„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 7. April

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 7. April um 21.45 Uhr im NDR.

Bettina Tietjen und Johannes Wimmer begrüßen in der NDR Talk Show von 21.45 bis 0.00 Uhr folgende Gäste:

Jörg Thadeusz , Journalist, Autor und Moderator

, Journalist, Autor und Moderator Laura Karasek, Moderatorin

Moderatorin Désirée Nosbusch , Schauspielerin

, Schauspielerin Olivia Jones , Entertainerin

, Entertainerin Frank Hoffmann , Pastor

, Pastor Anna Schudt , Schauspielerin

, Schauspielerin Lord Of The Lost, Musikband

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 7. April:

Seine Bücher tragen lustige Titel wie „Die Vereinigten Zutaten von Amerika“ oder „Wie riecht die Queen?“. Jörg Thadeusz, der für seinen Job als Außenreporter bei „Zimmer frei!“ einen Grimme-Preis erhält, ist mittlerweile ein etablierter Buchautor. Seine Radio- und Fernsehformate haben, wie die Bücher, immer einen originellen Blickwinkel. Sieben Jahre moderiert er die Talk-Sendung „Thadeusz“ und seit 2013 die politische Gesprächssendung „Thadeusz und die Beobachter“. Nun erscheint sein neuer Roman „Steinhammer“ über das Leben des Malers und Beuys-Schülers Norbert Tadeusz, der mit Jörg Thadeusz verwandt ist, der aber das „h“ in seinem Namen gestrichen hat. Wie unkonventionell der Dortmunder Künstler war, erzählt Jörg Thadeusz unter anderem in der NDR Talk Show.

Ob Podcast, Talk Show oder Spiel-Show – sie moderiert auf allen Kanälen: Laura Karasek. Die in Hamburg geborene Mutter von Zwillingen hat Jura studiert und ist als Kolumnistin und Romanautorin schon mal in die Fußstapfen ihrer Eltern Armgard Seegers und Hellmuth Karasek getreten. Jetzt hat sie den Chef*innen-Sessel der NDR Quizshow erklommen und stellt hier ab April regelmäßig ihre knackigen Fragen. Sie übernimmt den Staffelstab von Jörg Pilawa, dessen Vorgänger Alexander Bommes, Carlo von Tiedemann und Ludger Abeln waren. Für den NDR hat Laura Karasek schon die Sendung „Soul Kitchen – Die Geschichte eines Abends“ moderiert, die gleich für den Grimme-Preis nominiert wurde. Gute Voraussetzungen für ihren Neustart.

Bereits mit 12 Jahren moderiert sie bei Radio Luxemburg, mit 15 Jahren bekommt sie eine eigene Show. Dass die 58-Jährige heute eine preisgekrönte Schauspielerin, Moderatorin und Produzentin ist, war trotzdem nicht abzusehen. Sie sei in den Beruf nur hereingestolpert, sagt Désirée Nosbusch rückblickend. Ein Glücksfall für sie und die Zuschauer*innen: Seit über 40 Jahren glänzt die Luxemburgerin in vielen Filmen. Für ihre Rolle als machthungrige Bankerin in der Serie „Bad Banks“ bekam sie 2019 einen Grimme-Preis. Jetzt ist sie in „Conti – Meine 2 Gesichter“ als Star-Anwältin zu sehen. Über die Höhen und Tiefen ihrer bewegten Karriere und die Dinge, die ihr darüber hinaus am Herzen liegen, spricht Désirée Nosbusch in der NDR Talk Show.

Schon als Jugendlicher sorgt der kleine Oliver in der niedersächsischen Kleinstadt Springe bei Hannover für Aufsehen, wenn er in Frauenkleidern in die Schule geht. Heute kennt ihn fast ganz Deutschland unter dem Namen Olivia Jones. Seine Karriere als Travestiekünstlerin beginnt endgültig 1997 mit dem Gewinn des Titels „Miss Drag Queen of the World“ in Miami. Seither ist Olivia Jones auf vielen Bühnen aktiv: als erfolgreiche Unternehmerin, politische Aktivistin und engagierte Botschafterin für Toleranz. Jetzt hat sie sich für eine Doku-Reihe mit dem Thema „Sterben für Anfänger“ auseinandergesetzt – ohne Berührungsängste, aber voller Neugier. Für die Zeit „Ü50“ hat sie sich geschworen, nicht mehr zu verdrängen, was todsicher kommt.

Das Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli ist über die Grenzen der Hansestadt hinaus bekannt – für seine harten Partynächte, Erotikshows und das Rotlichtmilieu. Inmitten dieser Szenerie geht der Pastor Frank Hoffmann seiner Arbeit nach. Sein eigentlicher Beruf ist Designer, seit vielen Jahren arbeitet er als Pastor, betet mit „echten Kiezianern“, wie er sie nennt, und hat ohne missionarischen Anspruch ein offenes Ohr für alle St. Paulianer*innen, die Halt suchen. Als seine „Homebase“ bezeichnet Frank Hoffmann die Tabledance-Bar „Susis Showbar“. Hier veranstaltet er inmitten von erotischer Umgebung regelmäßig Gottesdienste – mit großem Zuspruch. Welches Schicksal ihn besonders bewegt hat, warum Religion und Rotlichtmilieu sich nicht ausschließen und wie Ostern auf St. Pauli gefeiert wird, erzählt der Kiez-Pastor in der NDR Talk Show.

Rauf auf die Bühne! Das ist schon als Teenagerin Anna Schudts Traum. Also pfeift sie aufs Abitur, bricht mit 17 die Schule ab und beginnt lieber ein Schauspielstudium. Mit Erfolg: Ob Film, Fernsehen oder Theater – Schudt legt jedes Mal eine starke Perfomance hin und wurde bereits mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem International Emmy Award ausgezeichnet. Bis vergangenes Jahr war sie als Dortmunder „Tatort“-Kommissarin Martina Bönisch zu sehen. Für ihre neueste Rolle hantiert die 48-Jährige statt mit Waffe mit Bogen, genauer gesagt mit einem Cellobogen. Denn im Drama „Laufen“ spielt sie eine Cellistin, die übers Joggen versucht, den Suizid ihres Lebensgefährten zu bewältigen. Welche alte Passion die Dreifach-Mama durch den Film nach vielen Jahren wieder für sich entdeckt hat, woraus sie in schwierigen Zeiten die meiste Kraft schöpft und wie es für sie ist, dass ihr Partner Moritz Führmann nun ohne sie ans „Tatort“-Set fährt, erzählt Anna Schudt in der NDR Talk Show.

Im Alltag sind sie Chris, Klaas, Gerrit, Niklas und Pi. Aber auf der Bühne heißen sie „Lord Of The Lost“ und werden Deutschland am 13. Mai beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Anfang März setzte sich die Band beim Vorentscheid mit ihrem Metal Rock-Song „Blood & Glitter“ gegen sieben Konkurrenten durch. Sie überzeugte nicht nur mit einem lautstarken Auftritt, sondern auch mit einem besonderen Look: Dunkles Make-Up, Lack, rotes Leder und dazu jede Menge Glitzer – die Jungs aus Hamburg und dem Harz wissen, wie Auffallen geht. 2009 gegründet, präsentieren sie kurz darauf ihr erstes Album „Fears“ und gehen anschließend auf große Tour. Es folgen Auftritte bei Festivals wie dem Wacken Open Air oder dem M’Era Luna. Mit ihrem aktuellen Album katapultieren sich die Musiker Anfang des Jahres in weniger als einer Woche an die Spitze der Charts. Wie sie sich auf den großen ESC-Auftritt vorbereiten, was die Fünf abgesehen von der Musikleidenschaft miteinander verbindet und welche ganz „unrockigen“ Talente noch in ihnen schlummern – das und mehr verraten Lord Of The Lost in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 08. April 2023, 01:00 bis 03:15 Uhr (NDR)

Montag, 10. April 2023, 01:35 bis 04:10 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

