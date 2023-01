„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 27. Januar 2023

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 27. Januar um 22 Uhr im NDR.

In dieser Sendung präsentieren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt („NDR Talk Show“) gemeinsam eine neue Ausgabe der NDR Talk Show von 22 bis 0.15 Uhr.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 27. Januar:

Moritz Bleibtreu , Schauspieler

, Schauspieler Julius Weckauf , Schauspieler

, Schauspieler Nicole , Sängerin

, Sängerin Dr. Matthias Riedl , Mediziner und „Ernährungs-Doc“

, Mediziner und „Ernährungs-Doc“ Robert Kreis , Entertainer

, Entertainer Elke Heidenreich , Autorin

, Autorin „Elevator Boys“ , Internetstars

, Internetstars Marina Hoermanseder, Modedesignerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 27. Januar:

Er war Kinderdarsteller bei „Neues aus Uhlenbusch“ und rannte später mit Franka Potente in „Lola rennt“ um die Wette. Spätestens seitdem zählt er nicht nur zu den führenden deutschen Schauspielern, sondern ist auch als Regisseur tätig: Moritz Bleibtreu. Jetzt ist der Hamburger in der Kinoadaption eines der erfolgreichsten Theaterstücke in der Geschichte des Broadways zu sehen. Mehr als 14 Millionen Menschen sahen das Bühnenstück „Caveman“ in über 55 Ländern und 25 verschiedenen Sprachen. Im Mittelpunkt steht das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, das in der zivilisierten Welt noch komplizierter zu sein scheint als in der rauen Steinzeit. Moritz Bleibtreu spielt den Protagonisten Rob Becker, einen erfolglosen Autoverkäufer, der unbedingt Comedian werden möchte.

Es ist seine erste Rolle vor der Kamera und dann gleich ein ganz großes Ding: Julius Weckauf spielt als 10-Jähriger den jungen Hape Kerkeling im Erfolgsfilm „Der Junge muss an die frische Luft“! Die Szene, in der er mit roten, gespitzten Lippen in die Kamera sagt: „Isch nehm gern noch ’n Eierlikörschen, das Leben muss ja irgendwie weitergehen!“, wird zum viralen Hit. Der Niederrheiner wird mehrfach für seine Rolle ausgezeichnet und kann sich seitdem seine Jobs aussuchen. Jetzt hat sich der 15-Jährige für einen Klassiker der Kinderunterhaltung entschieden: In „Die drei ??? – Erbe des Drachen“ spielt er den leidenschaftlichen Hobby-Detektiv Justus Jonas, den es zusammen mit seinen zwei Freunden nach Transsilvanien verschlägt. Welches Rätsel er gerne mal lösen möchte und ob der frisch gebackene Filmstar an seinem eigentlichen Berufswunsch Bäcker noch festhält, erzählt Julius Weckauf in der NDR Talk Show.

Ihren endgültigen Durchbruch als Sängerin schafft Nicole am 24. April 1982. An dem Tag tritt die gerade einmal 17-Jährige mit ihrer weißen Gitarre und einem schwarzen Kleid mit weißen Pünktchen für Deutschland beim „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ – so wird der ESC bis 2001 noch genannt – im britischen Harrogate auf. Mit ihrem Lied „Ein bisschen Frieden“ berührt die Sängerin die Herzen der Zuschauer, gewinnt den Wettbewerb und beschert Deutschland damit den ersten Sieg beim „Eurovision Song Contest“. Seitdem ist die Schlagersängerin fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Im Dezember 2020 bekommt Nicole die Diagnose Brustkrebs und zieht sich für knapp zwei Jahre aus dem Musikbusiness zurück. Zeitgleich mit ihrer Heilung vom Krebs feiert sie im Juli 2022 – 40 Jahre nach ihrem Sieg beim ESC – ihr Comeback. Im Herbst geht sie wieder auf Tournee, der Vorverkauf dafür startet jetzt.

Essen ist Medizin. Davon ist Dr. Matthias Riedl, Internist, Ernährungsmediziner und Diabetologe aus Hamburg, überzeugt. Sein Motto: mit dem richtigen Essen und modernen Ernährungsstrategien Krankheiten aktiv vorbeugen, lindern und sogar heilen. Das ist seit nunmehr zehn Jahren auch das Konzept der erfolgreichen NDR Sendereihe „Die Ernährungs Docs“, die Dr. Riedl zusammen mit seinem Kollegen Dr. Jörn Klasen und seiner Kollegin Silja Schäfer präsentiert. Nun startet die neue Staffel der Reihe und darüber hinaus haben sich die „E-Docs“ auch einen neuen Podcast ausgedacht. Wie man vermeiden kann, durch falsche Ernährung krank zu werden, das erklärt Dr. Matthias Riedl in der NDR Talk Show.

