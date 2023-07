„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 28. Juli

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 28. Juli um 22 Uhr im NDR.

Matthias Schweighöfer , Schauspieler

, Schauspieler Daniela Jopp , Alternsforscherin

, Alternsforscherin Brigitte Antonius , Schauspielerin

, Schauspielerin Sasha und Julia Röntgen , Sänger und Kinderbuchautorin

, Sänger und Kinderbuchautorin Dannero , Magier, Gedankenleser und TikTok-Star

, Magier, Gedankenleser und TikTok-Star Peter Plate, Yasmina Hempel und Paul Csitkovics , Musical-Ensemble „Romeo und Julia“

, Musical-Ensemble „Romeo und Julia“ Oli P. , Sänger und Ex-GZSZ-Schauspieler

, Sänger und Ex-GZSZ-Schauspieler Pauline Petszokat, ehemalige Eiskunstläuferin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 28. Juli:

Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler und Filmproduzenten Deutschlands und unser neuer Mann in Hollywood: Matthias Schweighöfer. Dass er nicht nur komödiantische Rollen beherrscht, zeigt er unter anderem im Thriller „You are wanted“ oder in der Verfilmung des Lebens von Marcel Reich-Ranicki. Jetzt ist der 42-Jährige, der viele Wochen des Jahres in L.A. lebt, im neuen Film des preisgekrönten britisch-US-amerikanischen Star-Regisseurs Christopher Nolan zu sehen, der unter anderem für seine Filme „Memento“ und „Inception“ für den Oscar nominiert wurde. Mit dem Biopic „Oppenheimer“ erzählt Nolan jetzt die Lebensgeschichte des Physikers Julius Robert Oppenheimer, der in den 1940er-Jahren unter anderem die Atombombe mitentwickelte. Matthias Schweighöfer spielt den deutschen Naturwissenschaftler Werner Heisenberg.

Die Zahl der Menschen im Alter von 100 plus hat sich in Europa in den letzten Jahren verdoppelt. Warum das so ist, weiß Alternsforscherin Daniela Jopp. Die 50-Jährige lehrt Psychologie an der Universität Lausanne und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit den besonderen Bedürfnissen von hochbetagten Menschen. In der NDR Talk Show berichtet sie von überraschenden Erkenntnissen: dass 100-Jährige genauso häufig lachen wie 40-Jährige, dass sie – trotz vieler Krankheiten – häufig sehr zufrieden mit ihrem Leben sind und aktiver, als man zunächst denkt.

Sie ist die älteste Seriendarstellerin im deutschen Fernsehen: Brigitte Antonius. Im Januar ist die österreichische Schauspielerin 90 Jahre alt geworden. In der ARD Telenovela „Rote Rosen“ ist sie seit der ersten Folge mit dabei und gehört bei den Zuschauern zu den beliebtesten Mitgliedern des Ensembles. Als sie vor 17 Jahren die Rolle der Johanna Jansen angeboten bekam, hat sie nie daran geglaubt, dass Lüneburg, wo die Telenovela produziert wird, für die kommenden Jahre zu ihrer Wahlheimat werden würde. Denn ihre Liebe galt ursprünglich vor allem der Theaterbühne. Viele Jahre reiste sie mit Solostücken im Auftrag von deutschen und österreichischen Kulturinstituten rund um die Welt. In der NDR Talk Show verrät Brigitte Antonius ihr Lebenselixier, erzählt Anekdoten aus ihrem Leben und warum sie sich in Lüneburg wohlfühlt.

2011 fanden die beiden nach einigen Anlaufschwierigkeiten zueinander und gaben sich vier Jahre später das Ja-Wort auf Mallorca: der Musiker Sasha und seine Frau Julia Röntgen. Sasha wurde in den 90er-Jahren mit Hits wie „If You Believe“ berühmt, erfand sich in den Nullerjahren als Rock’n’Roller Dick Brave neu und ist seit 2022 mit einer eigenen One Man Show auf Tour. Als Juror von Shows wie „The Voice Kids“, als Gast von „Sing meinen Song“ und Gewinner von „The Masked Singer“ ist er ein Publikumsliebling. Julia Röntgen wollte ursprünglich Journalistin oder Autorin werden. Das hat sie jetzt gemeinsam mit ihrem Mann in die Tat umgesetzt: Das Paar, das Eltern eines Sohnes ist, veröffentlicht sein erstes Kinderbuch.

Über zehn Millionen Menschen rund um den Globus feiern den Münchner Künstler Dannero für seine Filme, Illusionen und Tricks, die er regelmäßig auf TikTok veröffentlicht. Nicht ganz unschuldig an seinem Erfolg ist sicher sein Dalmatiner Nero, der immer an seiner Seite ist. In der Öffentlichkeit bleibt Dannero unerkannt, denn er trägt in seinen Videos grundsätzlich ein Bandana vor Mund und Nase. Der maskierte Social-Media-Star hat aber noch mehr zu bieten als beeindruckende Videos: Dannero hat eine Zauberausbildung absolviert und ist Mentalist und Hypnotiseur. All dies hat ihm dabei geholfen, die Mobbingerfahrungen in seiner Jugend zu verarbeiten. Wie ihm das gelungen ist, mit welchen Gedankenexperimenten und mentalistischen Kniffen er sein Gegenüber lesen kann und welche Bedeutung Hund Nero in seinem Leben spielt, darüber spricht der 31-Jährige in der NDR Talk Show.

Es ist die größte Liebesgeschichte aller Zeiten: „Romeo und Julia“. Die tragischen Liebenden haben mehrere Bühnen- und Film-Adaptionen inspiriert, seit Anfang des Jahres wird das berühmte Shakespeare-Drama in Berlin als Musical aufgeführt. Hinter der Musik und der modernen Umsetzung steckt Komponist und „Rosenstolz“-Gründer Peter Plate: „Die Geschichte von ‚Romeo und Julia‘ ist einfach überlebensgroß. Es ist dieses unbezwingbare, große Gefühl: Man liebt einander so sehr, dass man selbstverständlich sterben würde für den anderen.“ In der NDR Talk Show performt das Musical-Ensemble einen Song, außerdem spricht Plate gemeinsam mit „Julia“ Yasmina Hempel und „Romeo“ Paul Csitkovics in der Sendung über Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht – und den Spaß bei den Proben.

Der Sänger und Ex-GZSZ- Schauspieler Oliver Petszokat und die ehemalige Eiskunstläuferin Pauline sind seit 2009 liiert und seit dem 7. August 2014 verheiratet. Sie haben viele Höhen und Tiefen gemeinsam durchgestanden: 13 Jahre lang lebt Pauline mit der Diagnose Hirntumor, im August 2019 war er schließlich so groß, dass sie unters Messer musste. Anfang März 2020 war es dann so weit. „Im März 2020 stand die Welt still. Ich wusste nicht, in was für einem Zustand ich meine Frau nach ihrer Hirntumor-OP vorfinden werde. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was wir seitdem fühlen und durchmachen“, beschreibt Oliver Petszokat die schreckliche Zeit. Heute geht es Pauline zum Glück wieder gut. An welchen gemeinsamen neuen Projekten die beiden arbeiten und wie sie in die Zukunft schauen, das verraten sie in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 29. Juli 2023, 1.20 Uhr (NDR)

Montag, 31. Juli 2023, 1.05 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

