„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 20. Oktober

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 20. Oktober um 22 Uhr im NDR. Bettina Tietjen und Johannes Wimmer begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 20. Oktober:

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Matthias Maurer , Astronaut und Wissenschaftler

, Astronaut und Wissenschaftler Manu und Konny Reimann , Auswanderer-Ehepaar

, Auswanderer-Ehepaar Christoph Daum , ehemaliger Fußballtrainer

, ehemaliger Fußballtrainer Jessy Wellmer , Moderatorin und Journalistin

, Moderatorin und Journalistin Angelika Milster , Sängerin und Schauspielerin

, Sängerin und Schauspielerin Martin Brambach , Schauspieler

, Schauspieler Marisa Burger, Schauspielerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 20. Oktober:

Matthias Maurer gehört zu dem erlesenen Kreis von zwölf Deutschen, die bisher im All waren. Sein Weg dorthin ist zunächst steinig. Der Astronaut und Wissenschaftler setzt sich 2009 zwar gegen tausende Konkurrenten im ESA-Auswahlverfahren durch, aber es ist für ihn kein Platz mehr in der Astronautenklasse. Sechs Jahre später wird er dann für das Europäische Astronautenkorps nachnominiert. 2021 bricht er mit der Mission „Cosmic Kiss“ zur ISS auf und hat sechs Monate lang seinen Arbeitsplatz 400 Kilometer über der Erde. Was er von dort aus sieht, beschreibt er als „magisch wundervolle Oase inmitten der dunkelsten Finsternis des absoluten Nichts“. Wie er den „kosmischen Kuss“ erlebt und was er erforscht hat, erzählt Matthias Maurer in der NDR Talk Show.

Angefangen hat alles mit dem Gewinn der begehrten „Green Card“, die es Manuela und Konny Reimann ermöglicht, in die USA auszuwandern. 2004 ziehen sie mit ihren beiden Kindern nach Gainesville in Texas und lassen sich dort nieder. Ein RTL-Team begleitet sie dabei, das Format „Willkommen bei den Reimanns“ ist geboren und wird ein Riesenerfolg. Familie Reimann wird Vorbild für viele andere Deutsche. „Einfach machen!“ heißt das Buch, in dem sie nun ihre Tipps an Aussteiger-Fans weitergeben. Die Hessin und der Hamburger sind nach wie vor von ihrem „American Life“ begeistert. Statt „Willkommen bei den Reimanns“ heißt es nun „Willkommen in der NDR Talk Show“.

Seit den 1980er-Jahren ist dieser Mann einer der berühmtesten Trainer im deutschen Fußball: Christoph Daum startet seine Karriere beim 1. FC Köln, wird schnell zum „Bayern-Jäger Nr. 1“ und feiert besonders mit dem VfB Stuttgart große Erfolge. Viel Aufmerksamkeit bekommt er auch für seine Interviews mit deutlichen Sprüchen, was ihm den Spitznamen „Lautsprecher der Liga“ einbringt. Im Oktober 2000 wird er positiv auf Kokain getestet und übernimmt daraufhin nicht das Amt des Bundestrainers, für das er im Gespräch war. Diese „Kokain-Affäre“ bezeichnet er bis heute als größten Fehler seines Lebens. Anlässlich seines 70. Geburtstags erscheint nun der Dokumentarfilm „DAUM“, der sowohl den Sportler, als auch den Menschen Christoph Daum beleuchtet. Wie er auf seine vergangenen 70 Jahre zurückblickt und über seinen Einsatz für die Krebsvorsorge wird Christoph Daum, bei dem letztes Jahr Lungenkrebs diagnostiziert worden ist, in der NDR Talk Show erzählen.

