Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 23. Februar um 22 Uhr im NDR. Als Moderations-Team sind Bettina Tietjen und Anja Reschke in der Show aus Hamburg dabei.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 23. Februar

Uschi Glas, Schauspielerin

Katharina Thalbach, Schauspielerin

Michaela Schaffrath, Schauspielerin und Moderatorin

Gerrit und Frederik Braun, Miniatur Wunderland-Gründer

Leah Weigand, Pflegerin und Poetry-Slammerin

Patrick Esume, American Football-Experte, ehemaliger Trainer und Spieler

Mareile Höppner, Moderatorin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 23. Februar

Seit Ende der 60er-Jahre ist sie eine der populärsten deutschen Schauspielerinnen: Uschi Glas. Die Rolle der Apanatschi in „Winnetou“ macht sie 1966 bekannt, als Barbara in „Zur Sache Schätzchen“ wird sie zum Schätzchen der Nation. Mit glasklarem Blick geht sie ihren erfolgreichen Weg und ist bis heute in Film und Fernsehen gut beschäftigt. Kaum zu glauben, dass die Münchnerin im März schon ihren 80. Geburtstag feiert. Nun hat sie ein Buch über Stationen ihres Lebens geschrieben, das Mut macht zu Haltung und Widerspruchsgeist. Neben ihren unzähligen Filmen, TV-Produktionen, Songs, Theaterstücken, Büchern und dem Familienleben nutzt Uschi Glas ihre Popularität auch für soziales Engagement: Vor 15 Jahren gründet sie mit ihrem Mann Dieter Hermann brotZeit e.V., um Schulkinder in Deutschland zu unterstützen. Auf welche Episoden ihres Lebens sie besonders gern zurückschaut und welche Pläne sie noch hat, verrät Uschi Glas in der NDR Talk Show.

Diese Frau konnte sich beruflich nie etwas Anderes als Spielen vorstellen: Katharina Thalbach, in eine Bühnen-Dynastie hineingeboren, glänzt bereits als Vierjährige in ihrer ersten Rolle, ist bis heute eine echte Legende in der deutschen Film-, Fernseh-, Theater- und Hörspielwelt und hat für ihre zahlreichen Rollen unzählige Preise verliehen bekommen. Jetzt verkörpert „Die Thalbach“ zum zweiten Mal die Rolle der Hobbydetektivin und Altkanzerlin Angela Merkel. Dieses Mal will „Miss Merkel“ den Mord an einem Friedhofsgärtner aufklären und wird dabei tatkräftig von ihrem Mops Helmut unterstützt. Was sie persönlich mit Angela Merkel verbindet, wie viel Detektiv-Leidenschaft in ihr steckt und warum es ihr großer Traum ist, das Zaubern zu erlernen, erzählt Katharina Thalbach in der NDR Talk Show.

Michaela Schaffrath wurde 1970 in Eschweiler bei Aachen geboren. Ende der 90er-Jahre wurde die ehemalige Kinderkrankenschwester für zwei Jahre zum Erotik-Star. Doch das sind längst vergangene Zeiten für die Wahl-Bremerin. Seit mehr als 20 Jahren ist die 53-Jährige als Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin gefragt. Jetzt geht sie ab März mit der Krimi-Komödie „Der Mönch mit der Klatsche“ auf Theatertournee. Auch privat läuft alles gut: Nach mehreren gescheiterten Beziehungen und Ehen hat sie mit dem Fotografen Carlos Anthonyo die Liebe ihres Lebens gefunden. In der NDR Talk Show erzählt Michaela Schaffrath über ihre Wahl-Heimat Bremen, ihre Leidenschaft für Eierlikör und ihr Faible für Edgar Wallace.

In einer Stunde von Hamburg nach Rio de Janeiro bis in die Antarktis – im „Miniatur Wunderland Hamburg“ geht das ganz ohne Probleme. Seit bald 23 Jahren fasziniert die inzwischen auf 1.610 Quadratmeter angewachsene Attraktion Millionen von Gästen. Mit ihren authentischen und detailreichen Welten im Miniformat haben die Zwillingsbrüder Gerrit und Frederik Braun eine einmalige Erfolgsgeschichte geschrieben. Und diese erobert nun die große Kinoleinwand: Der Dokumentarfilm „Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg“ begleitet die Unternehmer auf ihrem Weg von ersten Tüfteleien im Kinderzimmer zum Bau der weltweit größten Modelleisenbahnanlage und lassen sie mittels aufwendiger Animationen durch ihr eigenes Wunderland streifen. Warum für die Geschwister damit ein Traum wahr wird, in welchen Situationen ihnen die besten Einfälle für ihr Herzensprojekt kommen und welche neuen Ideen den beiden bereits durch den Kopf schwirren, das verraten sie in der NDR Talk Show.

Mit ihren Worten schafft sie es, uns zu berühren, öffnet Türen und kann uns auch mal die Kehle zuschnüren – Poetry-Slammerin, Pflegerin und Medizinstudentin Leah Weigand. Anfang 2023 geht ihr Text „Ungepflegt“ über die Schönheit und Missstände des Pflegeberufs im Netz viral. Gepflegt hat die 27-jährige Krankenpflegerin nicht nur Menschen, sondern auch ihr Sprachtalent und steht seit 2017 als Poetry-Slammerin auf der Bühne. Als Kind zweier Pflegekräfte geht sie nach der Schule für einen Freiwilligendienst nach Uganda und macht anschließend ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Heute studiert Leah Weigand Medizin in Marburg und veröffentlicht jetzt ihren ersten Gedichtband „Ein wenig mehr Wir“. Wie ein poetisches Plädoyer für mehr Menschlichkeit in unserer Gesellschaft klingen kann, zeigt sie in der NDR Talk Show.

Eigentlich will er es im Fußball versuchen, wechselt aber mit 18 zum American Football – zum Glück! Denn innerhalb kurzer Zeit legt Patrick Esume eine beeindruckende Spieler-Karriere hin, gewinnt mehrere Titel in Folge. Ab 2002 tauscht der Hamburger erfolgreich Spieler- gegen Trainershirt und setzt sich mit der European League of Football dafür ein, den Profisport europaweit zu etablieren. Sein Fachwissen gibt er zudem als NFL-Kommentator und Podcaster weiter. Aber nicht nur dafür macht der Vater mit nigerianischen Wurzeln Gebrauch von seiner Stimme, sondern erhebt sie auch bei den aktuellen Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in seiner Heimatstadt. Kurz vor der NDR Talk Show geht es für den 50-Jährigen zum Super Bowl nach Las Vegas. Von diesem Spektakel, der wachsenden Begeisterung für American Football in Deutschland, sowie von der Kraft des Sports im Kampf gegen Rassismus erzählt Patrick Esume in der Sendung.

Als langjährige Moderatorin hat sich Mareile Höppner schon diversen Themen angenommen. Zuletzt hat sie sich besonders einem Thema gewidmet: Fleisch. Was macht es mit unserem Körper? Können wir uns durch reduzierten Fleischkonsum verjüngen? Und wie gut sind Ersatzprodukte? Diesen Fragen geht die Journalistin nicht nur für das Verbrauchermagazin „Gecheckt“ auf den Grund, sondern auch für sich selbst. Groß geworden auf dem Land, lernt sie früh, was bewusste Ernährung heißt: Das Fleisch kommt vom Bauern nebenan statt aus dem Supermarkt und sie hilft als Kind mit, es zuzubereiten – von A bis Z. Was die 46-Jährige in den vergangenen Wochen Erstaunliches über Fleisch erfahren hat und wie Fleisch aus dem 3D-Drucker schmeckt, unter anderem darüber erzählt Mareile Höppner in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 24. Februar 2024, 1.45 Uhr (NDR)

Samstag, 24. Februar 2024, 14 Uhr (hr)

Montag, 26. Februar 2024, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aminata Belli (@aminatabelli)

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Auch Anja Reschke ist als Moderatorin der NDR Talkshow bekannt: Seit Anfang 2024 moderiert sie hin und wieder die Ausgaben, bekannt ist sie unter anderem durch ihre Sendung „Reschke“ im ARD.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: