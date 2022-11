„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste am 11. November

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 11. November um 22 Uhr im NDR. Moderatoren der Sendung sind Bettina Tietjen und Johannes Wimmer.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 11. November:

Stella Deetjen , Entwicklungshelferin

, Entwicklungshelferin Sebastian Ströbel , Schauspieler

, Schauspieler Palina Rojinski , Schauspielerin und Moderatorin

, Schauspielerin und Moderatorin Sabrina Weckerlin , Musicaldarstellerin

, Musicaldarstellerin Ulrike Kriener , Schauspielerin

, Schauspielerin Barbara Wussow , Schauspielerin und Tim Alberti, Schauspieler

, Schauspielerin und Tim Alberti, Schauspieler Avi Jakobs , Make-Up-Artistin und Influencerin

, Make-Up-Artistin und Influencerin Prof. Dr. Mojib Latif, Meteorologe und Klimaforscher

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 11. November:

Eigentlich wollte Stella Deetjen in ihrem Leben einmal Kunst machen. Nun macht sie Überlebenskunst, sagt sie. Angefangen hat alles mit einer Rucksackreise durch Indien und Nepal in den 1990er-Jahren. Als sie auf der Reise krank wurde, half ihr ein alter Mann, ein sogenannter Unberührbarer, ein Leprakranker, und segnete sie. Sie erfuhr, dass Leprakranke in Indien aus der Gesellschaft verstoßen werden und gründete mit Mitte 20 den Hilfsverein „Back to Life“. Mittlerweile kann sie auf 25 erfolgreiche Jahre zurückblicken und jährlich werden über 65.000 Menschen durch die Maßnahmen von „Back to Life“ erreicht. Ihr größtes Projekt derzeit ist die Errichtung von Geburtshäusern in der nepalesischen Region Mugu. Kurz vor dem Besuch in der NDR Talk Show wird sie von einer Reise dorthin zurückkehren und berichten, wie es den Menschen dort aktuell geht.

Seine Karriere beginnt tierisch: In „Kommissar Rex“ gibt Sebastian Ströbel sein Bildschirmdebüt. Anschließend spielt er in unzähligen Fernsehfilmen mit, bis es für ihn ganz hoch hinausgeht: In der Serie „Die Bergretter“ ist der Vater von vier Töchtern schon seit 2014 der Held, der dank waghalsigem und sportlichem Einsatz anderen das Leben rettet. „Die Actionszenen sind für mich der Grundpfeiler“, sagt der sportliche 45-Jährige. Für den Dreh verbringt er mehrere Monate im Jahr in Österreich, getrennt von seiner Frau und dem Rest der Familie, die in Hamburg lebt. Was an der neuen Staffel anders ist, was für ihn persönlich Mut bedeutet und wie er damit umgeht, sich neben seinen fünf Frauen zu Hause niemals durchsetzen zu können, erzählt er in der NDR Talk Show.

Palina Rojinski ist ein Star mit einer bemerkenswerten Lebensgeschichte. Vor 37 Jahren wird sie in St. Petersburg geboren, kommt mit sechs Jahren nach Deutschland und gewinnt noch vor ihrem zehnten Lebensjahr zweimal den deutschen Meistertitel in rhythmischer Sportgymnastik. Sie studiert Literatur und Geschichte und startet ihre Laufbahn als Moderatorin bei den Musiksendern Viva und MTV. Zum beliebten Sidekick von Joko und Klaas wird sie in deren Show „Circus HalliGalli“. Parallel dazu spielt sie sich in Filmen wie „Rubbeldiekatz“, „Willkommen bei den Hartmanns“ oder „Enkel für Anfänger“ als Schauspielerin in die Herzen eines breiten Publikums. Ob als Influencerin bei Instagram, Podcasterin mit „Podinski“ – diese Frau läuft auf allen Kanälen mit Erfolg. Jetzt greift der Star nicht nach den Sternen, sondern deutet sie vielmehr in ihrem neuen Buch „Folge deinen Sternen“. Wie ernsthaft sie sich mit Astrologie beschäftigt und was für sie in den Sternen steht, erzählt Palina Rojinski u.a. in der NDR Talk Show.