Ein Leben vor der Kamera kann sich die heute erfolgreiche Moderatorin Jessy Wellmer erstmal nicht vorstellen. Sie ist zu schüchtern für den Bildschirm, denkt sie. Aber mit Humor und Spontanität erobert die versierte Journalistin schließlich doch die Mattscheibe und die Sympathien der Zuschauer*innen. Zunächst vor allem im Sport. Vom ZDF-Morgenmagazin über die Sportschau im Ersten ist sie bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 an der Seite von Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Sie präsentiert das ARD Mittagsmagazin und ARD Extra. Als Mecklenburg-Vorpommerin beschäftigt sich die Mutter von zwei Kindern auch intensiv mit dem Osten und dreht zwei sehr persönliche Reportagen für die ARD über ihre Heimat. Einen richtigen Volltreffer landet sie nun als neue Moderatorin und Nachfolgerin von Caren Miosga bei den „tagesthemen“ im Ersten.

Ihre Durchbruchs-Rolle ist vor genau 40 Jahren die Katze „Grizabella“ in der deutschen Variante des Andrew Lloyd Webber-Musicals „Cats“. Genau wie eine Katze scheint Angelika Milster auch sieben Leben zu haben – sie ist sowohl Musical-Darstellerin als auch Sängern, Schauspielerin, Synchronsprecherin und, und, und. Das vielbeschäftigte Multitalent wird im mecklenburgischen Neustrelitz geboren, wächst in Hamburg auf und finanziert sich ihre Ausbildung mit Haareschneiden. Zu den Highlights ihrer langen Karriere gehört 1995 die Rolle der Animateurin Biggi an der Seite von Hape Kerkeling in der Komödie „Club Las Piranjas“. Jetzt wird der Club wieder eröffnet und kehrt als Mini-Serie zurück auf den Bildschirm. Über dieses Wiedersehen, warum sie sich selbst „Diva“ nennt und über ihr Leben in ihrer Wahlheimat Schweiz, erzählt Angelika Milster in der NDR Talk Show.

Als er 50 wird, schreibt die Presse über ihn: „Er gehört zu den wenigen deutschen Schauspielern, die jedem Film ein Sahnehäubchen aufsetzen können.“ Martin Brambach verleiht all seinen Filmen das gewisse Extra! Als Sohn einer Kostümbildnerin sowie eines Regisseurs und Schauspielers wächst er in der DDR auf und macht eine beispiellose Karriere zwischen Bühnen und Bildschirmen. In seinem neuen Fall als Dresdner „Tatort“-Kommissar ermittelt er im Umfeld von K.O.-Tropfen und Stalking. Was die Menschen aus Recklinghausen zu dem Film sagen, erwartet der Wahl-Ruhrgebietler erneut mit Spannung, denn seine Nachbarn halten mit ihrer Meinung nie hinterm Berg, so Brambach. Davon, warum er mit seiner Frau auf getrennte Schlafzimmer setzt und wieso er sich selbst als „Stressmensch“ bezeichnet, erzählt Martin Brambach in der NDR Talk Show.

Wenn in der Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“ der Satz „Es gabat a Leich“ fällt, dann stammt er meistens von Miriam Stockl – Assistentin der Mordkommission – verkörpert von der Schauspielerin Marisa Burger. Seit über 20 Jahren eröffnet sie damit immer wieder neue Kriminalfälle und lockt ein Millionenpublikum vor den Bildschirm. Aufgewachsen im streng katholischen Altötting, ist Marisa eine totale Außenseiterin. Früh entdeckt sie den Punk für sich, rasiert sich das Haar und bekommt mit 20 Jahren ein uneheliches Kind – alles Dinge, die ihre konservative Familie nicht aushält. Sie zieht nach München – ihre Rettung ist die Rolle in den „Rosenheim-Cops“, die sie seit dem 27. Lebensjahr bis heute spielt. Nun hat sie ihre Biografie veröffentlicht. Wie viele Leichen sie schon verkündet hat, in welchen echten Kriminalfall sie einmal verwickelt war und wieviel Punkrock noch in ihrer Seele steckt, erzählt Marisa Burger in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 21. Oktober 2023, 1.15 Uhr (NDR)

Samstag, 21. Oktober 2023, 14 Uhr (hr)

Montag, 23. Oktober 2023, 2.20 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aminata Belli (@aminatabelli)

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: