„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Thema der Sendung

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 17. Dezember gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Von 22.45 Uhr bis 0.50 Uhr moderieren Bettina Tietjen und Johannes Wimmer.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 17. Dezember:

Olli Dittrich , Schauspieler, Komiker und Musiker

, Schauspieler, Komiker und Musiker Guido Cantz , Moderator

, Moderator Sven Plöger , Diplom-Meteorologe

, Diplom-Meteorologe Ralf Richter , Schauspieler

, Schauspieler Lana Atakisieva , Berliner Polizeioberkommissarin

, Berliner Polizeioberkommissarin Carola Ferstl , Moderatorin und Wirtschaftsjournalistin

, Moderatorin und Wirtschaftsjournalistin Julia Engelmann, Dichterin, Musikerin und Schauspielerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 17. Dezember:

Den meisten Zuschauer*innen ist Oliver Michael „Olli“ Dittrich als Alltagsphilosoph „Dittsche“ im „muggeligen“ Bademantel ans Herz gewachsen. Seit der ersten Folge von „Dittsche“ 2004 hat der Schauspieler und Komiker die Kunst der Verwandlung noch weiter ausgebaut und perfektioniert. Er schlüpfte in die Figur Franz Beckenbauer, wurde zur gealterten Schauspielerin Trixie Dörfel und mutierte zum deutschen Cousin von Donald Trump. Auf seinen neusten Streich „Ich war Angela Merkel: Das Zahlemann Protokoll“ können sich Fans nun zum Jahreswechsel in der ARD freuen. Wie Olli Dittrich all seine Figuren entwickelt, in sie hineinschlüpft und auch wieder aus ihnen herausfindet, erzählt der geniale Transformationskünstler in der NDR Talk Show.

Am 19. August ist Guido Cantz 50 Jahre alt geworden. Zeit für den Entertainer, Moderator und Kabarettisten Bilanz zu ziehen, aber auch in die Zukunft zu schauen. Bauchgefühl und Gottvertrauen haben ihn auf seinem Weg vom BWL-Studenten zum Entertainer stets begleitet. Ob der Rheinländer in seinem Leben immer alles richtig gemacht hat, was noch auf seiner „To do“-Liste steht und mit welchen Gefühlen er in diesem Jahr zum letzten Mal die ARD Samstagabendshow „Verstehen Sie Spaß?“ moderieren wird, erzählt er in der NDR Talk Show.

Kaum jemand kann Wetter so kompetent, verständlich und unterhaltsam erklären, wie Diplom-Meteorologe Sven Plöger. Davon können wir uns regelmäßig überzeugen, wenn er das Wetter im Ersten präsentiert. Plöger ist längst ein anerkannter Klimaexperte, hat dazu viel beachtete Bücher veröffentlicht und hält im ganzen Land Vorträge zum Thema Klimawandel, der uns alle betrifft. Aber er malt nicht nur düstere Untergangsszenarien, sondern zeigt auch Wege zur Besserung auf. In seinem Buch „Besser machen“ schildert er gemeinsam mit seinem Freund, Christoph Waffenschmidt, Deutschland-Chef einer weltweiten Hilfsorganisation, wie wir den Kurs noch korrigieren können – wenn wir endlich aufwachen und in die vielen guten Ideen und Programme investieren, die bereits da sind. Welche das sein könnten, erzählt Sven Plöger in der NDR Talk Show.

Ralf Richter hatte lange das Image des raubeinigen Ruhrpott-Rüpels durch Filme wie „Fußball ist unser Leben“, der „Unna-Trilogie“ oder „Bang Boom Bang“. Geboren in Essen, aufgewachsen in Bochum ist er den meisten durch seine Rolle in Wolfgang Petersens Film „Das Boot“ bekannt. Mittlerweile ist er vom bösen Buben zum netten Onkel geworden und erklärt in einem Kinder-Wimmelbuch dem Nachwuchs, wie ein richtiger Bauernhof funktioniert. Als sechsfacher Großvater weiß er, wie er die Aufmerksamkeit von Kindern gewinnt. Auch das NDR Talk Show-Publikum wird der Mann mit der markanten Brille begeistern, wenn er erzählt, ob er sich ein Landleben in Gummistiefeln mit Mistgabel vorstellen kann.

Diese Frau ist Polizeioberkommissarin in einem der anspruchsvollsten Abschnitte Deutschlands und fährt Streife in Berlin-Neukölln: Lana Atakisieva kam im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester aus Aserbaidschan nach Deutschland und lernte früh, sich durchzukämpfen. Ohne Deutschkenntnisse, aber mit viel Fleiß, ständigem Lernen und Unterstützung mancher Lehrerinnen und Lehrer schaffte sie den Weg von der Förderklasse über die Hauptschule und Gesamtschule und schließlich zum Abitur mit anschließendem Studium. Seit 2004 lebt sie in der Hauptstadt und sagt über ihren Einsatzort Neukölln: „Es kann ein winziger Funke sein, an dem sich ein Großbrand der Gewalt entzündet. Wenn dann noch Waffen im Spiel sind, wird es brenzlig.“ In ihrem Buch „Nachtschicht in Neukölln“ erzählt die Polizistin von ihrer Lebens- und Familiengeschichte, aber auch von dem, was Polizeiarbeit für sie persönlich bedeutet. In der NDR Talk Show wird sie zudem davon berichten, wie der Alltag auf Streife aussieht, warum der Zusammenhalt der Kolleginnen und Kollegen so wichtig ist und was es für sie heißt, als eingewanderte Frau in Deutschland Fuß zu fassen.

Als eine der kompetentesten Finanz- und Börsenexpertinnen im deutschen Fernsehen schreibt Carola Ferstl Ratgeber, die sich besonders an Frauen richten, die dem Thema Finanzen nicht so zugetan sind. „Keine Angst vor Mäusen“ heißt ihr aktuelles Buch in dem sie leicht verständlich erklärt, wie Frauen ihren „Finanzkram“ gewinnbringend in den Griff bekommen können. Die dreifache Mutter geht auch an Schulen und versucht schon frühzeitig Jugendlichen einen Zugang zu dem Thema zu verschaffen. Seit 1992 moderiert sie diverse Formate über die Finanzwelt für n-TV. Um Mäuse, Menschen und Moneten geht es im Gespräch mit Carola Ferstl in der NDR Talk Show.

Julia Engelmann gehört zu den erfolgreichsten deutschen Poetry-Slammerinnen. „Eines Tages, Baby“ – mit diesen Worten beginnt das Gedicht der Frau, das sie zu einer der erfolgreichsten deutschen Poetry-Slammerinnen machte: Julia Engelmann. Sie versteht es mit Worten die Seele zu streicheln und Menschen zu rühren. Das Video von „Eines Tages, Baby“ wurde bereits 13 Mio. Mal im Netz aufgerufen. Sie schrieb mehrere Lyrik-Bestseller und hat auch schon ein musikalisches „Poesiealbum“ veröffentlicht. „Lass mal an uns selber glauben“ heißt ihr neustes Buch, im nächsten Jahr geht sie auf Live-Tour. Vorher wird die 29-jährige Wortakrobatin aber noch das NDR Publikum mit ihren Worten berühren. Nicht erst eines Tages, sondern am 17. Dezember.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 18. Dezember, 1.55 Uhr (NDR)

Samstag, 18. Dezember, 10.25 Uhr (hr)

Sonntag, 19. Dezember, 23.15 Uhr (SWR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

