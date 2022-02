„NDR Talk Show“ heute um 22 Uhr: Das sind die Gäste am Freitag

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 18. Februar gibt es eine neue Ausgabe mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Um 22 Uhr startet die Sendung, sie geht bis 0 Uhr.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 18. Februar:

Herbert Knaup , Schauspieler

, Schauspieler Tim Mälzer , Gastronom, TV-Koch und Autor

, Gastronom, TV-Koch und Autor Rolando Villazón , Sänger

, Sänger Hannah Emde , Tierärztin und Fotografin

, Tierärztin und Fotografin Sandra Maischberger , Journalistin

, Journalistin YAENNIVER , Sängerin

, Sängerin Gianna Bacio, Sexualpädagogin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 18. Februar:

Wenn er als Anwalt Markus Gellert mit höchst unkonventionellen Mitteln für seine Mandanten kämpft, sitzen Millionen Menschen vor dem Fernseher – die letzte Staffel von „Die Kanzlei“ erreichte Rekordquoten im Ersten. Kein Wunder: Herbert Knaup gehört zu den charismatischsten deutschen Schauspielern und hat bereits unzählige Preise gewonnen. Was die Zuschauer*Innen am 25. Februar in „Die Kanzlei – Reif für die Insel“, dem ersten Spielfilm zur Serie, erwartet und welche Talente und Projekte der gebürtige Allgäuer neben der Schauspielerei pflegt, das verrät er in der NDR Talk Show.

Polarisierend, laut, aber immer authentisch und emotional: so ist der Hamburger Koch, Gastronom und Autor Tim Mälzer. Der 51-Jährige prägt seit vielen Jahren das Kochen in Deutschland und das deutsche Kochfernsehen. Eine kreative Küche zu alltagstauglichen Preisen mit saisonalen Zutaten aus der Region, das sind die Hauptmerkmale seiner Gerichte und Rezeptideen. Millionen begeisterter Fans sehen ihn seit 2016 in seiner TV-Erfolgssendung „Kitchen Impossible“ schwitzen, fluchen und kochen. In seinem aktuellen Buch und in der NDR Talk Show erzählt der „Küchenbulle“, wer bei „Kitchen Impossible“ sein größter Herausforderer war, welche Locations ihn am meisten beeindruckt haben und welche neuen Rezeptideen er für sich adaptiert hat.

„Wenn dir das Leben Zitronen gibt, frage nach Tequila und Salz“, so ist das Lebensmotto des mexikanischen Star-Tenors Rolando Villazón. Und mit dieser Einstellung ist er tätig in den verschiedensten kreativen Bereichen: als Sänger auf der Opernbühne, als Regisseur und Intendant großer Opernhäuser, als Clown für die Organisation „Rote Nasen“, als Moderator und beliebter Gast von Fernsehshows und als Autor von weltweit beachteten Romanen. Er hatte Engagements an der New Yorker Met, der Berliner Waldbühne und in der Sesamstraße. Sein Repertoire reicht von italienischen Arien des 19. und 20. Jahrhunderts über barocke Opern, Mozart und mexikanische Folklore. Am 22. Februar wird der heute in Paris lebende Vater zweier Söhne 50 Jahre alt. Ob diese Zahl einen Einschnitt in seinem Leben bedeutet, wie und ob er sich feiern lässt und was er sich für die Zukunft noch vorgenommen hat, verrät er in der NDR Talk Show.

Vom kleinsten Käfer bis zum größten Säugetier ist die Artenvielfalt eines der wichtigsten Fundamente des Lebens. Doch die Biodiversität schwindet rapide. Tierärztin Hannah Emde hat die Praxis gegen Expeditionsausrüstung getauscht und arbeitet auf der ganzen Welt dafür, dass gefährdete Tierarten ihren Lebensraum behalten und vor dem Aussterben bewahrt werden. So war sie beispielsweise in einem Forschungsprojekt über Lemuren auf Madagaskar, für ein Artenschutzprojekt mit Bullenhaien in Costa Rica, zum Schutz wilder Aras in Guatemala und mehrmals als Wildtierforscherin im Regenwald von Borneo. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen One Health, Biodiversität und Wissenschaftskommunikation. Für die ARD Sendereihe „Erlebnis Erde“ war sie nun in Namibia unterwegs und wird davon berichten.

Sandra Maischberger gehört zu den profiliertesten und beliebtesten TV-Journalistinnen Deutschlands. Seit 2003 ist sie Gastgeberin ihrer wöchentlichen Talkshow im Ersten, die derzeit jeden Mittwoch ausgestrahlt wird. Auch als Filmproduzentin ist die 55-jährige gebürtige Münchnerin tätig. Privat engagiert sich die Mutter eines 14-jährigen Sohnes in ihrem Verein „Vincentino“, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Berliner Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen Kultur und Bildung näher zu bringen. Im Fokus steht derzeit das Projekt „Junges Jüdisches Leben“: Mit couragierten jüdischen Expert*innen lernen Kinder und Jugendliche Orte und Institutionen mit jüdischem Bezug kennen. Warum ihr diese Initiative so am Herzen liegt, welche Projekte sie für 2022 noch plant und wie sie sich von ihrem Arbeitspensum erholt, das verrät Sandra Maischberger in der NDR Talk Show.

Als Frontfrau der Band „Jennifer Rostock“ hat Sängerin Jennifer Weist seit über einem Jahrzehnt die heimische Pop- und Rockszene bereichert und Erfolge gefeiert. Die 35-Jährige steht seit jeher für Meinungsstärke und engagiert sich seit vielen Jahren für gesellschaftliche Themen wie Diversität, Gleichberechtigung und Anti-Rassismus. Jetzt hat sie sich unter dem Namen YAENNIVER als Solokünstlerin mit neuem Sound bei ihren Fans zurückgemeldet. Am 18. Februar erscheint ihr Album „Nackt“.

Eigentlich wollte sie Grundschullehrerin werden, doch es kam anders: Nach dem Studium beginnt Gianna Bacio, Aufklärungsvideos zu veröffentlichen, und macht schließlich ihr Hobby zum Beruf. Jetzt ist sie ausgebildete Sexualpädagogin und Sexualberaterin. Bekannt wurde die Hamburgerin mit YouTube-Videos. Über die Plattform TikTok erreicht sie inzwischen rund 600.000 Menschen. In ihrem zweiten Buch „Love Your Sex. Für ein entspanntes Liebesleben“ verrät sie, warum Romantik nichts für die körperliche Liebe tut und wie Selbstwert die Lust steigern kann.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 19. Februar, 1.00 Uhr (NDR)

Montag, 21. Februar, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

