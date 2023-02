„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 10. Februar 2023

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 10. Februar um 22 Uhr im NDR.

In dieser Sendung präsentieren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt eine neue Ausgabe der NDR Talk Show von 22 bis 0.15 Uhr.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 10. Februar:

Bastian Pastewka , Schauspieler

, Schauspieler Joachim Meyerhoff , Schauspieler und Schriftsteller

, Schauspieler und Schriftsteller Antonia Coenen und Philipp Juranek , Hobby-Ornithologen und Podcaster

, Hobby-Ornithologen und Podcaster Adele Neuhauser , Schauspielerin, und ihr Sohn Julian Pajzs, Jazzmusiker und Filmkomponist

, Schauspielerin, und ihr Sohn Julian Pajzs, Jazzmusiker und Filmkomponist Dr. Nasanin Kamani , Ärztin und Autorin

, Ärztin und Autorin Natascha, Wilson Gonzalez und Cheyenne Ochsenknecht, Reality-Stars

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 10. Februar:

Er ist eine Klasse für sich und hat als Brisko Schneider und Ottmar Zittlau deutsche Fernsehgeschichte geschrieben: Bastian Pastewka. Als Kind eines Agraringenieurs und einer Grundschullehrerin wird er 1972 in Bochum geboren. Was damals noch keiner ahnen kann: Aus diesem Baby wird eines Tages ein mehrfacher Comedy-Preisträger. Nach Abitur, Zivildienst und abgebrochenem Studium setzt er auf den Humor und wird Ende der 90er-Jahre bundesweit bekannt mit der Sketchsendung „Die Wochenshow“. Jetzt spricht Bastian Pastewka in dem Kinofilm „Maurice, der Kater“ den geschäftstüchtigen Kater Maurice, der mit einer Truppe schlauer Ratten unterwegs ist.

„Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?“, fragt der Schriftsteller Joachim Meyerhoff mit dem Titel seines zweiten autobiografischen Romans und bringt damit auf den Punkt, wie Erinnerung funktioniert. 2013 erscheint der Roman, in dem er vom Aufwachsen auf dem Psychiatriegelände in Schleswig erzählt, wo sein Vater Direktor war. Nun kommt das Buch als Film ins Kino. Der 55-Jährige ist aber nicht nur ein begnadeter Autor, sondern vor allem ein hervorragender Schauspieler. Nach seinem Schauspielstudium an der Otto Falckenberg Schule hat er verschiedene Engagements, wird 2001 Ensemblemitglied am Maxim Gorki Theater in Berlin und ist anschließend 14 Jahre lang am Wiener Burgtheater engagiert. Nach einem Schlaganfall 2018 ist nichts mehr, wie es einmal war: Meyerhoff zieht nach Berlin und arbeitet an der Berliner Schaubühne. Das Leben und die Fantasie des Joachim Meyerhoff sind unerschöpflich, deshalb erzählt er in der NDR Talk Show nicht nur von der Verfilmung seiner Jugend, sondern er verrät auch, welches seiner Familienmitglieder im nächsten Roman im Mittelpunkt stehen wird.

Eine Vogelart erkennt man an ihrem „Jizz“ und in einem Beatles-Song durften sogar Amseln mitsingen – dies und noch viel mehr Wissenswertes über Vögel können die Hobby-Ornithologen Antonia Coenen und Philipp Juranek berichten. Die beiden Freunde sind seit Jahren Birding-Profis und beobachten, analysieren und lieben Vögel sowohl auf großstädtischen Balkonen als auch auf dem Land. In ihrem Podcast „Gut zu Vögeln“ widmen sie sich in jeder Folge einer anderen Vogelart, deren Gesang und Verhalten. Damit haben sie sich eine treue und Vogel-liebende Fangemeinde erschlossen und die Geheimnisse der Ornithologie einer ganz neuen Zielgruppe nähergebracht. Jetzt erscheint das Buch zum Erfolgs-Podcast, in dem sie Vogelarten vorstellen und zeigen, wie man sie beobachtet und auch wie man sie schützt. Warum es sich für jeden lohnt, Vogel-Liebe in sein Leben zu lassen und wie Vogel-freundlich Norddeutschland ist, erzählen Antonia Coenen und Philipp Juranek in der NDR Talk Show.

Beide leben und lieben Kunst, Kultur, Musik und Film: Adele Neuhauser und ihr Sohn Julian Pajzs sind ein eingespieltes Team! Die in Athen geborene Schauspielerin ist seit Jahrzehnten erfolgreich auf Bühnen und Bildschirmen, wird als Wiener „Tatort“-Kommissarin Bibi Fellner gefeiert und konnte bereits fünf Mal die Romy einstecken. Erfolg kennt auch ihr Sohn: Der 35-Jährige arbeitet international als Filmkomponist und Jazzmusiker. Gemeinsam hat das Mutter-Sohn-Gespann schon einige Projekte auf die Beine gestellt und zeigt dabei, dass zwischen ihnen eine echte Freundschaft besteht. „Ich war nicht immer die Bilderbuch-Mutter. Aber es war immer ein tiefes Vertrauensverhältnis zwischen uns beiden“, sagt Adele Neuhauser über die Beziehung zu ihrem einzigen Sohn. Seit ein paar Jahren ist die 63-Jährige Großmutter. Auch wenn das ihre absolute Lieblingsrolle ist, will sie auf keinen Fall „Oma“ genannt werden. Wie ihre Enkel sie stattdessen rufen, welche neuen Projekte Mutter und Sohn auf die Bühne bringen und für wen Julians Teenager-Zeit härter war, erzählen Adele Neuhauser und Julian Pajzs in der NDR Talk Show.

Auf der Suche nach dem perfekten Match? Willkommen im Dating-Dschungel! Das Geschäft mit Online-Dating boomt: Apps, Börsen, Swipen, Liken, Matches, Blind Dates – was für ein Chaos! Die Ärztin auf dem Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie Dr. Nasanin Kamani kennt den richtigen Weg durch die Reise des Online-Datings, denn zwischenmenschliche Beziehungen sind das Steckenpferd der Ärztin. Warum fallen wir immer wieder auf die gleichen Typen rein? Was sollten wir von verfrühten Liebesgeständnissen halten? Und wie wappnen sich Dating-Willige Ü70 für die schnelllebige Internetwelt voller Verführungen? Die 34-Jährige bringt alle Themen auf den Tisch. In ihrem Buch „Date Education“ hat die Autorin nicht nur Tipps und Tricks im Angebot, sondern erzählt, versehen mit einem analytischen Röntgenblick, auch von ihrer eigenen Suche nach dem perfekten Partner. Ihr Ziel: Dating endlich stressfrei machen, egal in welcher Altersklasse!

Sie lachen, weinen, diskutieren und harmonieren: Die Familie Ochsenknecht ist einfach ein unvergleichliches Gespann an Unterhaltung. Kein Familienmitglied des Clans ist auf den Mund gefallen und so ist es kein Wunder, dass Wilson Gonzalez, Jimi Blue, Cheyenne und Natascha Ochsenknecht sowie deren Mutter Bärbel gerne als „die deutschen Kardashians“ bezeichnet werden. An Irrungen und Wirrungen mangelt es definitiv nicht, denn „ganz normal sind wir nicht“, sagt das ehemalige Model Natascha Ochsenknecht. Die Ex-Frau des Schauspielers Uwe Ochsenknecht hat den Hut auf und ihre drei erfolgreichen Kinder, die alle in der Schauspiel-, Musik- und Mode-Branche Fuß gefasst haben, genau im Blick. In der zweiten Staffel der Reality-Doku „Diese Ochsenknechts“ wird die Familie in ihrem Alltag begleitet und das Publikum kann die verschiedenen Mutter-Tochter-Verhältnisse oder Brüder-Beziehungen beobachten. Warum sie so gerne ihre Türen öffnen und wo die Grenze ist, erzählt die Familie in der NDR Talk Show.



Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 11. Februar 2023, 1.05 Uhr (NDR)

Montag, 13. Februar 2023, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

