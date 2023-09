„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 15. September

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 15. September um 22 Uhr im NDR. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg von 22 bis 0 Uhr folgende Gäste:

Alfons, Kabarettist

Senta Berger, Schauspielerin

Günther Maria Halmer, Schauspieler

Edin Hasanovic, Schauspieler

Ingo Zamperoni, Journalist und Moderator

Kati Wilhelm, Biathletin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 15. September:

Ist das Ende der Menschheit schon in Sicht? Oder leuchtet da noch Licht am Ende des Tunnels? Und wenn, wenigstens eine Energiesparlampe? Das fragt sich der Kabarettist Alfons – stets auf der Suche nach Antworten. Der französische Akzent, die orangefarbene Sportjacke und das Puschel-Mikrofon sind zu seinem Markenzeichen geworden. Ohne sie geht Emmanuel Peterfalvi als ganz normaler Deutscher oder Franzose durch, denn der in Paris geborene Hamburger hat inzwischen beide Staatsbürgerschaften. „Der Deutschen liebster Franzose“, schrieb die „FAZ“ einmal über ihn. Begonnen hat seine Leidenschaft für Fragen der besonderen Art schon als Jugendlicher: Auf dem Pariser Dachboden betrieb er gemeinsam mit zwei Freunden einen Piratensender.

Zwei Schauspiel-Ikonen machen gemeinsame Sache: Senta Berger und Günther Maria Halmer. Sie hat als gebürtige Wienerin in den 60er-Jahren an der Seite von Hollywoodstars wie Charlton Heston und Yul Brynner gedreht. Nach fünf Jahren hat sie genug von Hollywood und kehrt nach Europa zurück. Er wurde Mitte der 70er-Jahre bekannt mit der Figur des Tscharlie in Helmut Dietls „Münchner G’schichten“. Beide gehören seitdem zur ersten Riege der hiesigen Schauspieler. Jetzt spielen Senta Berger und Günther Maria Halmer gemeinsam in einem Kinofilm ein Ehepaar in ihren Siebzigern, dem zwei Wunderpillen helfen, den tristen Lange-Ehe-Alltag zu durchbrechen und Erinnerungen zurückzubringen.

Spätestens seit der Verleihung der Goldenen Kamera 2016 ist Edin Hasanovic in aller Munde. Als der Newcomer völlig überraschend als „bester Nachwuchsschauspieler“ ausgezeichnet wird, hält er eine bewegende Rede: „Ich bin Flüchtling gewesen. Mama hat mich unter schwersten Umständen hierhergebracht. Und ich frage mich, wie viele derer, die gerade herkommen, haben das Potenzial, hier zu stehen, unsere Schauspielkollegen und Regisseure zu sein!“ 1992 flieht Edin Hasanovic, damals erst wenige Monate alt, gemeinsam mit seiner Mutter vor dem Jugoslawienkrieg aus Bosnien. In Berlin macht er Karriere als Schauspieler und spätestens seit seiner Rolle in der mit vier Oscars ausgezeichneten Neuinterpretation des berühmten Anti-Kriegsfilms „Im Westen nichts Neues“ ist er heiß begehrt. In seinem neuen Kinofilm spielt der 31-Jährige einen Scheidungsanwalt, der gemeinsam mit einer Paartherapeutin plötzlich als Trauzeuge die Hochzeit der besten Freunde retten muss.

Zum dritten Mal schlüpft Ingo Zamperoni in die Rolle des Reporters: Nachdem der „tagesthemen“-Moderator bereits in zwei Dokumentationen am Beispiel seiner eigenen Familie dargestellt hat, wie kompliziert und verhärtet die politischen Fronten in den USA sind, wirft Ingo Zamperoni in seiner neuen Dokumentation, die am Montag, den 18. September, in der ARD zu sehen sein wird, einen Blick nach Italien. In „Mein Italien unter Meloni“ nimmt Zamperoni bewusst wieder eine persönliche Perspektive ein. Der Wahl-Hamburger mit deutscher und italienischer Staatsbürgerschaft geht der Frage nach, was das italienische Rechtsbündnis unter der Führung von Giorgia Meloni für Deutschland und Europa bedeutet und begibt sich dafür auf eine filmische Reise durch Italien.

Sie ist Weltmeisterin, Olympiasiegerin und Sportsoldatin: Kati Wilhelm. Die ehemalige Biathletin gehört zu den schillerndsten Sportpersönlichkeiten Deutschlands. Jetzt setzt sie sich für ein ganz besonderes Event ein: die Invictus Games. Das Sportfestival wurde von Prinz Harry gegründet und setzt ein Zeichen der Anerkennung für die Opfer, die die Militärangehörigen und ihre Familien gebracht haben und zeigt gleichzeitig, wie verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten durch den Sport einen Weg zurück ins Leben finden. Als Leistungssportlerin und Sportsoldatin kennt Wilhelm den Dienst in Uniform und die Welt des Sportes und ist nun Botschafterin der Spiele 2023 in Düsseldorf. Sie sagt: „Ich wünsche mir vor allem, dass ein großes Publikum vor Ort ist. Auch, damit möglichst viele Menschen auf die Rolle der Bundeswehr in der Gesellschaft aufmerksam werden und die Lebensleistung der Soldatinnen und Soldaten, inklusive ihrer Familien und Freunde würdigen.“

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 16. September 2023, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 16. September 2023, 14 Uhr (hr)

Sonntag, 17. September 2023, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 18. September 2023, 2.35 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

