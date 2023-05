„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 26. Mai

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 26. Mai um 22 Uhr im NDR.

Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Katrin Sass , Schauspielerin und Sängerin

, Schauspielerin und Sängerin Claudia Valder , Parfümeurin

, Parfümeurin Hera Lind , Autorin

, Autorin Dieto , Artist

, Artist Dr. Eckart von Hirschhausen , Mediziner und Klimaaktivist

, Mediziner und Klimaaktivist Kida Ramadan, Schauspieler, Regisseur und Produzent

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 26. Mai:

Seit 2014 spielt Katrin Sass erfolgreich die Rolle der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow in der Reihe Usedom-Krimi im Ersten und sorgt bei jedem ihrer Fälle für hohe Einschaltquoten. Dass die gebürtige Schwerinerin nicht nur im Schauspiel on top ist, sondern auch stimmlich brilliert, ist weniger bekannt. Seit vielen Jahren steht sie regelmäßig mit Chanson-Abenden auf der Bühne. Zehn Jahre nach ihrem musikalischen Debüt „Königskinder“ veröffentlicht die 66-Jährige Ende April ihr neues Album „Am Wasser“ mit zehn autobiografischen Liedern. In der NDR Talk Show erzählt sie, wie ihre neuen Lieder entstanden sind und warum sie sich in ihrem Haus am See am Rande Berlins so wohl fühlt.

Dass man bestimmte Gerüche sein Leben lang nicht vergisst, davon ist Claudia Valder schon als Kind fasziniert. Nach dem Abitur steht fest: Sie möchte ihre Passion für Düfte zum Beruf zu machen. Also geht sie in das französische Grasse, das als Welthauptstadt des Parfüms gilt, sammelt praktische Erfahrungen und reist für die Erforschung verschiedenster Duftstoffe um den Globus. Heute arbeitet die Schleswig-Holsteinerin daran, die Düfte des Nordens zu bewahren: Tanne, Salbei oder Melisse. In der NDR Talk Show gibt die „Duftnase“ Einblicke in ihren seltenen Beruf und verrät unter anderem, wie man Gerüche in Worte fasst.

„Das Superweib“, „Der gemietete Mann“ und „Die Champagner-Diät“ heißen die Romane, mit denen die Autorin Hera Lind berühmt wird. Ihre Tatsachenbücher landen regelmäßig auf Bestsellerlisten. Nun erzählt sie die wahre Geschichte des DDR-Artistenpaars Dieto und Johanna. Es geht um eine große Liebe, Fluchtversuche und eine Weltkarriere. Der Dresdner Dieto stand schon mit Stars wie Josephine Baker, Celine Dion und Tom Jones auf der Bühne. Seine Liebe Johanna ist leider mittlerweile verstorben, aber Hera Lind hat ihnen nun mit dem Roman „Mit dem Mut zur Liebe“ ein Denkmal gesetzt. In der NDR Talk Show wird sie gemeinsam mit Dieto die Vergangenheit wieder zum Leben erwecken.

Dr. med. Eckart von Hirschhausen ist Deutschlands bekanntester Mediziner und mit über 7 Mio. verkauften Büchern einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren. Mehr als 20 Jahre lang war er darüber hinaus als Komiker unterwegs. Doch mittlerweile hat sich der 55-Jährige von der Comedy-Bühne verabschiedet, um sich noch mehr seiner Arbeit als Klimaaktivist zu widmen. Als Gründer der Stiftung „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ setzt er sich für eine effektive Klimapolitik ein und wirbt für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Warum es gesunde Menschen nur auf einem gesunden Planeten geben wird, erklärt Eckart von Hirschhausen in der NDR Talk Show.

Die Rolle des Clan-Chefs Toni Hamady in der Serie „4 Blocks“ macht ihn zu einem der begehrtesten Charakterdarsteller des Landes: Kida Khodr Ramadan. Aber sie bringt ihm auch die immergleichen Rollenangebote ein. Damit ist jetzt Schluss, denn der kurdisch-libanesische Kreuzberger macht nun sein eigenes Ding: „German Genius“ heißt seine neue Comedy-Serie. Die Hauptrolle ist natürlich Chefsache: Kida macht eine selbstironische Reise durch die Höhen und Tiefen der deutschen Film- und Fernsehwelt. Neben der Top-Riege deutscher TV- und Comedy-Stars spielt auch sein Sohn Momo mit. Der 46-jährige Grimme-Preisträger, der gern als Raubein auftritt, ist nämlich im wahren Leben ein liebevoller, engagierter Familienvater von sechs Kindern und lebt in Berlin. Wie genial er vom Paten zum Parodisten wurde, erzählt Kida Ramadan in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Freitag, 26. Mai 2023, 22 bis 0 Uhr (hr)

Samstag, 27. Mai 2023, 1.35 bis 3.35 Uhr (NDR)

Montag, 29. Mai 2023, 2.55 bis 4.55 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

