„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 7. Juli

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 7. Juli um 22 Uhr im NDR.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 7. Juli:

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Michael Holm , Sänger, Texter und Komponist

, Sänger, Texter und Komponist Christian Klepp , Naturfotograf

, Naturfotograf Simone Stiers aka Sommerland , Kindermusikerin

, Kindermusikerin Michael Mittermeier , Comedian

, Comedian Bruce Darnell, Model und Choreograph

Model und Choreograph Mitra Kassai, Musikmanagerin und Gründerin der gemeinnützigen Initiative „Oll Inklusiv“

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 7. Juli:

Michael Holm hat Schlagergeschichte geschrieben – als Texter, Komponist und Sänger. Mit dem Millionenhit „Mendocino“ startet 1969 seine Karriere, unzählige weitere Hits folgen. Dass er sich auch den Rex-Gildo-Schlachtruf „Hossa“ ausgedacht hat, wissen aber nur wenige: Er ist der Texter des Schlagerklassikers „Fiesta Mexicana“. Auch für Howard Carpendale, Peter Maffay, Mary Roos, Roy Black oder Guildo Horn schreibt er Hits. Als in Deutschland Mitte der 80er-Jahre kaum noch jemand Schlager hören will, komponiert er, inspiriert von einer Südamerikareise, Instrumentalmusik. Vor allem in Japan, Korea und in den USA ist er damit erfolgreich, dreimal wird er für den Grammy nominiert. Darüber hinaus ist der clevere Geschäftsmann im internationalen Verlagsgeschäft tätig. Im Juli wird der Allrounder 80 Jahre alt. In seiner Autobiographie und in der NDR Talk Show erzählt er aus seinem bewegten Leben.

Für ein gutes Foto ist ihm kein Weg zu weit, keine Reise zu gefährlich, keine Strapaze zu viel. Seine Mission: Die Schönheit der Welt im Bild festzuhalten, um damit ein größeres Bewusstsein für die Fragilität des Planeten zu schaffen. Dr. Christian Klepp studiert Meteorologie und Geologie an der Universität Hamburg und promoviert im Fachbereich Geowissenschaften. Er arbeitet als Dozent und ist seit mehr als 20 Jahren aktiv in der internationalen Klimaforschung tätig. Während unzähliger Forschungsreisen in die abgelegensten Winkel des Planeten gewinnt er einen tiefen Einblick in die Landschaften und ihre Entstehung. Seit drei Jahrzehnten sucht der preisgekrönte Fotograf mit seiner Kamera nach unberührten Landschaften der Erde. Seine Abenteuerlust und tiefe Liebe für den Planeten führte 2019 zur Verschmelzung seines Berufs mit der Landschaftsfotografie.

Mehr als 440 Wochen ist sie mit dem Album „Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder“ in den deutschen Charts vertreten – so lang wie bisher noch keiner: Simone Stiers, besser bekannt als Simone Sommerland, ist die erfolgreichste Kindermusikerin Deutschlands. Mit ihren Liedern begeistert die Westfälin nicht nur Millionen Kinder, sondern deren Eltern gleich mit. Was 2010 in einem kleinen Studio in Olfen beginnt, entwickelt sich zur Megakarriere: Gold- und Platinauszeichnungen für inzwischen mehr als 40 Alben. Außerdem tritt sie mit Johnny Logan, Thomas Anders oder auch Ingrid Peters auf. In diesem Jahr ist die Musikerin, die schon für „Die Schlümpfe“ gesungen hat, auf großer Tour durch Deutschland unterwegs. Dazwischen macht die dreifache Mutter Halt in der NDR Talk Show und holt in Moderator*innen, Gästen und Zuschauer*innen wieder das Kind raus.

Er gilt als deutscher Stand-up-Pionier und ihm ist es als einem der ganz wenigen Komiker gelungen, deutschen Humor ins Ausland zu exportieren: Michael Mittermeier. Seit mehr als 30 Jahren steht er auf der Bühne. 1966 im oberbayerischen Dorfen als Sohn streng katholischer Eltern geboren, beginnt seine Comedy-Karriere Ende der 80er-Jahre. Der 57-Jährige steht für intelligenten Humor und Wortwitz. Mit seinen Bühnenprogrammen begeistert er Millionen Zuschauer*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt ist er mit seinem 13. Comedy-Programm unterwegs: #13. Angeblich soll die Zahl ja Unglück bringen, aber Unglück ist doch nur die Vorstufe von Humor, so Michael Mittermeier.

Er ist der Mann, der 2007 bei „Germany’s next Topmodel“ mehr Drama forderte und die Handtasche zum Leben erweckte: Choreograph Bruce Darnell. Sein starker Akzent und der Satz „Die Handtasche muss lebendig sein“ machen ihn berühmt. Sechs Jahre dient er in seiner Heimat als Fallschirmjäger bei der US-Armee, bevor er nach Deutschland kommt und als Model durchstartet. Mittlerweile ist Bruce seit mehr als 20 Jahren im deutschen Showgeschäft unterwegs. Bis 2020 sitzt er neben Dieter Bohlen in der Jury von „Das Supertalent“. Jetzt ist der 65-Jährige in dem YouTube-Format „The moving sofa“ zu sehen. Auf dem Sofa, das an wechselnden Orten aufgestellt wird, spricht Bruce mit ganz normalen Leuten, um die Stimmung im Land zu erfassen und ihnen eine Stimme zu geben.

„In unserem Land können alte Menschen sehr einsam werden“, sagt die Musikmanagerin Mitra Kassai. Und dagegen wollte die 50-Jährige etwas tun und gründet vor sechs Jahren die Initiative „Oll Inklusiv“, in der sich mittlerweile 40 Ehrenamtliche engagieren. Ihr eigener Egoismus habe sie dahin gebracht – die Frage: „Was möchte ich selber im Alter erleben?“ Durch ihre Kontakte in die Musik- und Kulturszene stand schnell das erste Format: „Die Halbpension“. Ein bunter Sonntagnachmittag in unterschiedlichen Hamburger Clubs – barrierefrei und kostenlos für alle ab 60. Das Programm startet mit einer Lesung oder einem Konzert, danach kommt das „Musik-Bingo“. „Wer die meisten Titel erraten hat, bekommt einen Eierlikör.“ Den Abschluss macht der Tanz. „Eine Seniorita hat mal gesagt, wenn sie zu Hause sind, sind sie Oma und Opa, Witwe und Witwer. Bei der Halbpension sind sie wieder Uschi, Peter oder Gerhard.“ Darüber hinaus gibt es andere Angebote wie Ausflüge zum „Wacken Open Air“, „Bosse“-Konzert oder zum Graffiti-Workshop. Mitra Kassai geht es mit „Oll Inklusiv“ aber nicht nur darum, die ältere Generation zu entertainen. Denn sie weiß auch: „Von den Älteren können wir einiges lernen, wenn wir ihnen auf Augenhöhe begegnen. Sie zeigen mir immer wieder, wie wichtig es ist, das Leben bewusst zu genießen.“

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 8. Juli 2023, 1 Uhr (NDR)

Samstag, 8. Juli 2023, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 9. Juli 2023, 22.30 Uhr (hr)

Montag, 10. Juli 2023, 2.05 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: