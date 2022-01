„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste und die Themen

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 28. Januar 2022 gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Von 22.00 Uhr bis 0 Uhr moderieren Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 28. Januar:

Ingrid Noll , Schriftstellerin

, Schriftstellerin Jill Tammling , Sexologin

, Sexologin Patricia Kelly , Sängerin

, Sängerin Joachim Llambi , „Let’s Dance“-Juror

, „Let’s Dance“-Juror Sven Hannawald , ARD-Experte und ehemaliger Skispringer

, ARD-Experte und ehemaliger Skispringer Henning Baum , Schauspieler

, Schauspieler Ruth Moschner, Moderatorin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 28. Januar:

Ingrid Noll, die Grande Dame des deutschen Kriminalromans, hat wieder einmal ein mörderisches Werk vorgelegt: „Kein Feuer kann brennen so heiß“ ist der Titel. Es geht um Erbschleicher und Pflegepersonal einer alten Dame. Ingrid Noll wurde vor 86 Jahren in Schanghai geboren, seit ihrem 55. Lebensjahr schreibt sie einen Bestseller nach dem anderen. In ihrem Heimatort Weinheim in Baden-Württemberg wurde nun sogar ein Weg nach ihr benannt. Wohin die Spuren ihres neuesten Machwerks führen, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Mit Beckenkreisen und Entspannungsübungen bringt sie neuen Schwung in das Liebesleben ihrer Klient*innen: die Sexologin Jill Tammling. Sie wurde in Angeln geboren und hat ihre Praxis in Eckernförde. Sie berät, hält Vorträge, gibt Seminare und ist in der Jugendhilfe tätig. Kinder und Jugendliche werden heutzutage ungefiltert durch soziale Medien mit allen Seiten von Sexualität konfrontiert. Sie hilft ihnen dabei, sich zu orientieren und herauszufinden, was Sexualität bedeutet. Über Sexualität hat sie schon immer gern gesprochen, sagt Jill Tammling. Das wird sie auch in der NDR Talk Show tun und die Geheimnisse eines erfüllten Liebeslebens enthüllen.

Die Sängerin Patricia Kelly kann mittlerweile auf eine 46-jährige Musikkarriere zurückblicken. Sie hat den hysterischen Erfolg der Kelly Family erlebt, verfolgt seit 2008 erfolgreich ihre Solokarriere, ist glücklich verheiratet und hat zwei Söhne groß gezogen. Einer der beiden, Iggy, mittlerweile selbst Songwriter, hat an ihrem neuen Album mitgearbeitet. „Unbreakable“ ist der Titel. Passend, denn neben vielen Höhen hat sie auch gesundheitliche Tiefschläge in ihrem Leben verkraften müssen, ist aber immer unerschütterlich geblieben. Wie sie das musikalische Familienbusiness weiter perfektioniert hat und auch Schwierigkeiten gemeistert hat, erzählt Patricia Kelly in der NDR Talk Show.

Dieser Mann tanzt gleich auf mehreren Parketts: Joachim Llambi ist gelernter Bankkaufmann, Börsenexperte, ehemaliger Turniertänzer, Moderator und Tanz-Juror. Der 57-Jährige wuchs in Duisburg mit einer deutschen Mutter und einem spanischen Vater auf und hat bis heute die spanische Staatsbürgerschaft. Mit 16 Jahren absolvierte er seinen ersten Tanzkurs und nahm daraufhin als Profitänzer an Welt- und Europameisterschaften teil. Seit 2006 ist er sowohl gefeierter als auch gefürchteter Juror in der Tanzshow „Let’s Dance“. Nun trainiert er zum zweiten Mal die männlichen Prominenten, die bei der preisgekrönten Sendung „Showtime of my life – Stars gegen Krebs“ die Hüllen fallen lassen, um auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Welche Herausforderungen eine Choreografie ohne Kleidung mit sich bringt und was bisher der Tanz seines Lebens war, erzählt Joachim Llambi in der NDR Talk Show.

Er war der Adler der Lüfte und eroberte 2002 die Herzen selbst jener, die bis dahin nichts mit Skispringen am Hut hatten: Sven Hannawald. Als er am 6. Januar 2002 als Erster alle vier Springen bei der Vierschanzentournee gewinnt, sichert er sich mit 28 Jahren einen Eintrag in den Geschichtsbüchern des Wintersports. Im selben Jahr wird er zum Sportler des Jahres gekürt, ist vierfacher Weltmeister und Olympiasieger im Team. Doch sein Traum wird langsam zum Alptraum: Erfolgsdruck, Ehrgeiz und Perfektionismus zermürben das Ausnahmetalent. 2004 dann die Meldung: Burnout, woraufhin Hannawald 2005 seine Karriere beendet. Aber der Sportler kämpft sich zurück ins Leben. Heute gibt er in Seminaren auf Skisprungschanzen Impulse für Stress- und Burnout-Prävention und ist Botschafter der Offensive Psychische Gesundheit der Bundesregierung. Außerdem arbeitet der 47-Jährige seit 2020 als TV-Experte für die ARD und wird als solcher ab dem 4. Februar die Olympischen Winterspiele in Peking von Deutschland aus begleiten. Wie die Vorbereitungen laufen und mit welchen Gedanken er auf die Winterspiele blickt, u.a. davon erzählt Sven Hannawald in der NDR Talk Show.

Eigentlich wollte dieser Mann nach seinem Schulabschluss Karriere bei der Bundeswehr machen, doch es kam alles ganz anders. Zunächst wurde Henning Baum Rettungssanitäter, dann Schauspieler. Seinen bislang größten Erfolg landete der 49-Jährige mit seiner mehrfach preisgekrönten Rolle als charmanter Ruhrpott-Macho und Polizist in „Der letzte Bulle“. Seitdem kann der Essener mehr denn je Erfolg um Erfolg verbuchen: Krimis, Komödien, Kinderfilme. Der Ballermann der 90er-Jahre ist der Dreh- und Angelpunkt seiner neuen Serie, die zeigt, wie Mallorca zur Touristenhochburg und auch zum Millionengeschäft wurde: In „Der König von Palma“ zieht Henning Baum als Familienvater an den Playa de Palma, um einen Biergarten zu eröffnen. Ob er selbst ähnliche Träume hat und wie es mit seinem Jahresvorsatz, seine Motorräder zu reparieren, derzeit läuft, erzählt er in der NDR Talk Show.

Sexuelle Belästigung haben schon viele Frauen in den sozialen Netzwerken erlebt – auch die 45-jährige TV-Moderatorin Ruth Moschner. Sie hat jetzt in einem Offenen Brief an die Bundesregierung appelliert, Netzkriminalität schärfer zu bekämpfen. „Wer im Netz für eine Straftat keine Konsequenzen tragen muss, stumpft ab“, schreibt sie auf ihrer Instagram-Seite. Die Strafverfolgung müsse konsequenter werden. Sie berief sich auf eigene Erfahrungen mit wiederholten, unerbetenen sexuellen Direktnachrichten von mehreren Nutzern auf ihrem beruflichen Instagram-Konto. Die Nachrichten habe sie angezeigt – die Ermittlungen wurden aber schnell eingestellt, da ein Täter „nicht ermittelt werden konnte“. Warum es ihr wichtig ist, dass sich das ändert, erzählt Ruth Moschner in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 29. Januar, 1.00 Uhr (NDR)

Samstag, 29. Januar, 10.25 Uhr (hr)

Sonntag, 30. Januar, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 31. Januar, 3.00 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

