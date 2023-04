„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 28. April

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 28. April um 22 Uhr im NDR.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Sebastian Fitzek , Autor

, Autor Ulrich Walter , Astronaut und Physiker

, Astronaut und Physiker Wincent Weiss , Sänger

, Sänger Franziska Knuppe , Model und Moderatorin

, Model und Moderatorin Heike Makatsch , Schauspielerin

, Schauspielerin Ivy Quainoo , Sängerin

, Sängerin Ralf Schmitz, Comedian

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 28. April:

Sebastian Fitzek gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und meistgelesenen Schriftstellern in Deutschland. Mit seinen Krimis und Thrillern hat der Autor schon über 15 Millionen Bücher verkauft und erstaunlich ist, dass der Berliner vor allem auf die weibliche Leserschaft eine große Faszination ausübt. Doch der 51-Jährige hat auch eine andere Seite: Ein Kinderbuch, ein komödiantischer Roman und eine Hommage an seine Kinder gehen ebenfalls auf sein Konto. Am 26. April erscheint nun mit „Elternabend“ sein neuer Roman – wiederum kein Thriller. Welche skurrilen Erlebnisse der Vater von vier Kindern selbst auf Elternabenden erlebt hat und wie man sie ohne Blessuren übersteht, erzählt Sebastian Fitzek in der NDR Talk Show.

Die einen fahren ans Meer, andere in die Berge und er ist ins All gereist: Diplom-Physiker und Wissenschaftsastronaut Ulrich Walter. Im April 1993 war er mit sechs Astronauten an Bord des Space Shuttles „Orbiter Columbia“ in Richtung Erdumlaufbahn unterwegs und kehrte nach neun Tagen und 89 Experimenten zurück. Heute leitet er den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik an der Technischen Universität München und macht sich jetzt Gedanken über den Weltraumtourismus. In seinem praktischen Reiseführer „Reiseziel Weltraum“ sinniert er darüber, wann es das erste Weltraumhotel geben wird, wie weit es von dort zum Strand ist und welches Schuhwerk sich auf dem Mars besonders gut eignet. Sein spezieller Tipp: eine Reise zum Mond am 9. Juni 2123. Warum gerade dieser Reisetermin so günstig ist, wie hoch das Reisebudget sein wird und was sein schönstes „Urlaubserlebnis“ im All war, erzählt Ulrich Walter in der NDR Talk Show.

Wincent Weiss gehört zu den beliebtesten Singer-Songwritern Deutschlands. Vor acht Jahren ist mit „Regenbogen“ seine erste Single erschienen und seitdem geht es für den Norddeutschen unaufhörlich bergauf. Im Januar ist der Mädchenschwarm 30 Jahre alt geworden. Ende April meldet er sich mit seinem vierten Album „Irgendwo ankommen“ zurück. Auf dem Album behandelt er Themen wie das „Ankommen“ und „Wurzeln schlagen“ und bringt mit „Irgendwo“ die Reihe „Irgendwas“ (2017) / „Irgendwie“ (2019) / „Irgendwann“ (2021) zu Ende. In der NDR Talk Show erzählt er, inwieweit er seinen runden Geburtstag als Zäsur sieht und ob er sich im Leben „angekommen“ fühlt.

Sie gehört zur Topriege der Topmodels – die gebürtige Rostockerin Franziska Knuppe. Das scharfe Auge von Wolfgang Joop entdeckt sie 1997 in einem Café in Potsdam, wo die gelernte Hotelfachfrau aufgewachsen ist und bis heute lebt. Sie wird zum Gesicht seiner und vieler anderer Marken, läuft die größten Schauen und ist in kleinen Rollen als Schauspielerin zu sehen. 2019 gibt sie in Österreich die „Heidi“ und moderiert „Austria’s next Topmodel“. 2020 bleibt sie bei „The Masked Singer“ im Fledermaus-Kostüm unentdeckt. In ihrem Buch „Schlank ohne Umwege“ gibt die 48-Jährige Tipps, wie man eine Top-Figur hält.

Sie gehört seit mehr als 20 Jahren zu den beliebtesten deutschen Schauspielerinnen: Heike Makatsch. Ihre Fernsehkarriere begann 1993 als Moderatorin beim Musiksender VIVA, nur drei Jahre später feierte sie ihren Durchbruch auf der Kinoleinwand in Detlev Bucks Filmerfolg „Männerpension“. Es folgten Preise und internationale Produktionen wie „Tatsächlich… Liebe“, in denen sie neben Stars wie Emma Thompson und Hugh Grant zu sehen war. Um das Verhältnis von Mensch und Maschine geht es in der Science-Fiction-Comedyserie, in der die 51-Jährige jetzt zu sehen ist. Die Serie spielt im Jahr 2036. Was sie selbst von der Zukunft erwartet und was sie von Künstlicher Intelligenz hält, das verrät die Wahl-Berlinerin in der NDR Talk Show.

Vor über 10 Jahren gewinnt sie die erste Staffel der Casting-Show „The Voice of Germany“, heute spielt sie in Hollywood-Produktionen: Ivy Quainoo. Dass sie Sängerin und Schauspielerin werden will, weiß die Berlinerin mit ghanaischen Wurzeln schon früh: Mit 14 geht sie zu ihrem ersten Vorsprechen bei der „Academy Kreuzberg“, einer Bühnenkunstschule für Jugendliche. Ein Weg, den sie nach dem Gewinn bei „The Voice“ fortsetzt: mit 22 Jahren geht sie nach New York und besucht dort eine Schauspielschule. In Hamburg steht das Multitalent derzeit im Broadway-Erfolgsmusical „Hamilton“ auf der Bühne. Warum sie ihre Rolle als Eliza Hamilton besonders liebt und wie sie es geschafft hat, eine Rolle in dem neuen Film von Keanu Reeves zu ergattern, das verrät Ivy in der NDR Talk Show.

2003 noch zum „Newcomer des Jahres“ beim Deutschen Comedypreis gewählt, ist Ralf Schmitz heute aus der Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken. Auf „Schillerstraße“ und „Genial daneben“ folgt 2005 der Sprung auf die große Bühne mit seinem ersten eigenen Programm „Schmitz komm raus!“. Rauskommen tut der gebürtige Leverkusener – und zwar richtig groß: Neben einem Talent für temporeiches Entertainment, beweist er ein Händchen fürs Schreiben. Schmitz überzeugt als Bestseller-Autor sowie als Synchronsprecher und Schauspieler. Im klassischen Tanz ist der 48-Jährige auch ausgebildet, setzt statt aufs Tanzen aber lieber aufs Moderieren und widmet sich in dieser Funktion mit Herzenslust dem Thema Liebe. So auch in seiner neuen Show „Rate My Date“, in der Singles nicht nur ihr Date, sondern auch dessen Familie und Freunde von sich überzeugen müssen. In der NDR Talk Show spricht der Kuppel-Profi über Dating-Dos und Don’ts und verrät, was bei ihm für Herzklopfen sorgt.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 29. April 2023, 01:00 bis 0.50 Uhr (NDR)

Montag, 1. Mai 2023, 01:35 bis 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

