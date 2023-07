„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 21. Juli

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 21. Juli um 22 Uhr im NDR.

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Paulina Krasa und Laura Wohlers, Podcasterinnen

Mark Keller, Schauspieler und Musiker

Mathias Schilling, Landwirt

Felix Magath, Fußballtrainer, -manager und ehemaliger Fußballspieler

Richy Müller, Schauspieler

, Schauspieler Radost Bokel, Schauspielerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 21. Juli:

Was sind die Schwierigkeiten bei einem Indizienprozess? Wie überredet man Unbeteiligte zu einem falschen Geständnis? Und wie hätte eine Straftat womöglich verhindert werden können? Diesen Fragen gehen die Reporterinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers in ihrem Podcast „Mordlust“ nach. Im boomenden „True Crime“-Genre gehört ihre Sendung seit Jahren immer wieder zu den erfolgreichsten. In jeder Folge suchen die beiden Reporterinnen nach einer Erklärung für ein Verbrechen, das in Deutschland stattgefunden hat. Mord aus Habgier, niedrigen Beweggründen oder purer Mordlust – nichts bleibt von den beiden unbesprochen. Außerdem diskutieren die Freundinnen über legendäre Gerichtsprozesse und führen Interviews mit Expertinnen und Experten zum Thema Mord und Totschlag. Warum der Mörder nicht immer der Gärtner ist, welcher Fall für sie immer noch rätselhaft ist und warum die Faszination für wahre Verbrechen auf so viele Hörerinnen und Hörer einen Reiz ausübt, erzählen Paulina und Laura in der NDR Talk Show.

Dieser Mann hat drei große Leidenschaften: Schauspielerei, Musik und seine zwei Söhne Aaron und Joshua, mit denen er als „Los Kelleros“ und mit Tanzvideos für gute Laune und Millionen Klicks sorgt. „Diese zwei sind mein ganz großes Glück“, sagt der 58-Jährige. Kein Wunder, dass der Sportbegeisterte vom Bodensee jetzt zu einem echten Experten für das Thema „Glück“ geworden ist. Nach seinem ersten deutschsprachigen Album mit dem Titel „Mein kleines Glück“ erscheint jetzt seine Biografie. In „Über Glück“ erzählt er, wie er es trotz des frühen Todes seiner Mutter geschafft hat, ein Glückskind zu sein und erklärt auch, wieso seine Rolle als Dr. Kahnweiler in der Erfolgsserie „Der Bergdoktor“ ein echter Glücksfall ist. Vom permanenten Streben nach Glückseligkeit, was der größte unverhoffte Zufall seines Lebens gewesen ist und wie er selbst auch mit Unglück umgehen kann, erzählt Mark Keller in der NDR Talk Show.

Im Norden gibt es mehr als 50.000 Bauernhöfe – und jeder hat seine eigene Geschichte. Die ARD-„Hofgeschichten“ erzählen vom bäuerlichen Alltag und begleiten unter anderem den Rinderbauern Mathias Schilling. 2006 übernahm der geborene Schleswig-Holsteiner die Privatinsel Öhe zwischen Hiddensee und Rügen von seinen Großeltern. „Auf Öhe bin ich, weil ich etwas Neues schaffen will, ohne das zu zerstören, was meine Familie seit Jahrhunderten bewahrt hat“, betont der Landwirt. Heute lebt er mit seiner Familie, Rindern, Heidschnucken und Hund auf der 75 Hektar großen Insel. Wie oft er mit dem Boot ans Festland pendelt und ob ihn manchmal der Inselkoller packt, das verrät Mathias Schilling in der NDR Talk Show.

Er ist eine Fußball-Legende: Felix Magath. In Aschaffenburg als Sohn einer Deutschen und eines Puerto-Ricaners geboren, macht er schnell eine beeindruckende Karriere. Zehn Jahre lang, von 1976 bis zu seinem Karriereende 1986, spielt er beim Hamburger SV, von 1977 bis 1986 spielt er auch in der deutschen Nationalmannschaft. Mit dem HSV wird er dreimal deutscher Meister und zweimal Europapokalsieger. Vor 40 Jahren schießt er sein wohl wichtigstes Tor seiner Spielerkarriere: das 1:0 im Finale des Europapokals der Landesmeister gegen Juventus Turin. Damit gelang dem Deutschen Meister HSV sogar das Double. Nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn arbeitet Magath, der im Juli dieses Jahres 70 Jahre alt wird, als Fußballmanager und Trainer für verschiedene Mannschaften. Dreimal wurde der Wahl-Münchner als „Trainer des Jahres“ ausgezeichnet. In seiner Biografie „Gegensätzliches“ und in der NDR Talk Show blickt Felix Magath auf die entscheidenden Momente seiner Karriere zurück.

Seit 1979 ist dieser Mann im Film- und Fernsehgeschäft erfolgreich: Richy Müller. Der gelernte Werkzeugmacher versteht das Handwerk des Schauspiels ausgezeichnet und ist seit genau 15 Jahren „Tatort“-Kommissar in Stuttgart. Der 67-Jährige ist begeisterter Motorsportler und fährt weltweit Autorennen. Vollgas gibt er aber auch in anderer Sache: Er ist nicht nur Lesebotschafter für Kinder, sondern seit fast 10 Jahren ebenfalls „BOOTschafter“ für „ARCHE IntensivKinder“. Er engagiert sich damit für die Intensivpflege von erkrankten Kindern, Therapieformen und spezielle Behandlungen. Für seinen Einsatz wird er 2017 mit dem Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Mehr von seinem Engagement erzählt er in der NDR Talk Show.

Vor genau 50 Jahren erschien der Michael Ende-Besteller „Momo“. 1986 spielt sie sich in der Verfilmung als süßer Lockenkopf in die Herzen des Kinopublikums: Radost Bokel. Geboren wird die Schauspielerin 1975 im thüringischen Bad Langensalza. Als sie fünf ist, stellt die Mutter einen Ausreiseantrag und siedelt mit den Kindern nach Frankfurt am Main um. Vier Jahre später setzt sich Radost beim Casting für „Momo“ als Jüngste gegen tausende Mitbewerberinnen durch und wird zum Kinderstar. Es folgen Preise und viele weitere Schauspielrollen, auch Hollywood klopft an. Heute ist Bokel Mutter eines Teenager-Sohnes und möchte Kinder für das Thema Toleranz sensibilisieren.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 22. Juli 2023, 1.20 Uhr (NDR)

Montag, 24. Juli 2023, 1.05 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

