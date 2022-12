„NDR Talk Show Spezial“: Die Gäste am Freitag, 16. Dezember

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 16. Dezember um 20.15 Uhr im NDR. Moderatoren der Sendung sind Bettina Tietjen und Johannes Wimmer (von 20.15 bis 21.45 Uhr) sowie Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt (von 22 bis 24 Uhr).

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 16. Dezember:

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 16. Dezember:

Menschen in Norddeutschland zu helfen, die als Folge des Ukraine-Krieges in Not geraten sind – das ist das Ziel der diesjährigen NDR Benefizaktion „Hand in Hand für Norddeutschland“. Der 16. Dezember 2022 ist der Hauptspendentag, der mit einer langen NDR Talk Show Spezial endet. Moderatorin Judith Rakers ist auch in diesem Jahr als „Hand in Hand“-Themenpatin dabei. Sie hat, begleitet von einem NDR Kamerateam, im ganzen Norden Projekte der diesjährigen Aktionspartner der norddeutschen Tafeln, Caritas und Diakonie besucht.

Dieser Mann kann einfach alles: Schauspieler, Moderator und seit diesem Jahr auch Schneeschuhwanderer, der durch einsame, verschneite Wälder stapft. Dieses Hobby hat sich Hans Sigl gesucht, um als begeisterter Skisportler nicht auf die vollen Pisten angewiesen zu sein, denn da heißt es allerorts: „Hallo, Herr Doktor!“ Der Österreicher ist nämlich seit 2008 der Superstar der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“, die von Jahr zu Jahr erfolgreicher wird. Im Januar 2023 startet bereits die 16. Staffel des Erfolgsprodukts. Der „Rockstar unter den Fernsehärzten“, wie er oftmals genannt wird, kann aber auch anders. Mehrfach beweist er in den letzten Jahren seine Krimi-Kunst. Die Fernsehergebnisse schaut er gerne auf dem heimischen Sofa gemeinsam mit seiner Frau Susanne. In der NDR Talk Show Spezial „Hand in Hand für Norddeutschland“ wird Hans Sigl über die Wichtigkeit von Freundschaften innerhalb und außerhalb des „Bergdoktor“-Kosmos sprechen, auf das Jahr 2022 zurückblicken und erzählen, mit welchen Gedanken er den Jahreswechsel begehen wird.

Durch ihre Präsenz auf Bühnen und Kundgebungen ist sie so etwas wie die Stimme der Ukraine in Deutschland geworden. Natalia Yegorova erhebt ihre Stimme zu politischen Zwecken, weiß sie aber auch zart und klangvoll musikalisch einzusetzen. Sie ist Model, Mutter und Musikerin und hat in diesem Jahr die einvernehmliche Trennung von ihrem Ehemann – dem Ex-Boxweltmeister und Bürgermeister von Kiew – Vitali Klitschko bekannt gegeben. Sie bleibt ihm und ihrem Volk natürlich freundschaftlich und respektvoll eng verbunden. In der NDR Talk Show „Hand in Hand für Norddeutschland“ wird Natalia Yegorova die aktuelle Situation der Menschen in der Ukraine schildern und auf die Nöte und Sorgen der geflüchteten Menschen aus der Ukraine in Deutschland hinweisen. Eine Stimme des Friedens – Natalia Yegorova.

Seit mehr als 50 Jahren spielt die gebürtige Griechin in der Spitzenklasse der europäischen Musikwelt eine Hauptrolle. Ihre Laufbahn beginnt als Teeniestar, dann wird sie Chansonsängerin, schließlich Siegerin des Grand Prix Eurovision de la Chanson und liebt bekanntermaßen das Leben. 55 Millionen Tonträger – in acht Sprachen – haben sich weltweit verkauft. Im August wurde sie 70 Jahre alt und ihre Energie ist ungebrochen. Abgesehen von ihrem liebevollen Weihnachtsmarkt auf Gut Basthorst, der mittlerweile Kult-Status in Norddeutschland erlangt hat, zieht es Vicky Leandros nach wie vor auf die Bühne. Im Frühjahr 2023 hat sie zwei ausverkaufte Konzerte in der Elbphilharmonie vor sich. Welche Überraschung das kommende Jahr noch zu bieten hat, verrät Vicky Leandros in der NDR Talk Show Spezial.

Sein Vater hat ihm einst den wichtigsten Rat seines Lebens gegeben: „Junge – such‘, find‘ und tu‘ das, was dich ein Leben lang glücklich macht.“ Johannes Oerding hat diesen Rat befolgt und ist zu einem der erfolgreichsten Musiker des Landes geworden. Sein siebtes Album heißt „Plan A“, denn einen Plan B gab es für Johannes Oerding nie: Noch vor dem Abitur beschloss er, mit Musik sein Geld zu verdienen. Ein Plan, der aufgegangen ist. Johannes Oerding liegt „Hand in Hand für Norddeutschland“ sehr am Herzen. Deswegen hat er auf dem Hamburger Rathausmarkt nur mit Gitarre und Mikrofon spontan ein paar Songs performt und im Hut Bargeld gesammelt für die NDR Spendenaktion. In der NDR Talk Show performt er seinen neuen Song „Was wäre wenn“.

Josefine Scotti koordiniert unter anderem die Bahnhofsmission in Neumünster. Dort sind seit Kriegsbeginn mehr als 2000 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Bahnhofsmission stehen ihnen bei ersten Fragen und der Orientierung direkt nach der Ankunft in ihrer neuen Heimat mit Rat und Tat zur Seite.

Maria Schürmann leitet den Fachbereich „Frühe Hilfen“ der Caritas im Landkreis Emsland. Sie und ihre Fachkräfte unterstützen werdende und junge Mütter bei all den Herausforderungen, die sie von ihrer Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr der Kinder bewältigen müssen. Besonders auf Hilfe angewiesen sind zur Zeit geflüchtete Frauen aus der Ukraine.

Er spielt in erfolgreichen und preisgekrönten Filmen wie „Willkommen bei den Hartmanns“ und „Terror“, wird u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Bayerischen Fernsehpreis und dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und gehört zu den beliebtesten Schauspielern des Landes: Florian David Fitz. In seinem neuen Kinofilm „Oskars Kleid“ spielt der 48-Jährige, der vor kurzem selbst Papa geworden ist, einen etwas eigensinnigen Vater, der in Trennung lebt und nur ganz langsam wieder zu seinem Sohn Oskar findet. Der 9-Jährige ist jedoch gar kein Sohn, sondern in Wahrheit eine Tochter – eine Familie im Ausnahmezustand. Florian David Fitz ist in diesem Film nicht nur Hauptdarsteller, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben.

Sie hat eine der besten Gesangsstimmen des Landes und ist seit Jahren Dauergast in den deutschen Charts: Sarah Connor. Jetzt hat sie ihr neues Album „Not So Silent Night“ veröffentlicht. In diesem Jahr feiert die Mutter von vier Kindern Weihnachten mit einer aus der Ukraine geflüchteten Familie. „Der Blick auf Weihnachten ist ein anderer, wenn du Menschen bei dir hast, die froh sind, einen Ort zum Schlafen zu haben, an dem sie sicher sind“, sagt die 42-Jährige. In der NDR Talk Show performt Sarah Connor zwei Songs ihres neuen Albums, das von 0 auf Platz 1 in die Charts eingestiegen ist.

Sie gehören beide zur absoluten A-Riege der deutschen Schauspieler*innen: Anke Engelke und Matthias Brandt. Jetzt machen sie gemeinsame Sache in dem komödiantischen Kammerspiel „Kurzschluss“: Silvesterabend, kurz vor Knall – Bettina (Anke Engelke) und Martin (Matthias Brandt) werden gemeinsam durch einen technischen Defekt in einer Bankfiliale eingeschlossen. Ausgerechnet nachts, ausgerechnet am Silvesterabend, eine halbe Stunde vor dem Jahreswechsel. Wie sehr sich Anke Engelke immer gewünscht hatte, mit Matthias Brandt zu spielen, und wie Silvester sonst bei ihnen abläuft, das erzählen sie in der NDR Talk Show Spezial.

Er ist einfach eine ganz große Nummer und das nicht nur aufgrund seiner 2,03 Metern Körpergröße: Ex-Profi-Handballer Pascal Hens, auch bekannt unter dem Spitznamen „Pommes“, ist seit mehr als 20 Jahren auf Erfolgskurs! Statt rot-weiß heißt es für „Pommes“ ab 1999 orange-blau, als er seine Handballkarriere bei der SG Wallau-Massenheim startet. 2001 gelingt dem Sportler der Sprung in den Kader der Nationalmannschaft, mit der er sich 2007 den WM-Titel in Deutschland erwirft. Nach weiteren Erfolgen mit dem HSV Hamburg verabschiedet sich der Wahl-Hamburger 2017 aus der Sporthalle und wagt sich in neue Gefilde: Promi-Darts-Weltmeister und „Let’s Dance“-Sieger 2019. Der 42-Jährige hat viele Talente. Jetzt ist er unter die Autoren gegangen und hat ein Kinderbuch geschrieben, in dem natürlich eines nicht fehlen darf: Handball. Wie das Multitalent damit Kindern zu mehr Selbstvertrauen verhelfen will und in welchen Momenten er über sich selbst hinausgewachsen ist, verrät Pascal Hens in unserer Sendung.

„Millionär“, „Gabi und Klaus“, „Küssen verboten“, „Alles nur geklaut“ – so lauten nur einige der Ohrwurm-Hits der Band „Die Prinzen“. 2021 haben sie ihr 30-jähriges Bandjubiläum gehabt, im kommenden Jahr wird dies zum Anlass genommen, auf große Tournee zu gehen: „30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte.“ „Die Prinzen“ haben zwölf Alben veröffentlicht und mehr als sechs Millionen davon verkauft. Ihr Sänger Sebastian Krumbiegel sorgt nicht nur für eingängige Popsongs, sondern beobachtet die aktuellen politischen Entwicklungen aufmerksam. Er engagiert sich seit Jahren bei diversen Veranstaltungen und Organisationen für Demokratie, eine offene Gesellschaft und gegen Rechtsextremismus. Unter anderem spielte der 56-Jährige auf einem Benefizkonzert für die Opfer des Krieges in der Ukraine. In der NDR Talk Show blickt er auf die wichtigsten Ereignisse der 30-jährigen Bandgeschichte zurück und erzählt, warum Unterhaltung für ihn auch Haltung bedeutet.

Sie ist eine der erfolgreichsten Autoverkäuferinnen des Landes und vor kurzem Mutter geworden: Panagiota Petridou. Dieses Talent hat ihr u.a. diverse Fernsehsendungen eingebracht wie „Biete Rostlaube, suche Traumauto“, „Aufpoliert und abkassiert“ und das eigene Live-Programm „Wer bremst, verliert“. Ihre Kindheit und Jugend hat die gebürtige Solingerin in der Kneipe ihrer Eltern verbracht, wo sie sich damals regelmäßig die Sorgen der Gäste anhört und dabei eine gute Menschenkenntnis erwirbt. Wie sie ihre neue Rolle als Mutter verändert hat und wie sie in Zeiten wie diesen den Humor behält, das erzählt die 43-Jährige in der NDR Talk Show.

Jan Henrik Hellwege ist Geschäftsführer bei der Hamburger Tafel. Sein Team versorgt mehr als 40.000 bedürftige Menschen in Hamburg. Das wird immer schwieriger, denn wegen des Ukraine-Krieges gibt es immer mehr Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind – und das bei rückläufigen Lebensmittelspenden.

Günter Schulze ist ehrenamtlicher Helfer bei der Tafel in Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Seit Ausbruch des Krieges werden hier zusätzlich mehr als 200 Geflüchtete aus der Ukraine versorgt. Auch die Bedürftigen in den Gemeinden rund um Parchim sollen mit genügend Lebensmitteln beliefert werden. Das wird zu einer immer größeren Herausforderung für die Helfenden.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 17. Dezember 2022, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 17. Dezember 2022, 14 Uhr (hr)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

