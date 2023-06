„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 2. Juni

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 2. Juni um 22 Uhr im NDR.

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 2. Juni:

Was andere Menschen in ihr Tagebuch schreiben, verpackt sie in ihre Lieder – die Musik der Singer-Songwriterin Lea klingt zart und kraftvoll zugleich. Mit sechs Jahren übt die gebürtige Kasslerin schon auf dem Klavier ihres Vaters, mit elf schreibt sie ihre ersten Songs und mit 16 landet sie ihren ersten Hit mit „Wohin du willst“, was zugleich ein riesiger YouTube-Erfolg wird. Sie studiert Musik und Sonderpädagogik in Hannover und bringt mit 24 ihr erstes Album „Vakuum“ heraus. Ihre Single „Leiser“ wird durchs Radio zum Ohrwurm der Nation. Alles, was für eine erfolgreiche Musikerin dazugehört, wird für Lea Wirklichkeit: Platin, Gold, „Sing meinen Song“ in Südafrika und ausverkaufte Hallen. Ihre feinen neuen Klänge sind zu hören und zu sehen – in der NDR Talk Show.

Fabian Hinrichs zählt zu den vielseitigsten Schauspielern im deutschen Sprachraum. Seit 2000 spielt er in den großen Theatern: Münchner Kammerspiele, Schauspielhaus Zürich, Burgtheater Wien, Schauspielhaus Hamburg. Er erhielt zahlreiche Preise, zweimal war er „Schauspieler des Jahres“ der Zeitschrift „Theater heute“. Dem TV-Publikum wurde er bekannt durch den Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ (2005). Seit 2015 ermittelt er als Hauptkommissar Felix Voss an der Seite von Dagmar Manzel im Franken-„Tatort“. Der 49-Jährige stammt aus einer Polizistenfamilie – Großvater und Vater waren bei der Polizei. In Sachen „Kommissar Voss“ lasse er sich von den beiden aber keine Tipps geben. Der gebürtige Hamburger ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt in Potsdam.

Schon als Kind wollte Peter Wohlleben Naturschützer werden. Er studierte Forstwirtschaft und arbeitete über 20 Jahre lang als Beamter der Landesforstverwaltung. Weil er sich mehr Ökologie als Ökonomie im Forst wünschte, stieg er aus, schrieb Bücher und setzte sich in der Öffentlichkeit für den Schutz der Wälder ein. Er verfügt über jede Menge „Waldwissen“, deshalb hat er nicht nur ein Buch mit gleichen Titel geschrieben, sondern auch eine eigene Waldakademie in der Eifel gegründet. Hier wird sein reicher Erfahrungsschatz an die nächste Generation weitergegeben. Sein Engagement gilt besonders der Rückkehr der Urwälder. Wie er die wiederbeleben will, erzählt er in der NDR Talk Show.

Der ganze Planet scheint aus den Fugen geraten zu sein. Die Digitalisierung überrumpelt die Menschheit und künstliche Intelligenz scheint der menschlichen den Rang abzulaufen. Angst, Panik und schlimmste Befürchtungen bestimmen unseren Alltag. Wird unsere Arbeit schon bald von fleißigen Robotern übernommen? Muss ich für meine Plastiktütensammlung zu Hause ein Zwischenlager errichten, um die Ozeane zu entlasten? Was mache ich mit meinen alten Thermohosen, wenn es – dem Klimawandel geschuldet – immer wärmer wird? Zeit, dass der ehemalige Postbeamte Hans-Hermann Thielke das Weltgeschehen in der NDR Talk Show einordnet. Wenn einer für Ordnung sorgen kann, dann er, denn komplexe Zusammenhänge zu erläutern ist seit über 25 Jahren die Kernkompetenz des norddeutschen Komikers.

Er gehört zu den besten und preisgekröntesten Parodisten des Landes: Wenn sich Michael Kessler in einen anderen Menschen verwandelt, dann ist er tatsächlich kaum noch vom Original zu unterscheiden. Seine Karriere begann 1992: Mit dem Diplom der Westfälischen Schauspielschule Bochum in der Tasche startete er mit dem Kultfilm „Manta Manta“ durch. Ab 1999 nahm er mit seinen Promi-Parodien bei „Switch“ und der „Wochenshow“ Kurs auf Comedy. Ausgezeichnet wurde Michael Kessler unter anderem fünfmal mit dem Deutschen Comedypreis, dreimal mit dem Deutschen Fernsehpreis und mit dem Grimme-Preis. Jetzt spielt der 55-Jährige die Hauptrolle in der Serie „Kohlrabenschwarz“, einem Genre-Mix aus Mystery, Krimi und Witz rund um uralte Sagen, volkstümliche Legenden und düstere Mythen.

Diese Frau ist in vielen Welten zu Hause: Katja Weitzenböck wird in Tokio geboren, wächst in Erlangen auf, wird in Australien als Model entdeckt und lebt dann lange in Mailand und New York, wo sie unter anderem in einer WG zusammen mit Naomi Campell wohnt. Nach einer Schauspielausbildung in Paris kehrt sie in den 90er-Jahren zurück nach Deutschland, spielt in internationalen Produktionen mit und macht sowohl „Tatort“ und „Traumschiff“ als auch die Theaterbühnen unsicher. Jetzt hat sie sich einer neuen Aufgabe gewidmet, für die sie nicht vor, sondern neben der Kamera steht: 2022 hat sie ihre Ausbildung zur Intimitätskoordinatorin abgeschlossen und berät Film- und Fernsehproduktionen bei der Umsetzung von Liebes- und Sexszenen. Ihr neuer Beruf ist im Zuge der MeToo-Debatte entstanden und für die 55-Jährige eine Herzensangelegenheit. Worauf sie in ihrer neuen Aufgabe achten muss und was ihr 30 Jahre Erfahrung als Schauspielerin dafür bringen, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 3. Juni 2023, 0.35 Uhr (NDR)

Montag, 5. Juni 2023, 2.20 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

