten. Ungewöhnliche Todesanzeigen“. In der NDR Talk Show erklärt der 60-Jährige anhand von ausgewählten Beispielen den gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit dem Tod.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 19. November, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 19. November, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 20. November, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 21. November, 2.05 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

