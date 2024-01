„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 19. Januar

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 19. Januar um 22 Uhr im NDR. Als Moderations-Team sind Bettina Tietjen und Gastmoderator Sebastian Ströbel in der Show aus Hamburg dabei.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 19. Januar

Panagiota Petridou – Moderatorin und Autoverkäuferin

Nicole Nau – Tango-Tänzerin

Özcan Cosar – Comedian

Lisa Maria Potthoff – Schauspielerin

Riccardo Simonetti – Entertainer

Vera Cordes – Moderatorin NDR Gesundheitsmagazin „Visite“

Thomas Ohrner – „Klassik Radio“-Moderator

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 12. Januar

Sie ist gern auf der Überholspur unterwegs und lebt nach der Devise „Man wird nur dann zum Superheld, wenn man sich selbst für super hält“ – Panagiota Petridou. Die Solingerin mit griechischen Wurzeln macht sich als Deutschlands beste Autoverkäuferin 2009 einen Namen und moderiert Sendungen wie „Biete Rostlaube, suche Traumauto“ und „Aufpoliert und abkassiert“. Gekonnt hebelt sie hier Vorurteile über Frauen und Autos aus. Das Aufwachsen in der Kneipe ihrer Eltern gibt ihr Menschenkenntnis und eine gute Portion Humor mit auf den Lebensweg. Ihr Motto „Wer bremst verliert“ hat sie mittlerweile zum eigenen Comedy-Programm gemacht, mit dem sie gerade tourt. Nebenbei kümmert sie sich um ihr anderthalbjähriges Kind und geht nach wie vor ihrer Hauptpassion nach: Autos verkaufen. Wann und für wen sie doch mal auf die Bremse tritt, erzählt Panagiota Petridou in der NDR Talk Show.

Ein Flyer, den sie auf einer Straße findet, veranlasst sie dazu, an einem Tango-Tanzkurs teilzunehmen – und sie ahnt nicht, dass sich damit ihr ganzes Leben ändern wird. Nicole Nau fängt Feuer, bricht ihre Zelte in Deutschland ab, siedelt nach Argentinien über und tanzt am Theater in Buenos Aires. Es folgen Tourneen und Shows in der ganzen Welt. Heute gehört die Düsseldorferin zu den erfolgreichsten und bekanntesten Tango- und Folklore-Tänzerinnen der Welt. In der NDR Talk Show erzählt die 60-Jährige, warum der Tango für sie nicht nur ein Tanz ist, sondern ein argentinischer Kulturrausch und ein Fest aller Sinne.

Höchste Zeit, dass dieser Mann wieder Platz nimmt in der NDR Talk Show. Schon bei seinem Besuch 2016 begeistert Comedian Özcan Cosar mit Humor, Spagat und coolen Breakdance-Moves. Der mehrfach ausgezeichnete Tänzer, der sich einst zum Zahnarzthelfer ausbilden ließ, kann aber noch mehr: schauspielern, moderieren oder auch um die Wette labern mit Comedy-Kollege und Kumpel Bastian Bielendorfer im Podcast „Bratwurst und Baklava“. Am wohlsten fühlt sich der Schwabe mit türkischen Wurzeln jedoch, wenn er andere auf der Bühne zum Lachen bringt. Was vor über zehn Jahren als Stand Up-Auftritt in einer Stuttgarter Szenebar beginnt, entwickelt sich schließlich zum erfolgreichen Soloprogramm. Deutschland-Tour, eine eigene Late-Night-Show und Auszeichnungen wie der Deutsche Comedypreis – man könnte sagen, bei dem 42-Jährigen läuft es. Warum er das große Glück aber nicht nur in großen, sondern auch in kleinen Dingen sieht, welche das sind und wie jeder das eigene Glück findet, verrät Özcan Cosar in seinem neuen Bühnenprogramm sowie in der NDR Talk Show.

Seit ihrem Fernsehdebüt vor über 20 Jahren ist sie eine der meistbeschäftigten deutschen Schauspielerinnen: Lisa Maria Potthoff steht schon als Jugendliche z. B. für den „Polizeiruf“ vor der Kamera. Die 45-Jährige spielt außergewöhnliche Frauen, hier als Susi in den berühmten „Eberhofer-Krimis“, da als Polizistin Sarah Kohr in der gleichnamigen Serie. Diese Ermittlerin ist eine Einzelgängerin, ganz anders als Lisa Maria Potthoff: „Eine Figur, die das Gegenteil von mir ist, ist ein großes Geschenk“, sagt sie. Sarah Kohrs neuester Fall spielt in Hamburg. Wie es der gebürtigen Münchnerin dieses Mal im Norden gefallen hat, inwiefern sie auch wieder ihre Kampfsport-Künste einsetzen musste und ob ihre beiden Töchter schon mal in ihr Filmwerk geguckt haben, erzählt Lisa Maria Potthoff, die 2024 auch 10 Jahre „Sarah Kohr“ feiert, in der NDR Talk Show.

Als Kind hat dieser Mann einen gepfefferten Traum: Er will berühmter werden als das Salz aus seiner Heimatstadt Bad Reichenhall! Riccardo Simonetti hat dieses Ziel längst erreicht. Als Fashion-Blogger wird er im Internet berühmt und ist mittlerweile allgegenwärtig: Der 30-jährige Entertainer, Influencer und Pride-Aktivist hat mehrere eigene Sendungen moderiert und wird 2019 vom „Forbes“-Magazin zu den 30 einflussreichsten Menschen unter 30 gewählt. Seine Bekanntheit nutzt der ehemalige LGBTQ*-Sonderbotschafter des Europäischen Parlaments immer wieder, um sich für mehr Diversität und Gleichberechtigung einzusetzen. In seinem Podcast „Free Hugs“, den er gemeinsam mit Komikerin Anke Engelke führt, verteilt er „Umarmungen für die Seele“. Wie genau diese aussehen, was die Freundschaft zu Anke Engelke ausmacht und wie es um die Hochzeitspläne des frisch Verlobten steht, erzählt Riccardo Simonetti in der NDR Talk Show.

Seit 25 Jahren ist sie das Gesicht des NDR Gesundheitsmagazins „Visite“: Vera Cordes informiert ihr Publikum jeden Dienstagabend im NDR Fernsehen zu Themen wie Bewegung, Gesundheit, Ernährung und Forschung und präsentiert neueste medizinische Erkenntnisse. „Ich lerne auch selbst ständig durch die Sendung dazu“, sagt die Hamburgerin, die u.a. Sportwissenschaft studiert hat. 1990 fängt sie als Reporterin beim Fernsehen an. Bei ihrer „Visite“ in der NDR Talk Show wird sie darüber berichten, wie gesund Glück im Job ist, warum es gut tun kann, die Welt buchstäblich mal auf den Kopf zu stellen, und welche medizinischen Themen sie aktuell beschäftigen.

Die NDR Talk Show in d

Dieser Mann ist in der ganzen Welt der Medien zu Hause: Thomas „Tommi“ Ohrner ist Schauspieler, Sprecher, Musiker und Moderator. Bei „Klassik Radio“ arbeitet der 58-Jährige als Programmberater und moderiert ab 6 Uhr in der Früh die Morning-Show. Mit dem frühen Durchstarten kennt er sich aus – schon als Kind wird er zum Star! In „Timm Thaler“ spielt er einen Dreizehnjährigen, der sein Lachen verkauft. Gut lachen hat der vierfache Vater auch privat dank einer neuen Liebe auf den ersten Blick. Wie er seine jetzige Freundin kennengelernt hat, warum er sich als Spielertrainer in seinem Radiojob sieht und welche Bedeutung „Timm Thaler“ nach 45 Jahren für ihn hat, erzählt Thomas Ohrner in der NDR Talk Show.

er Wiederholung

Samstag, 20. Januar 2024, 1.30 Uhr (NDR)

Samstag, 20. Januar 2024, 14 Uhr (hr)

Montag, 22. Januar 2024, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aminata Belli (@aminatabelli)

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

