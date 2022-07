„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Gäste und Themen am 22. Juli

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 22. Juli gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderatorin der Sendung von 22 Uhr bis 0 Uhr ist Bettina Tietjen.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 22. Juli:

Diana Kinnert , Politikerin und Publizistin

, Politikerin und Publizistin Oliver Pocher , Komiker

, Komiker Birgit Schrowange , Moderatorin

, Moderatorin Antonia Rados , Auslandsreporterin

, Auslandsreporterin Detlev Buck , Regisseur

, Regisseur Susanne Matthiessen , Autorin

, Autorin Shari und André Dietz, Autoren-Ehepaar

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 22. Juli:

Mit 17 Jahren trat Diana Kinnert in die CDU ein. Heute ist die 31-Jährige Politikerin, selbstständige Unternehmerin sowie Beraterin und Publizistin. Sie beriet die britische Regierung bei der Einrichtung eines Ministeriums für den Kampf gegen die Einsamkeit, ist Mitglied in der Bundeskommission zum Thema „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ und berät diverse zivilgesellschaftliche Einrichtungen und mehrere Landesregierungen zum Thema Vereinzelung. Allein in Deutschland sagen 14 Millionen Menschen, dass sie sich einsam fühlen. Und spätestens seit Corona ist soziale Isolation globaler Status quo. Warum eine neue Einsamkeit immer stärker um sich greift und was wir dagegen tun können, das erzählt Diana Kinnert in der NDR Talk Show.

Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn – er selbst bezeichnet sich gern als größten Entertainer Deutschlands – Oliver Pocher. Der 44-jährige Komiker polarisiert und provoziert gern. Geboren in Hannover, aufgewachsen in Isernhagen, arbeitet sich der gelernte Versicherungskaufmann von kleinen Auftritten in Nachmittags-Talkshows bis zur eigenen „Late Night Show“ hoch. Er war neben seinen Solo-Programmen in diversen großen Unterhaltungsshows zu sehen – u.a. 2019 bei „Let’s dance“, wo sich gerade seine Frau Amira auf den vierten Platz getanzt hat. Mit ihr hat er nicht nur zwei Söhne, sondern auch einen eigenen Podcast. Nun gibt es zum zweiten Mal ein Pocher-Doppelpack: In „Pocher und Papa auf Reisen“ geht es zusammen mit seinem Vater nach England und Schottland, sowie nach Portugal und Spanien. Hier wird sich zeigen, woher Oliver sein loses Mundwerk hat und wer der größere Unterhalter ist – er, oder sein Papa.

Diese Frau ist eine Ikone im deutschen TV: Birgit Schrowange beginnt ihre Arbeit beim Fernsehen im Jahr 1978 als Redaktionsassistentin, später wird sie Programmansagerin und moderiert 25 Jahre lang das Magazin „Extra“. Mit ihrer letzten Sendung im Dezember 2019 schließt sie ihre Bildschirm-Karriere eigentlich ab, doch in diesem Jahr meldet sie sich zurück. Bei ihrem neuen Sender Sat.1 geht sie zunächst mit einem Herzensthema an den Start: In „Birgits starke Frauen“ begegnet die 64-Jährige bekannten und unbekannten Frauen, von der Politikerin zur Pilotin. Alle haben eine besondere Lebensgeschichte, die sie geprägt und zu starken Frauen gemacht hat. Auch Birgit Schrowange wird immer wieder als „Power-Frau“ betitelt. „Eine starke Frau zu sein, bedeutet, auch mal schwach sein zu dürfen“, sagt die Moderatorin. Ihre zweite Heimat Mallorca steckt ebenfalls voller Kontraste: Luxuriöse Partyhochburg auf der einen Seite, gestrandete Träume von Auswanderern auf der anderen Seite. Diese Facetten zeigt die gebürtige Sauerländerin in ihrem neuen Format „Unser Mallorca“. Was die Insel ihr persönlich bedeutet und wie sie sich zurück im TV fühlt, erzählt Birgit Schrowange in der NDR Talk Show.

Sie kennt sich in Krisengebieten aus wie kaum eine andere: Antonia Rados arbeitet seit 25 Jahren als Auslandskorrespondentin für das deutschsprachige Fernsehen und wurde mehrfach für ihre Kriegsberichterstattung aus Afghanistan und dem Irak-Krieg 2003 ausgezeichnet. Die gebürtige Österreicherin und promovierte Politologin hat oft unter lebensbedrohlichen Umständen gearbeitet. Seit über 40 Jahren bereist sie Afghanistan und erklärt in ihrem neuen Buch „Afghanistan von innen“, warum dieses Land zum Schlachtfeld der Weltpolitik wurde. In der NDR Talk Show gewährt sie Einblicke in ihre Arbeit und in eine für die meisten Menschen verschlossene Welt.

Die „Bibi & Tina“-Kinofilme von Detlev Buck gehören zum kollektiven Kanon vieler sechs- bis zwölfjähriger Kinder in Deutschland. Mehr als fünf Millionen Zuschauer*innen haben die bisher vier Teile gesehen. Dabei kann der Filmemacher und gelernte Landwirt früher selbst so gar nichts mit dem Stoff anfangen: „Meine drei Töchter hörten früher immer die Kassetten von ‚Bibi & Tina‘. Mir waren diese Pferdemädchen-Geschichten oft zu dröge.“ Doch dann hatte der gebürtige Bad Segeberger die Idee, daraus eine Art magisches Pop-Drama zu machen, wo immer gesungen wird, wenn die Emotionen zu groß werden. Dazu noch eine Prise Anarchie sowie Haltung. Im Juli erscheint nun der fünfte „Bibi & Tina“-Teil in den Kinos. Worum es darin geht und wie der Regisseur mit seinem neuen Film dem Kino ein Comeback verschaffen will, das erzählt Detlev Buck in der NDR Talk Show.

Die Journalistin und Buchautorin Susanne Matthiessen zählt zu einer ganz besonderen Spezies: Sie ist gebürtige Sylterin. Ihre Eltern haben in den goldenen 1970er- und 1980er-Jahren ein Pelzgeschäft in Westerland, in dem sich die Party-Society einkleidet. Über ihre Sylter Kindheit schreibt die Autorin 2020 einen Bestseller. Im März dieses Jahres folgt ihr zweiter Sylt-Roman, für dessen Titel sie sich bei dem Song „Westerland“ der Band „Die Ärzte“ bedient: „Diese eine Liebe wird nie zu Ende geh’n.“ Darin beschreibt sie ihre Jugend auf der Nordseeinsel, den in den 80er-Jahren beginnenden Immobilienwahnsinn und die Folgen des Massentourismus für die Insulaner. Auch über die aktuellen Auswirkungen des 9-Euro-Tickets auf ihre Heimatinsel wird zu sprechen sein.

Der Schauspieler André Dietz, bekannt aus der RTL-Serie „Alles was zählt“, und seine Frau Shari, Autorin und Bloggerin, haben vier Kinder. Eines davon, ihre Tochter Mari, hat einen seltenen Gendefekt: das Angelman-Syndrom. Mari hat physische sowie kognitive Entwicklungsverzögerungen und wird rundum betreut. Jetzt haben Shari und André ein Kinderbuch gemacht, das schon den Kleinen zeigen soll, wie das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung gelingt. Dabei möchte das Paar auch deutlich machen, dass Mari ein Kind wie jedes andere ist: Sie geht zur Schule, spielt mit ihren Geschwistern und liebt es, zu schwimmen – alles eben besonders normal. Wie ihr Familienleben mit dem Angelman-Syndrom aussieht und woran es beim Thema Inklusion hierzulande noch hapert, erzählen Shari und André Dietz in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 23. Juli, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 23. Juli, 10.25 Uhr (hr)

Sonntag, 24. Juli, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 26. Juli, 2.05 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

