„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste am Freitag

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 7. Oktober um 22 Uhr im NDR.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 7. Oktober:

Louis Hofmann , Schauspieler

, Schauspieler Marianne und Michael , Sänger

, Sänger Albrecht Mayer , Musiker und Autor

, Musiker und Autor Reinhold und Diane Messner , Ehepaar

, Ehepaar Thelma Buabeng , Schauspielerin

, Schauspielerin Ali Güngörmüs, Koch

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 7. Oktober:

Der 25-jährige Louis Hofmann ist die neue deutsche Schauspielhoffnung – und das auch international. Er wurde unter anderem bereits mit dem Bayerischen Filmpreis, dem Deutschen Schauspielpreis, dem Deutschen Filmpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Mit 13 spielte er neben Jürgen Vogel im Fernsehfilm „Tod in Istanbul“, mit 14 hatte er seine erste Kinohauptrolle neben Heike Makatsch in „Tom Sawyer“. Später folgte die Hauptrolle in der international erfolgreichen Netflix-Produktion „Dark“ sowie in „Unter dem Sand“, der für einen Oscar nominiert wurde. 2018 drehte der Wahl-Berliner seinen ersten Hollywood-Film an der Seite von Jennifer Lawrence. Abgedreht hat Louis Hofmann in diesem Jahr schon eine Serie mit dem Regisseur von „Stranger Things“ neben den Hollywood-Stars Hugh Laurie („Dr. House“) und Mark Ruffalo („Avengers: Endgame“). Jetzt spielt er in dem Berlinale-Beitrag „Der Passfälscher“ einen jüdischen Grafiker, der 1942 in Berlin anderen Juden hilft, indem er für sie Pässe und Dokumente fälscht.

Sie sind nicht nur eine Institution in der Volksmusik, sondern gehören seit über vier Jahrzehnten zu den ganz Großen der deutschen Unterhaltungsbranche: Marianne und Michael. Aus einer Liebe auf den ersten Blick im Jahr 1973 wurde ein Dreamteam – beruflich wie privat. Die beiden Eheleute sind als Interpreten, Moderatoren, Komponisten, Musikverleger, Produzenten und Textautoren erfolgreich und machen seit fast 50 Jahren alles gemeinsam. Dieses Jahr aber verlief nichts wie geplant. Im Februar stürzt Marianne und muss operiert werden. Und Michael erleidet nur einen Monat später einen schweren Schlaganfall, muss wieder laufen und sprechen lernen. Doch Volksmusikstars sind zäh – und gemeinsam haben die Münchnerin und der Steirer wieder in den Alltag zurückgefunden. Ende des Jahres gehen Marianne und Michael auf eine lang geplante Weihnachtstournee. Warum es für beide so wichtig ist, sich aufeinander verlassen zu können, inwieweit sich ihr Leben durch die Einschläge in diesem Jahr verändert hat und wie sehr sie sich freuen, wieder auf der Bühne zu stehen, verraten Marianne und Michael in der NDR Talk Show.

Er gilt als der beste Oboist der Welt – keiner lässt das Holzblasinstrument so „singen“ wie Albrecht Mayer. Seine Karriere begann er 1990 als Solo-Oboist der Bamberger Symphoniker und wechselte 1992 in die gleiche Position zu den Berliner Philharmonikern. Auch als Solist ist der 57-Jährige seit über zwei Jahrzehnten international erfolgreich. Dabei hatte Mayer keine leichte Kindheit. Er stotterte, galt als Außenseiter. Als er mit zehn Jahren von seinem Vater eine Oboe geschenkt bekam, veränderte das Instrument sein Leben. In seiner Autobiografie und in der NDR Talk Show erzählt der Ausnahmemusiker von der Kraft der Musik.

Seit 2021 sind die beiden glücklich verheiratet: Bergsteiger und Abenteurer Reinhold Messner und die 35 Jahre jüngere Luxemburgerin Diane Messner. Das Paar lebt auf Schloss Juval im Südtiroler Vinschgau und hat gemeinsam das Unternehmen „Messner Mountain Heritage“ gegründet. Damit wollen sie dem traditionellen Bergsteigen nach Messners Sicht und Werten eine Zukunft geben. Was die beiden noch verbindet und wie für sie ein respektvoller Umgang mit der Natur aussieht, erzählen sie in der NDR Talk Show.

Ihr Fernsehdebüt gibt sie 2003 als Bariya Birabi in der „Lindenstraße“, seitdem war sie in vielen Serien und preisgekrönten Produktionen wie „Berlin Alexanderplatz“, „Borga“ und Karoline Herfurths „Wunderschön“ zu sehen: Thelma Buabeng. Die 41-Jährige wird in Ghana geboren, wächst in Meckenheim auf und weiß schon früh, dass sie Schauspielerin werden will. Inzwischen hat sie im SWR-Talkformat „Five Souls“ auch ihr Talent als Moderatorin unter Beweis gestellt. Warum sie sich mit „Tell Me Nothing From The Horse“ außerdem noch in Sachen Comedy austobt, das verrät das energiegeladene Multitalent in der NDR Talk Show.

„Schau in die Sonne, schau in den Tag“ lautet die wörtliche Übersetzung des Familiennamens von Ali Güngörmüs. Der Koch ist allerdings alles andere als ein Tagträumer – vielmehr ist sein Lebensweg geprägt von Disziplin, Zielstrebigkeit, eisernem Willen und harter Arbeit. Mit zehn Jahren von einem Dorf in der Türkei nach München gekommen, gehört er mittlerweile zur Topriege der Spitzenköche in Deutschland. Im Fernsehen ist Ali Güngörmüs in vielen Kochshows ein beliebter und unterhaltsamer Juror oder Protagonist. Die türkische Küche ist auf den ersten Blick mit viel Fleisch verbunden – ein Irrglauben. Ende August veröffentlicht der TV-Koch ein vegetarisches Kochbuch, in dem er auch die Küche seiner Heimat einfließen lässt. Seine Lieblingsrezepte verrät er in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 08. Oktober 2022, 00:30 bis 02:45 Uhr

Montag, 10. Oktober 2022, 02:45 bis 04:45 Uhr

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

