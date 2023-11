„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 24. November

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 24. November um 22 Uhr im NDR. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 24. November:

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Sven Plöger , Meteorologe

, Meteorologe Aylin Tezel , Schauspielerin und Regisseurin

, Schauspielerin und Regisseurin Ross Antony , Sänger und Entertainer

, Sänger und Entertainer Ulrich Matthes , Schauspieler

, Schauspieler Maren Kroymann und Ulrike Kriener , Schauspielerinnen

und , Schauspielerinnen Dr. Christoph Hahn, Grünkohlforscher

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 24. November:

Am 30. November beginnt in Dubai die 28. Weltklimakonferenz. Der Meteorologe Sven Plöger beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Klimawandel und Klimaschutz. Hitzerekorde weltweit, extreme Trockenperioden, großflächige Waldbrände von Alaska bis in die Tropen: Der Klimawandel wird greifbar und ist zur Herausforderung des 21. Jahrhunderts geworden. Und das auch bei uns, angesichts der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 und dem Dürrejahr 2022 mit Wasserknappheit in Folge. In der NDR Talk Show erklärt der beliebte Wettermoderator, welche Hoffnung er auf die UN-Klimakonferenz setzt, ob der Klimawandel noch aufzuhalten ist und was wir selbst in unserem Alltag tun können, um Schlimmstes zu verhindern. Ganz nach seinem Credo: „Ideologie raus! Sachverstand rein!“

Als Ermittlerin Nora Dalay gehört Aylin Tezel bis 2020 acht Jahre lang zum Dortmunder „Tatort“-Team. Dass sie das nicht ewig machen würde, stand für die Tochter einer deutschen Krankenschwester und eines türkischen Arztes von Anfang an fest. Aylin Tezel wächst in Bielefeld auf und entdeckt früh ihre Leidenschaft für das Tanzen und hat neben dem Schauspielstudium auch eine Tanzpädagoginnenausbildung. Während Corona hat die 39-Jährige ein Drehbuch geschrieben: eine Liebesgeschichte um zwei Menschen, die sich erst ihrer Vergangenheit stellen müssen, bevor sie zusammenkommen können. Bei der Verfilmung hat Aylin Tezel, Jahrgang 1983, nicht nur die Hauptrolle gespielt, sondern erstmals auch Regie geführt.

Ob in Pink, Silber oder schwarzem Anzug: Ross Antony macht immer eine gute Figur und versprüht stets beste Laune. Als Schlagersänger und Ex-Bro’Sis-Mitglied hat er sich längst einen Namen gemacht, aber er hat auch viele andere Talente! Jetzt hat sich der ehemalige „Dschungel-König“ zum zweiten Mal mit sechs jungen Menschen mit Down-Syndrom auf einen Road-Trip begeben. In der Doku-Serie „Down the Road“ ist der blonde Brite nicht nur Gastgeber, sondern auch Reiseleiter, Tröster und Motivationstrainer zugleich. Welche Abenteuer er mit den jungen Menschen erlebt hat und welche er selbst noch begehen will, erzählt Ross Antony in der NDR Talk Show.

Ulrich Matthes gehört zu den erfolgreichsten und wandelbarsten Schauspielern Deutschlands. Seit 2004 ist der 64-Jährige Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Auch im Film und Fernsehen glänzt er u.a. in „Der Untergang“ und in „Fremder Feind“. Bereits als Kind arbeitet der Berliner als Synchronsprecher und Schauspieler. Im vergangenen Jahr ist er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Nun ist Ulrich Matthes am 8. Dezember im Ersten an der Seite von Nina Kunzendorf in der weihnachtlichen Tragikomödie „Winterwalzer“ zu sehen. Ulrich Matthes zeigt als trauernder Witwer, der durch seine wiederentdeckte Liebe zum Tanz und eine geheimnisvolle Schülerin in seiner Tanzschule wieder Lebensmut gewinnt, sein facettenreiches Können.

Sie sind beide bereits seit mehr als 30 Jahren erfolgreich im Film- und Fernsehgeschäft unterwegs: Ulrike Kriener wird u.a. durch den Doris Dörrie-Filmklassiker „Männer“ bekannt, hat seitdem in mehr als 100 Filmen mitgespielt, ist mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und der Goldenen Kamera ausgezeichnet worden. Maren Kroymann verarztet die Nation u.a. Anfang der 90er-Jahre satirisch als „Nachtschwester Kroymann“, seit 2017 hat sie die Satire-Sendung „Kroymann“ und ist für ihr Lebenswerk ebenfalls mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.

Jetzt spielen die beiden wieder gemeinsam in der Fortsetzung der erfolgreichen Komödie „Mona & Marie“ zwei ungleiche Schwestern. Und das mit großer Freude: Bereits beim ersten Teil erklärten sie, sie hätten Mühe, mit Ernst bei der Sache zu bleiben. „Allein, wenn ich Maren morgens in der Maske gesehen habe, konnte ich schon schreien vor Vergnügen“, sagt Ulrike Kriener.

Mit Grünkohl kennt sich keiner so gut aus wie er: Dr. Christoph Hahn. Der 34-jährige Oldenburger ist Biologe und hat sowohl seine Bachelor-, Master- als auch seine Doktorarbeit über das gesunde Gemüse geschrieben. Mehr als 100 Grünkohlarten hat er zusammengetragen und danach beschlossen, seinen eigenen Supergrünkohl zu züchten. In diesem Jahr wurde dieser Traum wahr: Der Prototyp seiner „Oldenburger Palme“ ist verzehrfertig! In der NDR Talk Show verrät Christoph Hahn, ob Grünkohl tatsächlich Frost braucht, um süßer zu schmecken und ob er seine Kreation lieber als Smoothie, Salat oder ganz klassisch mit Pinkel serviert!

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 25. November 2023, 2.20 Uhr (NDR)

Samstag, 25. November 2023, 14 Uhr (hr)

Montag, 27. November 2023, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aminata Belli (@aminatabelli)

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: