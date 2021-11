„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste und Themen

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 26. November von 22.00 Uhr bis 0.15 Uhr gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 26. November:

Carmen Nebel , Moderatorin

, Moderatorin Moritz Bleibtreu , Schauspieler

, Schauspieler Elke Heidenreich , Autorin

, Autorin Elena Uhlig , Schauspielerin

, Schauspielerin JORIS, Musiker

Musiker Kent Nagano , Dirigent

, Dirigent Tan Caglar, Schauspieler, Comedian

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 26. November:

Ein in Talkshows selten gesehener Gast gibt uns die Ehre: Carmen Nebel. Die in Grimma bei Leipzig geborene Moderatorin arbeitete nach dem Studium der Pädagogik, Anglistik und Germanistik zunächst als Lehrerin, bis sie 1979 bei einem Talentwettbewerb in Ost-Berlin für das Fernsehen entdeckt wurde. Rasch wurde sie zu einer der beliebtesten Fernseh-Stars der DDR. Nach der Wiedervereinigung konnte sie ihre Karriere in ganz Deutschland erfolgreich ausbauen. Im März 2021 hieß es allerdings zum letzten Mal „Willkommen bei Carmen Nebel“. Mit viel Prominenz aus Musik und Unterhaltung feierte die Gastgeberin der großen ZDF-Samstagabendshow nach 83 Folgen und 17 Jahren ihren Abschied. Doch keine Sorge: Die beliebte 65-Jährige geht noch nicht in den Ruhestand. Ihre Fans können sich in diesem wie auch in den beiden kommenden Jahren auf ihre ZDF-Weihnachtsshows freuen. Welche weiteren Pläne Carmen Nebel für das Jahr schmiedet, verrät sie in der NDR Talk Show.

Als Sohn des Schauspielerpaares Monica Bleibtreu und Hans Brenner wurde Moritz Bleibtreu 1971 in München geboren. Trotz seiner bayerischen Wurzeln verbrachte er seine Kindheit und Jugend in Hamburg. Seine ersten Erfahrungen vor der Kamera sammelte er 1977 in dem Kinderfilm „Ich hatte einen Traum“, der zugleich sein Kinodebüt wurde. Es sollte jedoch 20 Jahre dauern, bis Moritz Bleibtreu wieder vor die Kamera trat. In der Zwischenzeit machte er seinen Schulabschluss, verbrachte einige Zeit in Paris und belegte internationale Schauspielseminare. Seitdem war der 50-Jährige in mehr als 90 Filmen zu sehen – ob als singender Schiffspassagier, Teilnehmer eines gefährlichen Experiments oder idealistischer RAF-Terrorist. Jetzt spielt er in der Drama-Serie „Faking Hitler“ über den Skandal um die 1983 vom „STERN“ veröffentlichten angeblichen Hitler-Tagebücher den Kunstfälscher Konrad Kujau.

Elke Heidenreich ist Moderatorin, Librettistin, Musikliebhaberin, Literaturkritikerin, sie war Kabarettistin, Verlegerin, Schauspielerin – und sie ist und bleibt eine begnadete Erzählerin. Neue Kurzgeschichten von ihr finden sich in ihrem aktuellen Bestseller „Männer in Kamelhaarmänteln“. Berührend und poesievoll, manchmal komisch, manchmal traurig, erzählt die in Köln lebende Autorin von Menschen und ihren Kleidern. In der NDR Talk Show öffnet die 78-Jährige ihren ganz persönlichen Kleiderschrank und schildert außerdem, welche Bücher von Frauen sie durchs Leben geführt haben und welche Literatinnen sie besonders schätzen gelernt hat.

Elena Uhlig ist Schauspielerin und Autorin, hat ihren eigenen Podcast und ist Mutter einer Patchwork-Familie mit sieben Kindern. Bekannt wurde sie durch die Sat1-Serie „Mit Herz und Handschellen“. Danach spielte sie in großen Kinofilmen wie „Alles auf Zucker“, „Keinohrhasen“ oder zuletzt in dem Hape Kerkeling-Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Warum sie ihren Mann, den Schauspieler Fritz Karl, zuhause „Herr Karl“ nennt und was sich hinter dem Titel ihrer Live-Sendung bei Instagram „Stilles Örtchen“ verbirgt, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Früh übt sich, wer ein Popstar werden will: Im Alter von fünf Jahren begann er bereits Musik zu machen und schrieb wenige Jahre später seine ersten Lieder. Heute gehört JORIS zu den beliebtesten und erfolgreichsten Musikern des Landes. Ob „Willkommen Goodbye“, „Herz über Kopf“ oder „Signal“ – der in Mannheim lebende Singer-Songwriter sorgt regelmäßig für Hits. Seine Texte schreibt der 31-Jährige alle selbst: Ob Liebeskummer, die Liebe zu seinem Vater, bei dem er aufgewachsen ist, oder sogar einen überlebten Terroranschlag – JORIS‘ Texte sind tiefgründig, authentisch und emotional. Im Frühjahr 2021 nimmt JORIS als Kandidat bei der VOX-Show „Sing meinen Song“ teil. In der NDR Talk Show lernt man den Künstler, der in Stuhr-Brinkum bei Bremen geboren ist, näher kennen.

Eine echte Klassiklegende wird 70: Kent Nagano, der Chefdirigent der Hamburgischen Staatsoper, blickt mit uns auf sein bewegtes Leben zurück. Aufgewachsen in einem Fischerdorf an der kalifornischen Küste lernte er schon früh, wie Musik soziale und ethnische Grenzen überwinden kann. Sein Weg führte ihn von Lyon über Manchester, Los Angeles und Berlin in die Hansestadt. Dass die klassische Musik an Bedeutung verliert und droht, zur Liebhaberei gesellschaftlicher Eliten zu werden, muss sich ändern, meint der Star-Dirigent. Wie er vor allem Kindern den Spaß an der Musik vermitteln will, verrät er in der NDR Talk Show.

Er ist der erste Arzt im deutschen Fernsehen, der seine Patient*innen vom Rollstuhl aus behandelt. Als Chirurg Dr. Ilay Demir gehört der preisgekrönte Comedian Tan Caglar mittlerweile zum Team der ARD-Serie „In aller Freundschaft“. Tan hat im wahren Leben schon viele Rollen gespielt: Rollstuhl-Basketballprofi, Motivationstrainer, Berlin-Fashion-Week-Model, Buchautor, preisgekrönter Comedian und mittlerweile auch Schauspieler. Und zwar nicht irgendwo, sondern neuerdings sogar im Berliner „Tatort“. An der Seite von Meret Becker und Mark Waschke spielt er ihren Assistenten. Der Hildesheimer mit türkischen Wurzeln wurde mit einer Rückenmarkserkrankung geboren und sitzt seit seinem 25. Lebensjahr im Rollstuhl. In der NDR Talk Show erzählt er, wie er sein Motto „Geht nicht gibt’s nicht“ immer wieder in die Tat umsetzt.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 27. November, 1.45 Uhr (NDR)

Samstag, 27. November, 10.10 Uhr (HR)

Montag, 29. November, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: