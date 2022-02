„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste und die Themen

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 4. Februar 2022 gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Von 22.00 Uhr bis 0 Uhr moderieren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 4. Februar:

Barbara Becker , Unternehmerin, Autorin und Fitnessikone

, Unternehmerin, Autorin und Fitnessikone Christian Rach , Spitzenkoch, TV-Moderator und Autor

, Spitzenkoch, TV-Moderator und Autor Annelie Keil , Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin

, Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin Jennifer und Sven Ole Johansson , Heumilchbäuerin und Heumilchbauer aus Niedersachsen

, Heumilchbäuerin und Heumilchbauer aus Niedersachsen Axel Prahl , Schauspieler

, Schauspieler Daniel Bröckerhoff , Moderator und Journalist

, Moderator und Journalist Ilka Bessin, Komikerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 4. Februar:

Als Designerin und Unternehmerin hat sich Barbara Becker längst einen Namen gemacht, sie hat Schmuck und Einrichtungs-Kollektionen entworfen und nebenbei ihre zwei Söhne Noah und Elias aus der Ehe mit Tennis-Star Boris Becker großgezogen. Ihren Körper und Geist hält sie seit vielen Jahren mit Yoga auf Trab und wurde dadurch zur Fitnessikone. Nun hat sie sich mit dem Thema Fasten beschäftigt: „Five days only“ lautet ihre Formel dazu. Wie ihr Leben in Miami ohne ihre Jungs mittlerweile aussieht, welche Vorsätze sie für das neue Jahr hat und was fünf Tage Fasten im Leben eines Körpers bewirken können, erzählt Barbara Becker in der NDR Talk Show.

Ein Mann mit vielen Talenten: Christian Rach ist Spitzenkoch, Buchautor und TV-Moderator. Im Laufe seiner Karriere wurde er bereits mehrfach ausgezeichnet, vom Michelin-Stern für seine Kochkünste bis hin zu Preisen für seine Sendung „Rach der Restauranttester“. Heute konzentriert er sich auf Projekte, die eine gesunde und gute Esskultur fördern. In seinem Buch „Geschmack pur. Wie ich wurde, was ich bin“ und in der NDR Talk Show erzählt der 64-Jährige, wie sich für ihn der Kosmos für ein genussreiches Leben geöffnet hat, welche Stationen ihn in seinem Leben besonders stark geprägt haben und welche Rezepte er damit verbindet.

„Das Befreiende am Älterwerden ist ja, es kann nichts mehr passieren, was nicht schon passiert ist im Leben.“ Das sagt die 83-jährige Soziologin Annelie Keil. Die Gesundheitswissenschaftlerin, die von 1971 bis 2004 als Professorin an der Universität in Bremen lehrte und dort Dekanin war, will den Menschen Mut zum Leben machen. Sie ist eine Frau mit einer unglaublich facettenreichen Lebensgeschichte. Als Kind war sie auf der Flucht vor dem Krieg, wuchs in einem Waisenhaus auf, lebte von der Sozialhilfe, erkämpfte sich das Studium, erlitt Fehlgeburten, eine Trennung, überlebte einen Herzinfarkt und besiegte den Krebs in ihrem Körper. „Leben ist Arbeit“, das ist ihr Credo. Doch ihre Lebenskrisen haben Annelie Keil stark gemacht fürs Leben. Und diese Kraft will sie mit ihren Büchern und Vorträgen anderen Menschen weiter vermitteln.

Eine Geburtstagsfeier vor sechs Jahren hat das Leben zweier Menschen verändert. Eine junge Frau vom Hamburger Kiez verliebt sich in einen Jungbauern aus Niedersachsen, sie zieht zu ihm aufs Land, die beiden heiraten, bekommen zwei Kinder und leiten seit 2020 gemeinsam einen Bauernhof in vierter Generation. Kein Märchen, sondern eine wahre Geschichte. Die 38-jährige Jennifer Johansson arbeitet mit ihrem zehn Jahre jüngeren Mann Sven Ole für die eigene Hofmolkerei im niedersächsischen Toppenstedt. Die beiden produzieren mit ihren Kühen Heumilch, die es in Norddeutschland nur selten gibt. Wie die beiden sich kennen gelernt haben, wie aus der Immobilienfachfrau eine Heumilchbäuerin wurde und von wem sich die Milchkühe am liebsten melken lassen, erzählt das Ehepaar in der NDR Talk Show.

In diesem Jahr feiert Axel Ferdinand Konstantin Prahl – wie er mit vollem Namen heißt – sein 20-jähriges Jubiläum als Münsteraner „Tatort“-Kommissar Frank Thiel. Während er im „Tatort“ Verbrechern auf der Spur ist, spielt der 61-Jährige in der Tragikomödie „Eisland“ einen Verkaufsfahrer für Tiefkühlkost: Seit fast 30 Jahren schleppt der Witwer Marko Wendrichs Gefrierware für die Firma „Eisland“ an die Haustüren seiner vornehmlich älteren Kundschaft. Als er krankheitsbedingt in Frührente gehen muss, gerät sein Leben in Schieflage und durch das Ableben einer Kundin eröffnet sich unerwartet ein ganz neues Geschäftsmodell: Er „parkt“ die Leiche in der Tiefkühltruhe und nimmt regelmäßig die Rente der Frau an sich. Wie Axel Prahl zum Thema „Rente“ steht und wie viel kriminelle Energie in ihm steckt, erzählt er in der NDR Talk Show.

Seit 2009 arbeitet er als freier Journalist, seit 2011 ausschließlich für öffentlich-rechtliche Sender: Daniel Bröckerhoff. Die NDR-Zuschauer kennen ihn als Moderator der Sendung „NDR Info 21:45 Uhr“, durch die er seit Oktober 2021 führt. Der Sohn einer Deutschen und eines Paraguayos lebt mit seiner Frau und zweien seiner drei Töchter in Hamburg. Seine zweite Tochter – sechs Jahre alt – ist atypische Autistin, seine jüngste Tochter hat eine angeborene Muskelschwäche. Wie sein Alltag aussieht und welche Herausforderungen es dort zu bewältigen gibt – das erzählt der 43-Jährige in der NDR Talk Show.

Längst ist sie von der rosa Cindy zur amtlichen Lady geworden – Ilka Bessin tanzte sich tapfer durch „Let’s dance“, schrieb ihre ungeschminkte Lebensgeschichte auf und kämpft weiterhin für ein Umdenken in Sachen Schönheitsidealen. In ihrer aktuellen RTL-Sendung „Echt jetzt?!“, die täglich um 15.00 Uhr ausgestrahlt wird, nimmt sie Verbraucher-relevante Themen, bürokratische Auswüchse sowie neue Produkte der Industrie kritisch aber auch humorvoll unter die Lupe. Und in ihrem aktuellen Bühnenprogramm stellt sie sich „blöden Fragen und blöden Antworten“. In der NDR Talk Show erzählt sie, was ihr momentan ganz besonders am Herzen liegt.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 5. Februar, 1.00 Uhr (NDR)

Samstag, 5 Februar, 10.25 Uhr (hr)

Montag, 7. Februar, 0.45 Uhr (SWR)

Montag, 7. Februar, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

