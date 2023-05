„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 5. Mai

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 5. Mai um 22 Uhr im NDR.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 5. Mai:

Vanessa Mai , Sängerin

, Sängerin Leontine Gräfin von Schmettow , Journalistin und Adelsexpertin

, Journalistin und Adelsexpertin Thore Schölermann , Moderator

, Moderator Philipp Hochmair , Schauspieler

, Schauspieler DamenLikörChor e.V.

Martina Voss-Tecklenburg , Bundestrainerin der deutschen Fußball-Frauennationalmannschaft

, Bundestrainerin der deutschen Fußball-Frauennationalmannschaft Peter Urban, Musikjournalist und NDR Moderator

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 5. Mai:

Im Alter von 20 Jahren wird Vanessa Mai als Shootingstar der Schlagerszene an die Spitze der Charts katapultiert. Es folgt eine steile Karriere mit ihrer Band Wolkenfrei und als Solomusikerin. 2016 wird sie neben Dieter Bohlen Jury-Mitglied bei DSDS. Ganz oben angekommen, bricht im Mai 2019 ihre scheinbar perfekte Bilderbuchkarriere in sich zusammen. Doch statt aufzugeben, erfindet sich Vanessa Mai als Musikerin, Schauspielerin und Social-Media-Star neu. In der ARD Mediathek bekommt sie mit „Mai Time is Now“ eine eigene Doku-Serie. Den Mechanismen der Schlagerwelt steht Vanessa Mai, 1992 geboren, kritisch gegenüber, umso überraschender, dass sie nun wieder ein Schlageralbum veröffentlicht. In der NDR Talk Show erzählt Vanessa Mai, warum sie mit ihrem jüngsten Wolkenfrei-Werk nochmal zurück zu den Anfängen ihrer Musikkarriere kehrt.

Am Abend vor der Krönung des britischen Königs Charles III. erklärt die Journalistin und Adelsexpertin Leontine Gräfin von Schmettow den Ablauf und die Bedeutung der Zeremonie, die am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London stattfindet und vom Erzbischof von Canterbury geleitet wird. Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 britischer König. Leontine Gräfin von Schmettow ist Filmautorin und Historikerin und verfügt über exklusive Einblicke in die europäische Aristokratie. Bereits seit ihrem Volontariat beim NDR berichtet sie für Fernsehen und Hörfunk über adelige Familien, deren Herausforderungen und Geschichten. Auch wenn sie nicht auf einem Schloss geboren wurde und auch nie auf einem gelebt hat, ist die Hannoveranerin durch ihre Familie in der Welt des Adels zu Hause.

Dieser Mann ist seit vielen Jahren Moderator und Schauspieler: Thore Schölermann kennt z. B. durch „The Voice“ die größten Bühnen der deutschen Fernsehunterhaltung und hat aus seiner Zeit bei der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ noch zahlreiche Fans. Jetzt widmet sich der 38-Jährige einer ganz anderen Welt, die mit Glamour und roten Teppichen nichts zu tun hat: Denn vor Kurzem hat er sich dazu entschieden, als aktiver Reservist zurück zur Bundeswehr zu gehen. In dieser Funktion verstärkt er Einsätze von aktiven Truppen. Der frischgebackene Vater denkt dabei auch an seine Tochter, „da für sie Demokratie und Sicherheit in Deutschland selbstverständlich bleiben sollen“. In welchem Moment er sich zu diesem Schritt entschlossen hat und wie er diese Aufgabe mit Fernsehunterhaltung und Familie verbinden will, erzählt er in der NDR Talk Show.

Seine Monologe für die Aufnahmeprüfung am Max Reinhardt Seminar, Institut für Schauspiel und Schauspielregie, übte Philipp Hochmair in der leeren Kirche als Ministrant. Heute füllt er Theater und Kinosäle. Der österreichische Schauspieler spielte am Thalia Theater Hamburg und am Wiener Burgtheater. Er war im „Jedermann“ zu sehen, mischte die „Vorstadtweiber“ auf und verkörperte das Böse im Historiendrama „Die Wannseekonferenz“. Jetzt verfolgt er wieder im Wien-Krimi „Blind ermittelt“ im Ersten als blinder Ermittler mit Fingerspitzengefühl heiße Spuren. Ob er lieber das Böse oder das Gute aus sich herausholt, erzählt Philipp Hochmair in der NDR Talk Show.

Aus einer Schnapsidee von sechs Frauen in einer Hamburger Küche wird innerhalb eines Vierteljahrhunderts eine mehr als 30-köpfige Runde: der DamenLikörChor. Die Frauen haben sich nicht nur als „singendes Bühnenbild“ einen Namen gemacht, sondern auch sonst einiges zu bieten: mehr als 1000 Jahre Krisen- und Beziehungserfahrung, einen überdurchschnittlichen Konsum an durchsichtigen Getränken, knallroten Lippenstiften, hochhackigen Schuhen, figurformender Unterwäsche und künstlichen Wimpern. Dazu 25.000 Tourkilometer, jede Menge Zigaretten und Rock ’n‘ Roll an Hotelbars – die Bühnen südlich von Hamburg wollen schließlich auch geentert werden.

Seit April 2018 ist sie die Bundestrainerin der deutschen Frauennationalmannschaft im Fußball: Martina Voss-Tecklenburg. Mehr kann man in diesem Sport kaum erreichen. Sie entdeckt ihre Leidenschaft fürs Kicken bereits als Vierjährige, doch Anfang der 1970er-Jahre ist Fußball für Frauen nahezu ein Kuriosum. Doch sie bleibt buchstäblich am Ball und setzt sich durch: Als aktive Spielerin wird sie sechsfache deutsche Meisterin, viermal Europameisterin, einmal Vize-Weltmeisterin und spielt 15 Jahre lang in der deutschen Nationalmannschaft. Als Trainerin führt sie zuletzt die Mannschaft der Frauen ins EM-Finale 2022 vor 90.000 Fußballfans im Wembley Stadion. Die Euphorie für Frauenfußball ist so groß wie noch nie. Die Duisburgerin mit Spitznamen „MVT“ und großer Liebe fürs Landleben ist stolz auf diesen Erfolg und hat noch viel vor. In der NDR Talk Show wird die leidenschaftliche Poetin von ihren Ritualen vor und nach den Spielen erzählen und berichten, welche SMS sie sich mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel schickt.

Für ihn wäre ein Leben ohne Musik unvorstellbar: Der Musikjournalist und Moderator Peter Urban beginnt seine Karriere beim NDR in den frühen 1970er-Jahren mit der Sendung „Musik für junge Leute“ und bringt damit frischen Schwung in die deutsche Radiolandschaft. Seit 1997 ist der in Bramsche (Niedersachsen) geborene Musikliebhaber die deutsche Stimme des Kommentators beim Eurovision Song Contest wie zuvor schon beim Grand Prix d’Eurovision. Auch in diesem Jahr wird er am 13. Mai das ESC-Finale aus Liverpool mit seinem gewohnt trockenen Humor kommentieren. In seinem Buch „On Air“ und in der NDR Talk Show erzählt der Pop-Experte, der am 14. April 75 Jahre alt wird, von seiner Musikleidenschaft, seinem Podcast „Urban Pop“ und seinen Begegnungen mit nationalen und internationalen Popgrößen.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Freitag, 5. Mai 2023, 22 bis 0.10 Uhr (NDR)

Freitag, 5. Mai 2023, 22 bis 0.10 Uhr (hr)

Samstag, 6. Mai 2023, 1.55 bis 4.05 Uhr (NDR)

Montag, 1. Mai 2023, 23.35 bis 1.35 Uhr (SWR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: