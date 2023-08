„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 18. August

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 18. August um 22 Uhr im NDR.

Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Lutz Geißler, Brotbackexperte

Leslie Malton und Felix von Manteuffel, Schauspieler-Ehepaar

Wladimir Kaminer, Schriftsteller

Kerstin Ott, Sängerin

Felix Nieder, Model, und seine Großmutter Waltraud Bräuß

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 18. August:

Lutz Geißler gilt mittlerweile als deutscher „Brotpapst“. Der richtige Teig mit knackiger Kruste, möglichst zeitsparend hergestellt, das hat er so weit perfektioniert, dass mittlerweile sogar Profibäcker in seine Backkurse kommen. Ursprünglich ist Lutz Geißler gelernter Geologe, aber das heißt nicht, dass seine Brote steinhart sind. 2008 beginnt er, eher aus einer Laune heraus, mit dem Brotbacken. Innerhalb weniger Jahre vertieft er sich so sehr in die Materie, dass das Brotbacken vom Hobby zum Beruf wird. In seinem neuen Buch „Die neue Brotback-Formel“ verrät er, wie er aus einem Teig 50 verschiedene Brotsorten herstellen kann. Ob schlichtes Weißbrot, französisches Baguette, Vollkornbrot, Pizza, Olivenbrot, Ciabatta oder Stockbrot: Die Vielfalt ist grenzenlos. Und die reine Arbeitszeit liegt bei unter 20 Minuten. Vorausgesetzt, man hat den Teig vorbereitet und jederzeit griffbereit im Kühlschrank stehen.

Manchmal braucht es nur eine kleine Handbewegung, um in den sozialen Medien ganz groß herauszukommen: Waltraud Bräuß zählt 86 Lebensjahre und fast 60.000 TikTok-Follower. Mit ihrer eindrücklichen Gestik, Kinderliedern und lustigen Einblicken in ihren Alltag begeistert „Oma Waltraud“ ihre Fans und erfüllt sich damit einen Lebenstraum.

Zum TikTok-Star verholfen hat der Rentnerin aus Elmshorn ihr Enkel Felix Nieder. Er arbeitet als genderfluides Model, läuft also in Männer- und Frauenkleidung über den Laufsteg. Die zwei verbindet aber nicht nur der Spaß am Videodrehen, sondern auch eine innige Beziehung. Seine Großmutter ist eine der Ersten, der sich Felix mit seiner Homosexualität anvertraut und die von Anfang an voll hinter ihm steht. In seinem Buch „Als mein schwules Ich starb“ schreibt der 30-Jährige über sein Outing, Mobbing und echte Diversität. Warum Vielfalt und Gleichberechtigung für alle wichtig sind, erzählt uns Felix mit seiner Oma Waltraud in der NDR Talk Show.

Sie sind seit 1995 verheiratet und schreiben unabhängig voneinander nicht nur an der deutschsprachigen Theatergeschichte mit, sondern stehen auch gern und regelmäßig gemeinsam vor der Kamera: das Schauspieler-Ehepaar Leslie Malton und Felix von Manteuffel. 1993 lernen sich die beiden kennen und seit der Hochzeit lautet Maltons offizieller Name Leslie Antonia Baronin von Manteuffel. Ihre Wahlheimat ist Berlin. Über die Zeit des Kennenlernens hat Leslie Malton einmal gesagt: „Als wir uns gefunden hatten, war es sofort ganz klar, wir gehören zusammen. Diese Phase der Annäherung, des Hofmachens, dieses Spielchen von Näherkommen und Auseinandergehen gab es nicht.“ Warum sie bis heute so gern auch beruflich gemeinsame Sache machen, wie jetzt in einem Kinofilm, das erzählen sie in der NDR Talk Show.

Privat ist er Russe, beruflich deutscher Schriftsteller und ansonsten bezeichnet er sich als Weltbürger: der Schriftsteller und humorvollste Alltagschronist familiärer Verwicklungen Wladimir Kaminer. 1990 kommt Kaminer von Moskau nach Berlin, berühmt machen ihn seine russischen Musikabende. „Russendisko“ heißt auch sein Debütroman in Deutschland, mit dem er seine erfolgreiche Schriftstellerlaufbahn startet. In seinem jüngsten Roman geht es um nichts Geringeres als die Apokalypse, Kreuzworträtsel seiner Mutter und die Suche nach dem Ladekabel. Mit vollem Akku und grenzenloser Begeisterungsfähigkeit macht er sich auch in neuen Folgen der 3sat-Reihe „Kaminer Inside“ ans Werk, wo er die Essenskultur in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter die Lupe nimmt. Köstlich!

Mehr als 200 Millionen Mal ist ihr Superhit im Netz angeklickt worden: „Die immer lacht“ ist die Single, die Kerstin Ott im Jahr 2016 zum Megastar macht. Die in Heide lebende Musikerin schreibt das Lied innerhalb von fünf Minuten am Küchentisch, dann gelangt es zufällig ins Internet und verändert das Leben der gelernten Malerin und Lackiererin komplett. Es folgt Hit auf Hit, Preis auf Preis. Nach der Veröffentlichung ihres „Best Ott“-Albums nimmt sich die 41-Jährige im Frühjahr eine Auszeit, in der sie u.a. eine Wanderung in Portugal macht. Ganz allein ist sie dabei nicht unterwegs: In einem bemalten Stein namens Wilson findet sie einen würdigen Begleiter, wie sie sagt. Was in ihrem Reiserucksack nicht fehlen darf, mit welchem Gefühl sie nach ihrer Pause auf ihre anstehende Tour blickt und welche Wünsche sie sich während ihrer musikalischen Abwesenheit erfüllt hat, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 19. August 2023, 1.20 Uhr (NDR)

Samstag, 19. August 2023, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 20. August 2023, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 21. August 2023, 1.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

