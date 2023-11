„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 17. November

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 17. November um 22 Uhr im NDR. Bettina Tietjen und Johannes Wimmer begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg folgende Gäste:

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 17. November:

Diesmal sind folgende Gäste in der „NDR Talk Show“ zu sehen:

Max von der Groeben , Schauspieler

, Schauspieler Verona Pooth , Moderatorin

, Moderatorin Robert Stadlober , Schauspieler

, Schauspieler Bodo Janssen , Unternehmer

, Unternehmer Rea Garvey , Sänger

, Sänger Alida Gundlach, Moderatorin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 17. November:

Mit seiner Rolle als extrovertierter Schüler „Danger“ im Erfolgsfilm „Fack ju Göhte“ ist Max von der Groeben einem großen Publikum bekannt geworden. Danach absolviert der 31-Jährige seine Schauspielausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule in München, wo er heute auch lebt. Maximilian Alexander Graf von der Groeben, wie er mit vollem Namen heißt, kommt aus einer medienaffinen Familie: sowohl Mutter Ulrike als auch Vater Alexander arbeiten als Moderatoren. Max von der Groeben hat in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er ein Darsteller mit einem breiten Rollenspektrum ist – vom Kidnapper über einen psychisch kranken Bauernsohn bis hin zum Bassisten von Udo Lindenberg. Jetzt spielt er in der Serie „Deutsches Haus“, die die Geschichte einer jungen Dolmetscherin erzählt, die während ihrer Arbeit beim ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963 mit der erschütternden Wahrheit des Holocaust konfrontiert wird.

Bevor der Begriff „Influencerin“ erfunden wird, weiß sie längst, wie man für Aufmerksamkeit sorgt: Moderatorin, Medienphänomen und Stil-Ikone Verona Pooth. Mit neun Monaten zieht sie mit ihrer Familie von Bolivien nach Deutschland und geht hier zur Schule. Erstmals bekannt wird sie durch den Musik-Titel „Ritmo de la Noche“. 1990 wird Verona dann „Miss Germany“ und spätestens seit der Kurz-Ehe mit Dieter Bohlen ist sie den meisten Deutschen ein Begriff. Grammatikfehler macht sie zu ihrem Markenzeichen. Mittlerweile ist die Mutter von zwei Söhnen mehr als 20 Jahre verheiratet und hat diverse eigene Formate moderiert: vom Erotik-Magazin „Peep“ über „Veronas Welt“, „Engel im Einsatz“ bis zum Talk-Format „More Than Talking“. Was sich hinter ihrem Buchtitel „Supermilf“ verbirgt und wie man dazu wird, erzählt Verona Pooth in der NDR Talk Show.

Dieser Mann ist zwar erst 41 Jahre alt, sein Durchbruch liegt aber schon 23 Jahre zurück: Robert Stadlober schreibt als halbseitig gelähmter Internatsschüler im Film „Crazy“ Filmgeschichte und erhält u.a. den Bayerischen Filmpreis dafür. Danach ist er in unzähligen Filmen und Serien wie z.B. „Verschwende Deine Jugend“ oder „Das Boot“ zu sehen und feiert auch als Musiker Erfolge – er kann singen, spielt Trompete, Mundharmonika, Geige und Gitarre. Der vielseitige Vater von zwei Töchtern spielt jetzt in der ARD Mysterie „Schnee“. In seiner Rolle zieht er mit seiner Familie in ein Tiroler Bergdorf, doch der Neustart ist holprig: Nicht nur bleibt der Schnee aufgrund des Klimawandels aus, auch entwickeln Familienmitglieder ungeahnte, hellseherische Fähigkeiten! Ob Robert Stadlober, der als Kind auf einem Bauernhof aufwächst, eher Stadt- als Landmensch ist, was er gegen den Klimawandel tun will und wann ihm das letzte Mal etwas Mystisches widerfahren ist, erzählt er in der NDR Talk Show.

Heute ist Bodo Janssen ein erfolgreicher Unternehmer mit besonderen Führungsqualitäten, doch sein Weg dahin ist sehr schwer. 1998 wird er im Alter von 24 Jahren, während seines BWL- und Sinologie-Studiums entführt. Acht Tage lang halten ihn die Entführer in einem der Grindelhochhäuser in Hamburg gefangen. Statt einer Lösegeldübergabe gelingt dem SEK seine Befreiung. 2005 steigt Janssen in das elterliche Hotelunternehmen in Ostfriesland ein. Als sein Vater zwei Jahre später bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt, übernimmt Janssen die Leitung des Familienunternehmens. Bei einer Mitarbeiterbefragung zu seinen Unternehmerqualitäten schneidet er jedoch äußerst schlecht ab. Deshalb geht er für eineinhalb Jahre in ein Kloster, wo er sein Entführungs-Trauma verarbeitet und durch die Beschäftigung mit Psychologie und Neurowissenschaften zu einem ganz neuen Führungsstil gelangt. Seine Erkenntnisse hat der 49-Jährige nun in einem neuen Buch zusammengetragen und gibt sie weiter.

Dass dieser Mann in seiner Freizeit Pilot ist, passt wie die Faust aufs Auge: Rea Garvey ist nämlich ein echter Überflieger in der Musikszene. Im Jahr 2000 landet der Ire mit seiner damaligen Band „Reamon“ den Superhit „Supergirl“ und legt seitdem eine kometenhafte Laufbahn hin. Alle Solo-Alben landen in den Top 10 der Charts, er wird mehrfach für sein soziales und ökologisches Engagement ausgezeichnet und erlangt als Juror bei „The Voice“ Kult-Status. Seit mehr als 20 Jahren schwebt er mit seiner Partnerin Josephine auf Wolke 7. Mit neuer Musik startet der Motorrad-Fan nach einer Kreativpause durch, widmet sich u.a. dem Thema Glauben und erzählt, wie ihm dieser in seiner himmlischen Karriere geholfen hat. Darüber und warum Musik für ihn wie ein guter Liebhaber ist, erzählt Rea Garvey in der NDR Talk Show.

„Seit über 40 Jahren bin ich im Tierschutz aktiv. Immer hatte das vom Menschen abhängige Tier in der ganzen Welt Hilfe nötig“, sagt Alida Gundlach. Mit ihrem eigenen Verein „tierwork e.V.“ rettet sie seit 2012 Tiere zum Beispiel aus Tötungsstationen in Spanien, Bulgarien, Rumänien oder Ungarn und bietet ihnen auf ihrem Hof in Niedersachsen ein Zuhause, bis sie eine neue Heimat gefunden haben. Über 30 Jahre war Alida Gundlach Moderatorin im NDR. 1974 begann sie ihre Karriere im Sender bei der „Aktuellen Schaubude“, später moderierte sie, mit Unterbrechungen, 17 Jahre lang die NDR Talk Show. Sie hat mehr als 2000 Gäste interviewt und hatte viele verschiedene Moderationskollegen an ihrer Seite, darunter Hermann Schreiber, Wolf Schneider, Hubertus Meyer-Burckhardt und Jörg Pilawa. Viele Zuschauer*innen erinnern sich an ihre legendären Gespräche mit dem Musiker Falco, Komiker Otto und dem unvergesslichen Klaus Kinski. Im Juli feierte Alida Gundlach ihren 80. Geburtstag. Über eine Erfolgskarriere, ein bewegtes Leben und den unermüdlichen Einsatz für Vierbeiner spricht „die Aufsteherin“, wie sie sich selbst nennt, in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 18. November 2023, 1.30 Uhr (NDR)

Samstag, 18. November 2023, 14 Uhr (hr)

Montag, 20. November 2023, 2.35 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

