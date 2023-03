„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 17. März 2023

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 17. März um 22 Uhr im NDR.

Barbara Schöneberger und Hubertus-Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show von 22 bis 0.15 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 17. März:

Bülent Ceylan , Comedian

, Comedian Charles Brauer , Schauspieler

, Schauspieler Nicole Staudinger , Autorin

, Autorin Mariele Millowitsch und Tim Bergmann , Schauspieler

und , Schauspieler Dr. Tillmann Bendikowski , Historiker

, Historiker Stefanie Hertel , Sängerin, und Tetje Mierendorf , „Mamma Mia!“-Darsteller

, Sängerin, und , „Mamma Mia!“-Darsteller Verona Pooth, Moderatorin und Unternehmerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 17. März:

Uffgepasst: Bülent Ceylan, der selbst ernannte Botschafter des Kurpfälzer Dialektes und „Monnemer“ Lebensgefühls, ist wieder unterwegs und bringt ganz Deutschland zum Lachen. Als kleiner Junge entdeckt der gebürtige Mannheimer, Sohn einer Katholikin und eines Moslems, sein Talent, mit Parodien Leute zum Lachen zu bringen. Schon damals lenken seine Witze von den Geldsorgen seines Vaters ab, zaubern seinen Mitschülern ebenso wie seiner bedrückten Mutter ein Lächeln ins Gesicht. Seit über 20 Jahren ist der Mann mit der üppigen schwarzen Mähne nun als Comedian höchst erfolgreich und hat sämtliche relevanten Preise gewonnen. In seinem Comedyprogramm „Luschtobjekt“ erzählt er von Langhaarfetischisten, von Liebhabern großer Nasen und kleiner Bärte. In der „NDR Talk Show“ gewährt der Kurpfalz-Lover Einblicke in sein Verhältnis zu Füßen, Smartphones und seiner unbändigen Luscht!

Den meisten ist er als „Tatort“-Kommissar Peter Brockmöller an der Seite von Manfred Krug bekannt, den er zwischen 1986 und 2001 spielt: Charles Brauer. Als Bühnen- und Filmschauspieler hat er ein Dreivierteljahrhundert deutsche Schauspielgeschichte mitgeprägt. In über 130 Film- und Fernsehproduktionen hat er mitgespielt und mit nahezu allen Größen seines Metiers zusammengearbeitet. Nun hat der 87-Jährige Geschichten aus seinem Leben mit dem Titel „Die blaue Mütze“ zu Papier gebracht. Das Rätsel, was es mit der blauen Mütze auf sich hat, lüftet er in der „NDR Talk Show“.

Für die 40-jährige Kommunikationstrainerin und Hobbyläuferin Nicole Staudinger läuft es nicht immer rund in ihrem Leben. Gerade hat sie sich gewagt, 30 Minuten am Stück zu laufen, da bekommt sie die Diagnose Brustkrebs. Doch Nicole gibt nicht auf und kämpft sich nach vielen Rückschlägen zurück ins Leben. An ihrem 40. Geburtstag im Jahr 2022 läuft sie ihren ersten Halbmarathon. Ihr neues Buch „Läuft schon!“ ist nicht nur eine Anleitung, sondern auch ein Erfahrungsbericht über die Lust am Leben und soll die Leserschaft zu einem selbstbestimmten, bewegten Leben führen, für sich selbst und die Gesundheit.

Diese beiden Schauspieler sind seit vielen Jahren regelmäßig im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen. Die Kölnerin Mariele Millowitsch spielt als Kommissarin Marie Brand, Bewährungshelferin Klara Sonntag oder Krankenschwester Nikola gern selbstbewusste, unabhängige und starke Frauen. Der gebürtige Düsseldorfer Tim Bergmann wurde besonders durch seine Rolle im Thriller „Solo für Klarinette“ bekannt, seit 2013 spielt er den Kommissar Oliver von Bodenstein in der Taunuskrimi-Reihe nach den Romanen von Nele Neuhaus. Jetzt machen die beiden Rheinländer gemeinsame Sache: Der neue Teil der ARD-Fernsehserie „Klara Sonntag“ erzählt, wie schwer es ist, zu vergeben und einander eine neue Chance zu geben. Henning Stehmann (Tim Bergmann) ist Anlageberater und hat in seinem näheren Umfeld mehrere Menschen um ihr Geld betrogen. Bewährungshelferin Klara Sonntag (Mariele Millowitsch) soll die Gerichtshilfe für ihn übernehmen. Doch Klara ist nicht unbefangen, denn vor vielen Jahren hatte sie eine leidenschaftliche Affäre mit ihm.

Was hat die vielleicht schönste Blume der Welt mit einer Prinzessin aus Mecklenburg zu tun? Woran scheiterten die römischen Soldaten vor 2000 Jahren gegen die Germanen? Und wie kam es eigentlich, dass so manches Schloss in Norddeutschland mit Gewinnen aus dem Sklavenhandel finanziert wurde? Solchen und vielen anderen Fragen geht Tillmann Bendikowski, Journalist und promovierter Historiker, nach. Als Gründer und Leiter der Medienagentur Geschichte in Hamburg schreibt er Beiträge für Printmedien und Hörfunk und betreut die wissenschaftliche Realisierung von Forschungsprojekten und historischen Ausstellungen. Seit 2020 ist er als Kommentator im NDR Fernsehen zu sehen, wo er in der Reihe „DAS! historisch“ Geschichte zum Sprechen bringt. Was es im Norden historisch alles zu entdecken gibt, von der mecklenburgischen Blumenkönigin bis zu den Untoten im Kloster Harsefeld, erzählt der 57-Jährige in der „NDR Talk Show“.

Stefanie Hertel hat in ihrer langjährigen Karriere bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie ein Multitalent ist. Die 43-Jährige ist als Schlagersängerin und Moderatorin erfolgreich, hat ein Buch geschrieben und einen Charityverein gegründet. Jetzt gibt es eine weitere Premiere: Ab April wird Stefanie Hertel in dem ABBA-Musical „Mamma Mia!“ in Hamburg die Rolle der Tanja übernehmen. „Das ist für mich das Nonplusultra, schon deshalb, weil ich der größte ABBA-Fan bin“, sagt Stefanie Hertel. An ihrer Seite in der „NDR Talk Show“: ihr „Mamma-Mia!“-Musicalkollege Tetje Mierendorf. Der Schauspieler ist nur nicht aus Impro-Comedys wie „Schillerstraße“ bekannt, er ist auch ein alter Hase im Musicalgeschäft. Gemeinsam verraten sie, was die größte Herausforderung auf einer Musicalbühne ist und wie die aktuellen Proben laufen.

Diese Frau ist ein Medienphänomen aus der Instagram-Vorzeit: Seit mehr als 30 Jahren ist sie im Mediengeschäft. Das Haupttalent der gebürtigen Bolivianerin besteht immer darin, die Gunst der Stunde zu nutzen und vermeintliche Schwächen zu ihrem Markenzeichen zu machen. Obwohl sie nicht singen kann, landet sie einen Superhit mit „Ritmo de la Noche“. Die Blitzehe mit Dieter Bohlen endet im Rosenkrieg, macht sie aber deutschlandweit bekannt und führt zum Moderationsjob der Erotiksendung „Peep“. Sie hat zwar eine Grammatikschwäche, wird dadurch aber zur Werbeikone stilisiert. Die Schule hat sie abgebrochen, wird aber trotzdem Millionärin. Es läuft bei ihr! Seit Kurzem ist die Mutter von zwei Söhnen darüber hinaus auch noch Mitproduzentin und Autorin ihres eigenen Talkformats „Verona Pooth – More Than Talking“. Hier lädt die Stilikone Prominente wie Franziska van Almsick, Thomas Anders oder Simone Thomalla zum Gespräch an Orte, mit denen sie etwas Besonderes verbinden. Immer mit dabei: zwei aufblasbare, grüne Sessel und einige Überraschungen. Wann sie selbst das letzte Mal überrascht wurde und welcher Ort ihr im Leben besonders viel bedeutet, erzählt Verona Pooth in der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 18. März 2023, 1.10 Uhr (NDR)

Samstag, 18. März 2023, 11.45 Uhr (hr)

Sonntag, 19. März 2023, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 20. März 2023, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: