„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 1. September

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 1. September um 22 Uhr im NDR. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Margot Käßmann , Theologin

, Theologin Linda Zervakis , Moderatorin

, Moderatorin Dennis und Benni Wolter , Moderatoren

, Moderatoren Heiner Lauterbach , Schauspieler

, Schauspieler Andrea Krull , Gründerin und erste Vorsitzende des Vereins „Eierstockkrebs Deutschland e.V.“

, Gründerin und erste Vorsitzende des Vereins „Eierstockkrebs Deutschland e.V.“ Michel Friedman, Publizist und Moderator

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 1. September:

Margot Käßmann gehört zu den bekanntesten und beliebtesten kirchlichen Persönlichkeiten Deutschlands. Schon in ihrer Zeit als Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands gewann sie mit ihrer geradlinigen Art die Sympathien vieler Menschen. Auch nach ihrem Rücktritt 2010 und ihrem Rückzug in die Frührente vor vier Jahren wird ihr Wort gehört. Was sie sagt und schreibt, erreicht Millionen Menschen und wird zum Teil kontrovers diskutiert. Ihr neuestes Buch ist eine Hommage an die Großeltern. Sie selbst ist mittlerweile Oma von sieben Enkelkindern. Wie sie als Kind von ihren Großeltern geprägt wurde und wie sie selbst ihre Rolle als Großmutter definiert, erzählt die Theologin in der NDR Talk Show.

Linda Zervakis ist eines der beliebtesten Gesichter im deutschen Fernsehen. 20 Jahre lang war sie beim NDR, davon hat sie acht Jahre lang die Hauptausgabe der „tagesschau“ gesprochen, bis sie 2021 zum Privatsender ProSieben wechselt. Hier zeigt sie nun in der Sendung „Zervakis & Opdenhövel. Live“, wie sich relevante Themen unterhaltsam vermitteln lassen. Früher wollte sie mal beim Musiksender MTV arbeiten, stattdessen wurde sie Texterin in einer Werbeagentur. Dass sie gut schreiben kann, beweist unter anderem der Erfolg ihres Buches „Königin der Bunten Tüte“ über ihre Jugend im elterlichen Kiosk in Hamburg-Harburg. Jetzt hat die gebürtige Griechin ein neues Werk verfasst, in dem sie das Leben auf dem Land schildert. Ob sie wirklich mehr Landei oder doch Großstadtpflanze ist, erzählt Linda Zervakis in der NDR Talk Show.

Sie gibt es von Geburt an nur im Doppelpack: Dennis und Benni Wolter wurden vor 32 Jahren in Düsseldorf geboren, sind Zwillinge und arbeiten seit vielen Jahren gemeinsam. Bereits als Kinder wussten die beiden, was sie später einmal machen möchten – nämlich Moderatoren und Entertainer werden. Ihren ersten YouTube-Kanal starten sie im heimischen Kinderzimmer mit einer Mini Cam auf der Fensterbank. „Wir haben also mit Sonnenlicht gedreht, ökologische Nachhaltigkeit at its best“, sagen sie. Heute erreichen Benni uns Dennis Wolter mit ihrem eigenen YouTube-Kanal und ihren Fernsehsendungen Millionen Zuschauer*innen. Für ihre Show „World Wide Wohnzimmer“ erhielten der gelernte Marketingkaufmann und der Mediengestalter zudem die 1LIVE Krone und den Deutschen Comedypreis.

In diesem Jahr ist er 70 Jahre alt geworden und dabei nicht nur topfit, sondern beruflich auch engagiert wie eh und je: Heiner Lauterbach. Dass er einmal ein so erfolgreicher Schauspieler werden würde, war nicht geplant, denn eigentlich soll er das Sanitär-Imperium des Vaters in Köln übernehmen. Mit Anfang 30 schafft er mit seiner Rolle in „Männer“ den Durchbruch. Mehr als 200 Filme folgen. Zusätzlich arbeitet Lauterbach heute als Coach für Nachwuchsschauspieler*innen, verrät seine Erfolgsgeheimnisse und gibt Tipps gegen Lampenfieber. Jetzt spielt er in der Kinofortsetzung des Films „Enkel für Fortgeschrittene“ mit. Eigene Erfahrung als Großvater hat er auch bereits: Zweimal wird Heiner Lauterbach bisher Opa, dank seines ältesten Sohnes Oscar. Wie er selbst als Großvater ist, das erzählt er in der NDR Talk Show.

„Bis Weihnachten wird sportlich“ – vier Worte, die für Andrea Krull der größte Schock ihres Lebens sind. Sie hört sie im Juni 2013, die Diagnose gibt ihr noch rund sechs Monate zu leben: Sie hat Eierstockkrebs, hochaggressiv, schon Metastasen. „Ich war ja noch so jung. 47 Jahre alt, mein Sohn 13.“ Die Lehrerin aus Neumünster in Schleswig-Holstein stemmt sich gegen die Krankheit. Irgendwann, sie ist noch mitten in der Chemotherapie, sieht sie im TV eine Dokumentation mit Anke Engelke: „Es ging um die Kraft des gemeinsamen Singens. Wie sehr es Stress abbaut, Glückshormone freisetzt, eine Gemeinschaft wachsen lässt. Ich wusste sofort: Das ist es!“ Andrea Krull gründet „Jetzt oder nie!“, den Chor für Krebskranke und deren Angehörige. Zeitgleich zum Chor startet sie die erste Selbsthilfegruppe für erkrankte Frauen in Schleswig-Holstein, inzwischen gibt es in ganz Deutschland 21 davon. 2016 gründet sie zudem den Verein „Eierstockkrebs Deutschland e.V.“. Was dieser alles macht und wie es ihr heute geht, das erzählt Andrea Krull in der NDR Talk Show.

Michel Friedman, 1956 in Paris geboren, ist Rechtsanwalt, Philosoph, Publizist, Honorarprofessor und Moderator. Er ist provokant, mutig, streitbar und wortgewandt. Seine unnachgiebige Haltung gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus in Deutschland bringt ihm als ehemaligen Vizepräsidenten des Zentralrats der Juden und Politiker jede Menge Achtung, aber auch Kritik bis hin zu Hass ein und als Talkmaster den Ruf des unbequemen Fragenstellers. Als Sohn einer polnisch-jüdischen Familie kämpft er dafür, dass sich die Geschichte seiner Familie nicht wiederholt. In seinem aktuellen Buch „Schlaraffenland abgebrannt. Von der Angst vor der neuen Zeit“ setzt er sich mit der aktuellen politischen und gesellschaftspolitischen Lage in Deutschland, Europa und der Welt auseinander. Denn angesichts von Corona, Klimakrise und Krieg, so Friedmann, ist die Zeit der Sicherheit vorbei, die Wohlfühlgesellschaft, die sich in den letzten 30 Jahren etabliert hat, ist Vergangenheit.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 2. September 2023, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 2. September 2023, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 3. September 2023, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 4. September 2023, 1.45 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

