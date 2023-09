„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 29. September

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 29. September um 22 Uhr im NDR. Aminata Belli und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 29. September:

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Steffen Henssler , Koch

, Koch Sabine Rückert , Journalistin, und Johanna Haberer , Theologieprofessorin

, Journalistin, und , Theologieprofessorin Michael Schulte , Singer-Songwriter

, Singer-Songwriter Tijen Onaran , Unternehmerin und Autorin

, Unternehmerin und Autorin Dirk Steffens , Wissenschaftsjournalist und Moderator

, Wissenschaftsjournalist und Moderator Lars Eidinger , Schauspieler

, Schauspieler Aybi Era und Jürgen Vogel, Schauspieler

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 29. September:

Mit einem Lottogewinn fiel der Startschuss für seine kulinarische Karriere: Nach einer so finanzierten Ausbildung an einer Sushi-Akademie in Los Angeles arbeitete sich Steffen Henssler zu einem der erfolgreichsten Köche im deutschen Fernsehen hoch. Heute ist er nicht nur Gastronom, sondern auch Bestseller-Autor. In seinem neuen Kochbuch gibt es 100 Klassiker der Küche einfach zubereitet: von der Erbsensuppe mit Mettenden über Königsberger Klopse bis hin zum Sauerbraten vom Rind – deftige Klassiker der Hausmannskost mitsamt den passenden Desserts. Was bei ihm zuhause auf den Tisch kommt, wenn es mal schnell gehen muss, das verrät der Hamburger Koch in der NDR Talk Show.

Die Schwestern Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der „ZEIT“, und Johanna Haberer, Theologieprofessorin, sprechen über ein Buch, das die Geschichte seit Jahrtausenden prägt und das meistverkaufte Werk der ganzen Welt ist: die Bibel. Aufgewachsen als Kinder eines Theologen, beschäftigen die beiden sich Zeit ihres Lebens mit dem christlichen Glauben und klären in ihrem Podcast „Unter Pfarrerstöchtern“ viele Fragen abseits aller kirchlichen Klischees. Wie einsam war Gott vor der Schöpfung? Warum aß Eva wirklich vom verbotenen Apfel? Und was hat die Sintflut eigentlich mit dem Klimawandel zu tun? „Die Bibel erzählt nichts von Gott, aber alles von den Menschen“, meint Sabine Rückert. Die Journalistin betreibt auch den erfolgreichen Kriminalpodcast „ZEIT Verbrechen“ und hat als langjährige Gerichtsreporterin Preise gewonnen. Ihre Schwester Johanna Haberer ist seit vielen Jahren als Professorin für Christliche Publizistik tätig.

Vor fünf Jahren erreichte er mit dem Song „You let me walk alone“ beim Eurovision Song Contest in Lissabon für Deutschland Platz vier. Seitdem gehört Michael Schulte zu den beliebtesten Sängern in Deutschland. Mit seinem norddeutschen Charme hat der in Eckernförde geborene Singer-Songwriter eine große Fangemeinschaft um sich versammeln können. In den sozialen Medien lässt der Vater zweier Söhne seine Fans an seinem Alltag teilhaben. Am 29. September erscheint nun sein lang erwartetes neues Album. In der NDR Talk Show präsentiert der 33-Jährige daraus einen aktuellen Song und erzählt, woher er seine Inspiration beim Schreiben holt.

Kaum jemand steht so sehr für weibliches „Empowerment“ wie die erfolgreiche Unternehmerin Tijen Onaran. Mittlerweile gehört sie zu den prominentesten Stimmen der deutschen Wirtschaft. Als Kind türkischer Eltern baute sie sich aus dem Nichts alles selbst auf. Immer wieder wurde sie damit konfrontiert, sie sei zu laut, zu leise, zu sexy, zu langweilig. Bis ihr klar wurde: Ich bin genau richtig! Jetzt ist sie als Jurorin in der in der 14. Staffel der TV-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ zu sehen und hat ein Buch geschrieben, in dem sie ihre Leitsätze für alle, die sie gebrauchen können, zusammenfasst. „Be Your Own F*cking Hero“ ist nur einer davon.

Seine Mission: die Erde entdecken und Menschen für sie zu begeistern und für ihren Schutz zu sensibilisieren. Dirk Steffens ist einer der versiertesten Wissenschaftsjournalisten und Naturfilmer. Der Norddeutsche schreckt vor keiner Gefahr zurück, wenn er über Wasser, unter Wasser oder in der Wüste auf Recherche ist. Mehr als zehn Jahre lang hat der preisgekrönte Journalist und Moderator mit der Sendung „Terra X“ das Fernsehpublikum begeistert. Dann wechselt er zu RTL und jetzt erscheint sein Buch „Eat it!“, in dem er die Verflechtungen der internationalen Nahrungsproduktion untersucht. Wir alle prägen durch unsere Entscheidungen dieses Netz mit – und könnten es so verändern, dass die Nahrung für alle reicht, ohne die Umwelt weiter zu zerstören, erklärt Dirk Steffens.

Auf der Schauspielschule haben sie ihm attestiert, er werde niemals in seinem Leben böse Charaktere spielen, weil er eine viel zu sympathische, nette Ausstrahlung habe. Jetzt scheint fast genau das Gegenteil eingetroffen zu sein bei Lars Eidinger, einem der gefragtesten Schauspieler aus Deutschland – national wie international im Fernsehen, im Kino und als begnadeter Darsteller auf der Theaterbühne. Der 47-Jährige ist u. a. „Hamlet“ an der Schaubühne Berlin, „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen, ein Serienmörder im Kieler Tatort oder jetzt wieder Alfred Nyssen in der neuen Staffel von „Babylon Berlin“. Seine Figuren entwickelt Lars Eidinger immer ausgehend vom passenden Schuhwerk: „Ich könnte niemals in meinen Schuhen eine Figur wie Hamlet, Richard oder Jedermann spielen. Das funktioniert für mich nur über den Schuh. Ich würde sogar behaupten, wenn der Absatz ein kleines Stück kürzer ist, kann ich das schon nicht mehr spielen.“

Sie lieben beide die Schauspielerei und den Kampfsport: Aybi Era und Jürgen Vogel. Seit Oktober 2022 lösen die 33-jährige Berlinerin und der 55-jährige Hamburger gemeinsam als Mavi Neumann und Robert Heffler mit ihrer unkonventionellen Art Kriminalfälle in der Krimiserie „Jenseits der Spree“. Und in Berlin-Köpenick wartet jede Menge Arbeit auf die beiden, wenn jetzt die dritte Staffel läuft. Während Jürgen Vogel seinen ersten Film schon mit 15 Jahren dreht, kommt Aybi Era über Umwege zur Schauspielerei: Sie absolviert eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel und arbeitet danach fast zwei Jahre in dem Job, bevor sie die Schauspielschule in Hamburg besucht. Was die Beiden am Kampfsport besonders schätzen und wie gutes Teamwork funktioniert, das erzählen sie in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 30. September 2023, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 30. September 2023, 14 Uhr (hr)

Montag, 2. Oktober 2023, 1.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aminata Belli (@aminatabelli)

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: