„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 25. August

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Gekocht hat sie schon lange, nun brennt sie für die Politik, für Themen, die sie seit Langem bewegen: artgerechte Tierhaltung, Biodiversität und gesunde Ernährung. Die bekannte Spitzenköchin Sarah Wiener sitzt seit 2019 als Abgeordnete für die österreichischen Grünen im EU-Parlament. Obwohl sie in Halle/​Westfalen geboren ist, macht sie ihrem Namen alle Ehre, denn sie ist in Wien aufgewachsen. Mit 17 verlässt sie Österreich und reist durch Europa. Zu Beginn der 1980er-Jahre geht die „Wienerin“ nach Berlin, wo sie ihre Leidenschaft fürs Kochen zum Beruf macht. Die engagierte Kämpferin für gute Küche ist einem breiten Publikum durch verschiedene TV-Formate, Kochshows und Bücher bekannt. Anfang September bringt sie ein neues Kochbuch heraus: „Sarahs kleine Küche“ für Menschen wie sie selbst, die viel zu tun und wenig Zeit fürs Kochen haben.

Nachdem er zunächst als Postbote seinen Lebensunterhalt verdient hatte, absolvierte Marc Hosemann von 1993 bis 1996 eine Schauspielausbildung in Hamburg und Paris. Seine ersten TV- und Kinoproduktionen waren u.a. das Regiedebüt von Faith Akin „Kurz und schmerzlos“ (1997), „Liebe Deine Nächste“ (1998) von Detlev Buck sowie „Long Hello and Short Goodbye“ (1999) von Rainer Kaufmann. Hinzu kamen bis heute über 80 weitere Film- und TV Produktionen. Seit dem Jahr 2021 tritt Marc Hosemann mit seinem unvergleichlichen Hamburger Zungenschlag in der Mockumentary-Fernsehserie „Die Discounter“ als Filialleiter Thorsten auf. Ende August setzt Kollege Charly Hübner bei seiner ersten Spielfilmregie „Sophie, der Tod und ich“ auf den facettenreichen Schauspieler. Zudem sieht man ihn im Herbst noch in Produktionen an der Seite von Heinz Strunk („Last Exit Schinkenstrasse“) und Christoph Maria Herbst („Ein Fest fürs Leben“). Er war über 15 Jahre einer der Protagonisten im Ensemble der Berliner Volksbühne unter der Intendanz von Frank Castorf, Christoph Schlingsief und René Pollisch.

Sie überzeugt auf gleich mehreren Feldern: Rasen, Kletterhalle oder Gesangsbühne, für Moderatorin Laura Wontorra alles kein Problem. Nach dem Studium für Medienmanagement zieht es die gebürtige Bremerin schnell zum Fußball: erst als Praktikantin in die Presseabteilung des 1. FC Köln, dann als Reporterin auf den Platz. Sie berichtet über Bundesliga, Weltmeisterschaft und Europa League. Die Tochter von TV-Journalist Jörg Wontorra glänzt aber nicht nur mit Fußballwissen, sondern auch als Motivationsstütze für die Kletterkünstler*innen von „Ninja Warrior Germany“ oder als Moderatorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Seit 2020 führt sie durch die Kochshow „Grill den Henssler“. Pünktlich zum „Sommer-Special“ ist die 34-Jährige wieder am Start, um dem Koch und anderen Promis am Herd über die Schulter zu schauen und aufzupassen, dass nichts anbrennt. Wie sie selbst in hitzigen Momenten einen kühlen Kopf bewahrt, über welche Pleiten und Pannen sie heute lachen kann und wo sie sich abseits vom Scheinwerferlicht am wohlsten fühlt, das verrät Laura Wontorra in der „NDR Talk Show“.

Sechs Minuten machen diese Frau berühmt: Julia Engelmann landet 2014 mit ihrem Poetry-Slam-Text „Eines Tages, Baby“ einen viralen Hit in den sozialen Netzwerken, der bis heute mehr als 14 Millionen Mal bei YouTube angeklickt wird. Dieser Auftritt und der anschließende Erfolg verändert das Leben der Elmshornerin komplett: Sie bricht ihr Psychologiestudium ab, wird zu einer der bekanntesten Poetry-Slammerinnen des ganzen Landes und ist zudem erfolgreich als Schauspielerin, Podcasterin und Singer-Songwriterin. Im September erscheint ihr neues Album „Splitter“, ihr erstes musikalisches Werk nach sechs Jahren. „Das Album ist wie eine Bestandsaufnahme“, sagt die 31-Jährige. Was genau sie damit meint und warum die Songs wie Briefe an ihr Publikum wirken, erzählt sie in der „NDR Talk Show“.

Diesem Mann scheint keine Welle zu stark, kein Radweg zu steil und keine Laufstrecke zu weit. Thorsten Schröder liebt nicht nur den Triathlon, er lebt ihn. Vor 25 Jahren meistert der „tagesschau“-Sprecher auf Föhr seinen ersten Triathlon – und will mehr. Sein Traum: der Ironman Hawaii, der als härtester Triathlon der Welt gilt. Im vergangenen Jahr qualifiziert er sich dafür bereits zum zweiten Mal und kämpft sich durch Hitze und Luftfeuchtigkeit über die Ziellinie. Ein unvergessliches Erlebnis an jenem Ort, wo gerade verheerende Brände wüteten. In diesem Jahr gilt für den 55-Jährigen das Motto: dabei sein ist alles. Halbmarathon Hamburg, Oldenburger Drei-Seen-Swimrun, Radrennen Eschborn-Frankfurt und sogar noch Weltmeister vor der eigenen Tür. Denn im Juli absolviert der Moderator erfolgreich die Triathlon-Sprint-WM zu Hause in Hamburg. Wie er nicht nur körperliche, sondern auch mentale Stärke trainiert, was die aktuelle Situation in Hawaii mit ihm macht und über welche Talente er noch so verfügt, das erzählt Thorsten Schröder in der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 26. August 2023, 1.20 Uhr (NDR)

Samstag, 26. August 2023, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 27. August 2023, 22.50 Uhr (SWR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

