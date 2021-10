Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 15. Oktober gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderiert wird die Sendung von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 15. Oktober:

Thomas Hermanns , Moderator

, Moderator Reinhold Messner , Bergsteiger, Abenteurer und Autor

, Bergsteiger, Abenteurer und Autor Dr. Ruth Grützbauch , Astronomin und Autorin

, Astronomin und Autorin Marco Russ , Ex-Fußballspieler

, Ex-Fußballspieler Dr. Anne Fleck , Ärztin

, Ärztin Edina Müller , Paralympics-Siegerin

, Paralympics-Siegerin Moderatoren: Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 15. Oktober:

Er gilt als Godfather der deutschen Comedy-Szene, weil er Stars wie Michael Mittermaier, Kaya Yanar und Cindy aus Marzahn nicht nur entdeckt hat, sondern sie auch gleich in seinem legendären „Quatsch Comedy Club“ berühmt gemacht hat. Seine Liebe zum Entertainment begann früh, die Jugendjahre in einem Hochhaus in der Nähe von Nürnberg prägten seinen heutigen Sinn für Ästhetik, Humor und Unterhaltung. Der kleine Thomas Hermanns flüchtete sich in die bunte Welt der amerikanischen TV-Serien, absolvierte als Achtjähriger auf eigenen Wunsch Tanzkurse und wurde zum Virtuosen auf seiner Heimorgel. Nach einem Studium der Theaterwissenschaften führte er das erste Mal Regie bei Modenschauen und später auch für Musicals. Dann machte er sich in erster Linie durch seine Pionierarbeit für deutschsprachige Stand Up Comedy einen Namen. Auch als Buchautor ist Hermanns erfolgreich. Warum er sich in seinem jüngsten Werk dem Thema Astrologie widmet, verrät das Multitalent in der NDR Talk Show.

„Der traditionelle Alpinismus ist die Kunst, dort zu überleben, wo der Mensch nicht hingehört“, hat er einmal gesagt. Diese Kunst hat er auf die Spitze getrieben: Reinhold Messner, der Mann der Superlative. Er hat alle 14 Achttausender bestiegen, er bestieg den Mount Everest ohne Flaschensauerstoff und als erster im Alleingang den Nanga Parbat. Er ist durch zwei Wüsten gelaufen und hat die Antarktis durchquert. Er hat sich Zehen abgefroren, er hatte Erfrierungen an den Fingern, er hatte fünfmal den nahenden Tod vor Augen und angeblich selbst den Yeti gesehen. Seit vielen Jahren kämpft er für einen ökologisch nachhaltigen Umgang mit der Bergnatur. Was er darunter versteht und was für ihn die Faszination des Bergsteigens ausmacht, erzählt Reinhold Messner in der NDR Talk Show.

Die Astronomin Dr. Ruth Grützbauch hat nach ihrer Promotion in Wien an verschiedenen internationalen Universitäten geforscht und bis 2017 bei einem der größten Radioteleskope der Welt nahe Manchester gearbeitet. Nun vermittelt sie ihr Wissen auf sehr unkonventionelle Weise: Sie fährt mit ihrem Pop-up-Planetarium, das in ein Lastenrad passt, zu Schulen und anderen Institutionen und erzählt über die unendlichen Weiten des Weltraums. In ihrem Buch „Per Lastenrad durch die Galaxis“ und in der NDR Talk Show verrät die Wissenschaftlerin aus Österreich Wissenswertes und Verblüffendes über das Universum.

Wenn der Fußball wie das Leben ist, dann war die Karriere von Marco Russ wie ein Zweikampf. Ein Zweikampf mit sich selbst auf dem steinigen Weg vom Jugendspieler zum langjährigen Kapitän und Publikumsliebling von Eintracht Frankfurt. Ein Zweikampf aber auch gegen den Hodenkrebs, an dem er völlig überraschend erkrankte und der ihn fast vom Platz gestellt hätte. 2017 feiert er nach harten Monaten der Therapie sein Comeback auf dem Fußballplatz und erreicht ein Jahr später den Höhepunkt seiner Karriere: Mit der Eintracht gewinnt er den DFB-Pokal. Wie er diese emotionale Achterbahnfahrt erlebte, erzählt Marco Russ in der NDR Talk Show.

Seit dem großen Erfolg der Sendung „Die Ernährungs Docs“ im NDR Fernsehen ist Anne Fleck eine feste TV-Instanz in Sachen Ernährung und Gesundheit. „Doc Fleck“, wie sie sich selber nennt, ist seit Jahren auf dem Gebiet der innovativen Ernährungs- und Präventionsmedizin tätig. Als Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie mit Expertise auf dem Gebiet der Naturheilkunde deckt Anne Fleck ein breites Spektrum ab. Sie selbst sieht sich als „Medizindetektivin“ und hilft den Menschen, besser durch den Alltag zu kommen. Welche Tipps sie für die beginnende dunkle Jahreszeit parat hat, das verrät Dr. Anne Fleck in der NDR Talk Show.

Sie ist eine Meisterin im wahrsten Sinne des Wortes: Was Edina Müller in diesem Jahr alles gemeistert hat, ist tatsächlich außergewöhnlich. Die 38-jährige Hamburgerin holte in Tokio Paralympics-Gold im Renn-Kanu. Dabei hat sie erst vor fünf Jahren die Sportart gewechselt vom Basketball zum Kanufahren. 2012 hatte sie in dieser Disziplin ebenfalls eine Goldmedaille bei den Paralympics gewonnen. Fast genauso intensiv wie beim Wettkampf hat sie sich hinter den Kulissen dafür eingesetzt, ihren 2-jährigen Sohn Liam mit nach Tokio nehmen zu dürfen. „Sie ist nicht nur eine große Sportlerin, sondern ein beeindruckender Mensch“, lobte Friedhelm-Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes. Woher die Sporttherapeutin ihre Kraft nimmt, das erzählt sie in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung:

Samstag, 16. Oktober, 10.25 Uhr (hr)

Montag, 18. Oktober, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