Der Entertainer Robert Kreis war einer der ersten Künstler, der Musik und Kultur der 20er- und 30er-Jahre Jahrzehnte später wieder auf die Bühne brachte. Mit Menjou-Bärtchen, Pomade im Haar und stilechtem Frack tritt er auf. Auch privat liebt er das Lebensgefühl und den Humor der damaligen Zeit. Kreis ist ein Meister der Unterhaltung, aber er hat auch eine Mission: Er will das jüdische Kulturgut der Weimarer Zeit bewahren. Seit 2008 lebt der niederländische Entertainer in Berlin und unermüdlich ist er mit diversen Programmen auf deutschen Bühnen unterwegs. In diesem Jahr kann er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiern. In der NDR Talk Show erzählt der 73-Jährige amüsante Anekdoten aus seiner eigenen Lebensgeschichte und serviert musikalische Kabinettstücke.

Elke Heidenreich ist Moderatorin, Librettistin, Musikliebhaberin, Literaturkritikerin, sie war Kabarettistin, Verlegerin, Schauspielerin – und sie ist und bleibt eine begnadete Erzählerin. Neue Kurzgeschichten von ihr finden sich in ihrem aktuellen Bestseller „Ihr glücklichen Augen“. Berührend und poesievoll, manchmal komisch, manchmal traurig, erzählt sie darin von ihren zahlreichen Entdeckungen und Erlebnissen auf ihren Reisen. In der NDR Talk Show verrät Elke Heidenreich, wie sie ihren 80. Geburtstag am 15. Februar feiern wird, an welche Reisen sie am liebsten zurückdenkt und was sie sich für das neue Jahr vorgenommen hat.

Sie sind das Internet-Phänomen schlechthin: Tim Schäcker, Jacob Rott, Bene Schulz, Luis Freitag und Julien Brown, alle Anfang 20 und jeder bereits allein ein TikTok Star – zusammen jedoch sind sie unschlagbar. In den sozialen Medien begeistern sie als „Elevator Boys“ Millionen Follower rund um den Globus. Die fünf Jungs aus Deutschland, die allesamt als Fotomodels arbeiten und sich als „Entertainment Boyband“ bezeichnen, wurden mit kurzen Clips im Aufzug zu Europas größten Internetstars. In ihren Videos geben sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Während der Corona-Pandemie ist der Content der Boys durch die Decke gegangen: Mittlerweile zieren sie Titelblätter von Modezeitschriften, reisen um die Welt und treffen Promis wie Heidi Klum oder Brad Pitt. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: Als Influencer sind auch die „Elevator Boys“ Hass im Netz ausgesetzt und dagegen machen sie jetzt mobil. Ihr Credo: „Spread love – not hate!“ Wie genau die Superstars ihre Mission umsetzen und welche Überraschung 2023 noch ansteht, verraten sie in der NDR Talk Show.

Ihre Entwürfe aus handlackiertem Leder werden in der internationalen Fashionwelt gefeiert – obwohl oder gerade weil sie so exzentrisch sind: die Designerin Marina Hoermanseder. Die Quellen ihrer Inspiration sind zum Beispiel orthopädische Korsetts aus dem 18. Jahrhundert. Ihren Anfang nimmt die Karriere der 37-Jährigen bei der Fashion-Ikone Alexander McQueen, heute gehört die A-Liga der Hollywoodstars zu ihren Kundinnen: Lady Gaga, Katy Perry, Kylie Jenner und Paris Hilton haben ihre Kleider bereits getragen. Was die gebürtige Wienerin mit Hannover verbindet, wie man eine Staatsministerin einkleidet und wie ihre kleine Tochter ihre Welt verändert hat, das erzählt Marina Hoermanseder in der NDR Talk Show

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 28. Januar 2023, 1.20 Uhr (NDR)

Samstag, 28. Januar 2023, 13.45 Uhr (hr)

Sonntag, 29. Januar 2023, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 30. Januar 2023, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

