"NDR Talk Show": Gäste und Themen am Freitag, 26. Januar 2024

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 26. Januar um 22 Uhr im NDR. Als Moderations-Team sind Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen in der Show aus Hamburg dabei.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 26. Januar

Prof. Maja Göpel , Politökonomin und Transformationsforscherin

, Politökonomin und Transformationsforscherin Barbara Becker , Unternehmerin

, Unternehmerin Luke Mockridge , Comedian

, Comedian Achim Reichel , Musiker

, Musiker Klaus Florian Vogt , Star-Tenor

, Star-Tenor Conchita Wurst, Sängerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 26. Januar

Mit 14 beginnt sie der Frage nachzugehen, warum wir als Gesellschaft nicht die Welt schaffen, die wir uns als Individuen wünschen. Dabei lernt Maja Göpel, dass Politik kein staatliches Gegenüber, Märkte nicht neutral und Demokratie mehr als Stimmabgabe sind. Heute arbeitet die 47-Jährige seit mehr als 25 Jahren als Politökonomin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin an der Schnittstelle von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Die gefragte Rednerin wird 2019 zur Honorarprofessorin der Leuphana Universität Lüneburg berufen und ist bis Ende 2020 Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale Umweltveränderungen“. Maja Göpel ist Mitglied im Club of Rome, dem World Future Council und Mit-Initiatorin der Initiative „Scientists for Future“. Warum sich die Menschheit in einem gewaltigen Transformationsprozess befindet, der die Art, wie die Menschen leben, fundamental verändern wird, und was wir jetzt tun können – das erzählt sie in der NDR Talk Show.

Kaum jemand kann sich guten Gewissens so eindeutig „Fitness-Ikone“ nennen wie Barbara Becker. Yoga, Pilates, Qigong, Faszientraining und alles, was mit gesunder Ernährung zu tun hat, wird von ihr praktiziert und weitergegeben. Auch beruflich probiert sie so einiges aus, sie jobbt als Model, lernt Schauspielerei, spielt 2006 sogar bei den Salzburger Festspielen im „Jedermann“ und tanzt 2019 an der Seite von Massimo Sinató bei „Let’s Dance“. Seit der Ehe mit Tennisstar Boris Becker lebt sie in Miami, wo sie ihre beiden Söhne großzieht. Die sind längst aus dem Haus und Barbara ist immer noch dabei, sich selbst zu optimieren. Jetzt bringt sie ein Buch mit dem Titel „Optimize your sugar“ heraus, in dem sie beschreibt, wie sie ihren Blutzuckerspiegel konstant hält. Was das für Auswirkungen auf den Alterungsprozess und das Wohlbefinden hat, erklärt Barbara Becker in der NDR Talk Show.

Das Jahr 2023 markierte sein Comeback: Luke Mockridge hat schwere Zeiten und eine berufliche Pause hinter sich. Mit seinem Bühnenprogramm „Trippy“ ist er nun so erfolgreich, dass er die Tour 2024 fortsetzt. Die Entertainment-Gene wurden dem Moderator und Komiker in die Wiege gelegt: Sein Vater ist der kanadische Schauspieler und Kabarettist Bill Mockridge, der mit seiner Rolle als Erich Schiller in der Serie „Lindenstraße“ bekannt wurde. Seine Mutter, Margie Kinsky, ist ebenfalls Schauspielerin und Kabarettistin. Wie wichtig der familiäre Rückhalt in Krisenzeiten war und welche Pläne er für das neue Jahr hat, verrät Luke Mockridge in der NDR Talk Show.

Achim Reichel wird gern „Urvater des deutschen Rock“ genannt, die „FAZ“ bezeichnet ihn sogar als „ersten deutschen Superstar“. Am 28. Januar 2024 wird der norddeutsche Musiker 80 Jahre alt. Seine Karriere zeigt seine Vielseitigkeit: Teenager-Idol als Frontmann der Hamburger Band „Rattles“ in den 60er-Jahren, Vorreiter des experimentellen „Krautrocks“ in den 70er-Jahren, Megaerfolge als Sänger deutschsprachiger Songs in den 70er- und 80er-Jahren – seien es Shantys oder vertonte Balladenklassiker von Goethe und Fontane. Und noch immer ist der in Wentorf geborene Reichel für Überraschungen gut: Drei Jahrzehnte nachdem er mit seinem Megahit „Aloha Heja He“ in Deutschland Goldstatus erreicht, wird der Mitsing-Klassiker Ende 2021 in China zum viralen Hit und dort zum ersten deutschsprachigen Nummer-1-Hit. Im März 2024 geht Achim Reichel samt Band auf große „Schön war es doch“- Tour mit 15 Terminen quer durch Deutschland. Wie der Ausnahmemusiker seinen runden Geburtstag feiern wird, worauf er in seinem Leben besonders stolz ist und welche Träume er noch hat, erzählt er in der NDR Talk Show.

Klaus Florian Vogt gilt als der herausragende Wagner-Tenor der Gegenwart. Seit vielen Jahren ist er nicht nur ein gefeierter Star bei den Bayreuther Festspielen, sondern er tritt weltweit in allen großen Opernhäusern auf. Im Sommer 2023 hat er vor mehr als 20.000 begeisterten Zuschauer*innen mit den Berliner Philharmonikern in der Berliner Waldbühne ein viel beachtetes Konzert gegeben. Auch als Konzert- und Liedsänger feiert der 53-jährige Star-Tenor Erfolge. Nun hat er Franz Schuberts Liedzyklus „Die schöne Müllerin“ in einer kammermusikalischen Fassung eingespielt. In der NDR Talk Show wird der in Heide/Holstein geborene Star-Tenor erzählen, warum er bei längeren Gastspielen lieber im Wohnmobil als im Hotel wohnt und wie oft er seiner Leidenschaft Motorradfahren nachgehen kann.

Seit dem Sieg 2014 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen mit dem Song „Rise Like A Phoenix“ hat sich der österreichische Künstler Tom Neuwirth alias Conchita Wurst immer wieder neu erfunden und mit neuen Wandlungen und Verwandlungen überrascht. Conchita Wurst ist außerdem neben ihrem musikalischen Wirken auch zu einem Aushängeschild von Europas queerer Community geworden. Jetzt begleitet und coacht Conchita Wurst gemeinsam mit dem Musiker Rea Garvey Gesangstalente, die davon träumen, in der Show „Eurovision Song Contest – Das deutsche Finale 2024“ als Act für den ESC in Malmö gewählt zu werden. Die sechsteilige Docutainment-Serie „Ich will zum ESC!“ ist ab dem 25. Januar 2024 in der ARD Mediathek zu sehen.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 27. Januar 2024, 14 Uhr (NDR)

Samstag, 27. Januar 2024, 14 Uhr (hr)

Montag, 29. Januar 2024, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

