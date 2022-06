„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Gäste und Themen der Sendung

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 3. Juni gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show von 22 Uhr bis 0 Uhr. Männerabend in der Show! Moderatoren der Sendung sind Hubertus Meyer-Burckhardt und Jörg Pilawa.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 3. Juni:

Kim Fisher, Sängerin und „Riverboat"-Moderatorin

Bülent Ceylan, Comedian

Sascha Hehn, Schauspieler

Michaela May, Schauspielerin

Leontine Gräfin von Schmettow, Journalistin und Königshausexpertin

Silke und Sophie Backsen, Klima- und Umweltaktivistinnen

, Klima- und Umweltaktivistinnen Lucy Hellenbrecht, Transgender-Model

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 3. Juni:

Kim Fisher ist ein Mulittalent: Sie kann singen, schreiben, moderieren und sehr lustig sein. Sie garantiert beste Unterhaltung, ob als Gastgeberin großer Preisverleihungen wie „Die Goldene Henne“, im Rateteam der Show „Sag die Wahrheit“ oder in der Talkshow „Riverboat“. Jetzt widmet sie sich wieder einer Leidenschaft, die sie schon ihr ganzes Leben begleitet: der Musik. Drei erfolgreiche Alben hat sie bereits in den 90er-Jahren veröffentlicht, nun erscheint unter dem Titel „Was fürs Leben“ ein neues Werk mit 13 Songs, die das Lebensgefühl der Frauen um die 50 wiederspiegeln. In der NDR Talk Show erzählt die 53-Jährige, was sie gerade umtreibt und präsentiert den Song „Mehr“ in einer unplugged-Version.

Es gibt keinen Comedypreis, den Bülent Ceylan im Laufe der letzten Jahre noch nicht bekommen hat. Dabei hat er sich seinen Weg in die erste Liga der Comedyszene mühsam erkämpft: Zwölf Jahre tourte der 45-Jährige unermüdlich mit seinen Programmen durch die Republik. Inzwischen ist der selbsternannte Botschafter des Kurpfälzer Dialektes und des „Monnemer“ Lebensgefühls eine feste Größe an der Spitze der deutschen Comedy-Landschaft. In seinem aktuellen Programm „Luschtobjekt“, seinem inzwischen 12. Live-Programm, geht es u. a. um Füße, Autos, Smartphones und Langhaar-Fetischisten. Im September 2020 veröffentlichte der Superstar mit „Ankommen. Aber wo war ich eigentlich?“ seine erste Biografie.

Der Mann war schon immer für eine Überraschung gut: Alexander Josef Alberto „Sascha“ Hehn kennt man vor allem als Arzt oder als Kapitän, doch nun steigt er aufs Pferd und spielt als „Ölprinz“ bei den diesjährigen Karl-May-Spielen eine Schlüsselrolle. Mit fünf Jahren steht er erstmals vor der Kamera. Mit zehn Jahren hat er schon in fünf weiteren Filmen mitgespielt. In den 70er-Jahren probiert er sich in der „Report“-Reihe im erotischen Fach aus, bevor er 1981 als Chefstewart Victor beim „Traumschiff“ anheuert. Wolfgang Rademann besetzt ihn dann auch gleich in der „Schwarzwaldklink“, was seine Popularität noch mehr steigert. 2014 wird Sascha Hehn dann zum Traumschiff-Kapitän befördert, bis er 2018 das Steuer an Florian Silbereisen übergibt. Ab dem 25. Juni trägt er weder Kittel noch Kapitänsuniform, sondern Cowboyhut und Flinte und gibt endlich auch mal den Bösewicht. Wie leicht ihm das fällt und wie es um seine Reitkünste steht, erzählt er in der NDR Talk Show.

Michaela May steht für das Urmünchnerische, für Bodenständigkeit und schauspielerisches Können. Seit ihrem 17. Lebensjahr steht sie auf der Bühne, mit 22 Jahren erlebt sie dank der „Münchner Geschichten“ und „Monaco Franze“ ihren Durchbruch. Heute ist sie eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Dass aber auch in ihrem Leben nicht immer alles glatt gelaufen ist, verrät die 70-Jährige in ihrer Autobiographie „Hinter dem Lächeln“. In der NDR Talk Show spricht sie über ihren Umgang mit Schicksalsschlägen, ihr Engagement für alte Menschen und ihre unbändige Reiselust.

Die Journalistin und Filmautorin Leontine Gräfin von Schmettow ist Königshausexpertin qua Geburt. Auch wenn sie nicht auf einem Schloss geboren wurde und auch nie auf einem gelebt hat, ist die Hannoveranerin durch ihre Familie in der Welt des Adels zuhause. Ihren Ruf als royale Expertin hat sich die Historikerin durch ihre erfolgreichen Filme über deutsche und europäische Adelshäuser erarbeitet. Am 2. Juni 2022 beginnen in Großbritannien die viertägigen Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elisabeth II. Die 96-Jährige ist die erste britische Monarchin, die so lange Zeit regiert hat. In der NDR Talk Show gibt Leontine Gräfin von Schmettow einen Rück- und einen Ausblick auf die britische Monarchie und erzählt, wie die Briten das „Platinum Jubilee“ ihrer Königin feiern. Außerdem wird sie uns verraten, wann Prinz William, der im Juni 40 Jahre alt wird, sich Hoffnung auf den Thron machen kann.

Sie streiten und kämpfen für ihre Heimat: die 52-jährige Biologin und Naturschützerin Silke Backsen und ihre 22-jährige Tochter Sophie, Studierende der Agrarwissenschaft und Klimaaktivistin. Denn auf der Nordseeinsel Pellworm, wo Familie Backsen einen ökologischen Bauernhof betreibt, sind die Auswirkungen des Klimawandels besonders spürbar: Die Insel liegt bereits heute einen Meter unter dem Meeresspiegel. Silke Backsen, Mutter von drei Kindern, zog bereits 2019 für eine bessere Klimapolitik vor Gericht, aber Erfolg hatte erst ihre Tochter Sophie, als sie 2021 ein historisches Urteil erwirkte. In ihrem Buch „Butter bei die Fische. Wie wir von Pellworm aus die Klimapolitik verändert haben“ und in der NDR Talk Show berichten Mutter und Tochter über ihren Kampf gegen den Klimawandel, erzählen über ihren Alltag auf Pellworm und wie sie ihre Zukunft auf der Insel sehen.

Lucy Hellenbrecht ist die erste Transgender, die eine Rolle in der ARD Telenovela „Rote Rosen“ erhält. Sie spielt darin die Tochter der „Hauptrose“, die sich in den Sohn des Lebensgefährten ihrer Mutter verliebt. Der ahnt zunächst nicht, dass sie trans ist. Es ist die erste TV-Rolle für die 23-Jährige, die vor zwei Jahren als Kandidatin der TV-Show „Germany’s Next Topmodel“ bekannt wurde. Lucy wurde 1998 als Junge namens Luca in Kassel geboren. Mit 18 Jahren outete sie sich als transsexuell und begann mit geschlechtsangleichenden Maßnahmen. Ende 2020 ließ Lucy ihre primären Geschlechtsteile in zwei chirurgischen Eingriffen von männlich in weiblich operieren. Auf ihrem Instagram-Account und in YouTube-Videos spricht sie offen über ihre Wandlung vom Mann zur Frau, wirbt für Respekt und Toleranz und will damit jungen Trans-Menschen Mut machen.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 4. Juni, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 4. Juni, 10.30 Uhr (hr)

Montag, 6. Juni, 3.50 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