Was für eine Frühstarterin! Mit elf Jahren beginnt Sabrina Weckerlin eine klassische Gesangsausbildung, daraufhin wird sie die jüngste Hip-Hop- und Jazz Dance-Lehrerin Deutschlands, macht eine Ausbildung im ersten Musical-Jahrgang der Joop van den Ende Academy in Hamburg und ergattert schon im zweiten Studienjahr die ganz großen Musicalrollen! Die Schwarzwälderin spielt seitdem in allen Top-Musicals ganz vorne mit. Seit November 2021 ist die 36-Jährige nun als „Elsa“ in „Die Eiskönigin“ zu sehen und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. In der NDR Talk Show wird Sabrina Weckerlin über den großen Hype um „Die Eiskönigin“ sprechen und von ihrem ersten Treffen mit ihrem persönlichen Helden Hape Kerkeling erzählen. Außerdem erklärt sie, warum der Gerechtigkeitssinn ihrer Rolle „Elsa“ ihr neue Impulse für ihren sehr persönlichen Einsatz für Menschen mit Down-Syndrom gegeben hat.

1985 wurde sie mit Doris Dörries-Filmklassiker „Männer“ bekannt. Seitdem hat Ulrike Kriener in mehr als 100 Filmen mitgespielt, ist u.a. mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet worden. Seit 20 Jahren ermittelt sie als „Kommissarin Lucas“ in der gleichnamigen TV-Krimiserie. In Dramen und Komödien sind Frauen mit Tiefgang ihr Fach. Jetzt spielt Ulrike Kriener in der vierten Regiearbeit von Karoline Herfurth „Einfach mal was Schönes“. In dem Kinofilm ist die Wahl-Münchnerin als Mutter zu sehen, die so ihre Schwierigkeiten damit hat, dass sich ihre Tochter – trotz Single-Daseins – ihren Kinderwunsch erfüllen möchte.

Die Begegnung der Schauspiel-Kolleg*innen Barbara Wussow und Tim Alberti war für beide ein echter Glückstreffer. Die erfolgreiche Film- und Fernsehschauspielerin trifft für ein Charity-Buchprojekt den 17-jährigen Schauspieler mit einem Chromosom mehr als der Durchschnitt. Sie gibt ihm Tipps für seine Bühnenarbeit, er bietet ihr Einblicke in seinen Alltag. Gemeinsam machen sie sich mit dem Buch „Glückstreffen“ mit 25 Promis und 25 jungen Leuten mit Down-Syndrom stark für mehr Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft. Im Rahmen der ARD Themenwoche mit dem Motto „Zusammenhalt und Respekt“ erzählen die beiden Schauspiel-Kolleg*innen in der NDR Talk Show von ihrem Austausch auf Augenhöhe und Barbara Wussow weckt schon mal Fernweh für die nächste Folge von „Das Traumschiff“.

Avi Jakobs ist ein Star der Netflix-Serie „Queer Eye Germany“. Hier trug sie noch ihren alten Namen, seit einigen Monaten nennt sie sich Avi. Als Influencerin engagiert sich die 31-Jährige für Toleranz und Offenheit gegenüber nicht traditionellen Geschlechterrollen. Ihr Ziel ist eine inklusive und diskriminierungsfreie Gesellschaft. Avi ist in Magdeburg geboren und im baden-württembergischen Aalen aufgewachsen. Sie macht eine Ausbildung zur Friseurin und wird in Berlin zur erfolgreichen Make-up-Artistin. Auf Social Media zeigt sie ihren kunstvoll gestalteten Körper in atemberaubenden Outfits. In der NDR Talk Show erzählt Avi von ihrer Jugend in der Kleinstadt, grenzwertigen Erfahrungen und davon, welche zentrale Rolle das Pronom in ihrem Leben spielt.

Seit Jahren warnt er vor den Folgen des Klimawandels: Hochschulprofessor, Meteorologe und Klimaforscher Prof Dr. Mojib Latif. Er ist ein scharfer Kritiker der derzeit im ägyptischen Scharm el Scheich stattfindenden Weltklimakonferenz. Denn angesichts des weltweit explodierenden CO2-Ausstoßes sei das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht mehr erreichbar. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf, den Klimawandel doch noch in den Griff zu bekommen. Der 68-jährige Wissenschaftler, der in Hamburg als Sohn pakistanischer Eltern geboren wurde und in Kiel am Helmholtz -Zentrum für Ozeanforschung tätig ist, ist zudem seit Anfang des Jahres Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. In der NDR Talk Show erklärt er, warum er nicht zur Klimakonferenz nach Ägypten gefahren ist und was er von den militanten Klimaaktivisten hält.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 12. November, 0.45 Uhr (NDR)

Samstag, 12. November, 13.45 Uhr (hr)

Sonntag, 13. November, 23.35 Uhr (SWR)

Montag, 14. November, 3 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

