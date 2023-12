„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 15. Dezember

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 15. Dezember um 22 Uhr im NDR. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 15. Dezember

Atze Schröder , Comedian

, Comedian Hans Sigl , Schauspieler

, Schauspieler Max Mutzke , Sänger

, Sänger Ingo Naujoks und Sven Martinek , Schauspieler

und , Schauspieler Leontine von Schmettow , Journalistin und Adelsexpertin

, Journalistin und Adelsexpertin Gitta Schweighöfer , Schauspielerin

, Schauspielerin Nazan Eckes, Moderatorin und Schauspielerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 15. Dezember

Atze Schröder, der Mann mit der „Minipli“, dem Ruhrpott-Charme, der Pilotenbrille und den Cowboystiefeln gehört seit über 20 Jahren zur deutschen Comedy-Spitzengarde und füllt die größten Hallen Deutschlands. Angefangen hat der Komiker seine Karriere auf diversen Kleinkunstbühnen und im Schmidt-Theater in Hamburg. Bundesweit bekannt wurde er durch seine Comedyserie „Alles Atze“. Mittlerweile ist der 58-Jährige auch als Podcaster und Buchautor erfolgreich. Warum er in seinem aktuellen Bühnenprogramm als „Der Erlöser“ vor seine Fans tritt, erzählt der Comedian in der NDR Talk Showhat.

Dieser Mann verkörpert seine Rolle als „Bergdoktor“ wirklich glaubhaft, denn immer wieder erzählen ihm Fans völlig unaufgefordert ihre Krankheitsgeschichte und bitten ihn um eine Diagnose! Hans Sigl begeistert seit 15 Jahren Millionen Menschen in seiner Rolle als Dr. Martin Gruber und hat sich eine überaus treue Zuschauerschaft erspielt. Der begeisterte Golfer schlägt sich zunächst mit Jura und Lehramt durch, bevor er im Schauspielgeschäft den richtigen Treffer landet. Nicht nur als Mediziner in den Tiroler Alpen zieht er sein Publikum in den Bann, sondern auch mit diversen Krimis oder als Moderator der „Starnacht am Wörthersee“. Welche Neuerungen in der 17. Staffel der Serie „Der Bergdoktor“ anstehen, wen er im Golf besiegen will und warum er sich immer noch den Spitznamen „Rockstar unter den Fernsehärzten“ verdient, erzählt Hans Sigl in der NDR Talk Show.

Er hat die samtigste Soulstimme, die der Schwarzwald zu bieten hat. Max Mutzke beherrscht alle musikalischen Facetten von Pop, Rock, Soul, Funk bis Jazz. Mit sechs Jahren begann er zu singen, mit elf Jahren gründete er seine erste Band. 2004 trat er für Deutschland beim Eurovision Song Contest an und belegte einen sehr guten achten Platz. Als Sieger ging er 2019 im Astronautenkostüm bei „The Masked Singer“ von der Bühne. Im Herbst dieses Jahres hat der vierfache Vater sein erstes Kinderbuch geschrieben: „Komm mit ins Paradies der Träumer“ ist die perfekte Gutenachtgeschichte. In der NDR Talk Show verrät der 42-Jährige, wie gut er im Geschichtenerzählen ist. Und er wird das Publikum im Studio und zu Hause musikalisch auf die kommenden Weihnachtstage vorbereiten.

Seit 2012 sind sie Kollegen in der ARD Vorabendserie „Morden im Norden“: Ingo Naujoks und Sven Martinek. Der gebürtige Magdeburger Sven Martinek wurde durch die Actionserie „Der Clown“ bekannt. Der Bochumer Ingo Naujoks spielte in Filmklassikern wie „Der bewegte Mann“ und „Keiner liebt mich“ und war viele Jahre lang an der Seite von Maria Furtwängler im „Tatort“ zu sehen. Nach 140 Folgen in elf Jahren ist die Krimiserie „Morden im Norden“ so erfolgreich wie nie zuvor. Jetzt bekommt sie ihren ersten Spielfilm: Am 3. Januar 2024 um 20.15 Uhr wird der 90-minütige Film „Morden im Norden – Am Abgrund“ im Ersten ausgestrahlt. In der NDR Talk Show erzählen die beiden Hauptdarsteller der Vorabendserie, warum die Geschichten aus der Lübecker Mordkommission so beliebt sind und warum sie sich auch privat bestens verstehen.

Diese Frau kennt sich in der Welt des Adels aus wie keine zweite: Leontine von Schmettow wird zwar nicht auf einem Schloss geboren und lebt auch nie auf einem, ist durch ihre Familie aber in adeligen Gefilden zu Hause. Bereits seit ihrem Volontariat beim NDR berichtet sie für Fernsehen und Hörfunk über adelige Familien, ihre Herausforderungen und Geschichten. Ihren Ruf als gefragte Adelsexpertin erarbeitet sich die Journalistin durch zahlreiche Filme über deutsche und europäische Häuser. Das Jahr 2023 ist in royaler Hinsicht ein ganz besonderes, zum Beispiel wird im Mai König Charles III. gekrönt und Königin Silvia von Schweden feiert im Dezember ihren 80. Geburtstag. Über diese Feierlichkeiten und was in royaler Hinsicht in den letzten Monaten von weltweiter Bedeutung gewesen ist, berichtet Leontine von Schmettow sowohl in einem royalen Jahresrückblick als auch in der NDR Talk Show.

Gitta Schweighöfer wächst im heutigen Mecklenburg-Vorpommern auf und macht ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne schon im Kinderschultheater. Seit Anfang der 80er-Jahre arbeitet sie als Schauspielerin landesweit an großen Häusern und erobert vor 20 Jahren die Film- und Fernsehlandschaft. Oftmals spielt sie auch in Filmen mit, in denen ihr Sohn Matthias Schweighöfer als Schauspieler oder Produzent mitwirkt. Beide sind füreinander wichtige Ratgeber bei der Rollenwahl, sagt die 69-Jährige. In der Weihnachtszeit ist sie in „Das Weihnachtswunder“ zu sehen. Wie Weihnachten in ihrer Familie gefeiert wird, ob sie selbst an Wunder glaubt und welche Vorsätze sie sich für 2024 macht, erzählt sie in der NDR Talk Show.

Nazan Eckes startet ihre erfolgreiche TV-Karriere zunächst als Praktikantin, später als Redakteurin beim Musiksender VIVA. Schon bald zieht es die heute 47-Jährige auch vor die Kamera. 1999 bekommt sie bei „Guten Abend RTL“ ihren ersten Moderationsjob – sie darf die Wettervorhersage präsentieren. 2001 machen sie die „RTL II News“ in ganz Deutschland bekannt. Spätestens als sie 2007 „Explosiv“ moderiert, ist sie zu einer festen Größe in der deutschen Fernsehlandschaft geworden. Im April hat Nazan Eckes ihre bisherige exklusive Zusammenarbeit mit RTL beendet und ihre Sendung „Extra“ abgegeben. Seitdem bricht sie auf zu neuen Ufern, schauspielert und leiht jetzt in dem Familienanimationsfilm „Raus aus dem Teich“ einer Entenmutter ihre Stimme.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 16. Dezember 2023, 2.10 Uhr (NDR)

Samstag, 16. Dezember 2023, 13.50 Uhr (hr)

Montag, 18. Dezember 2023, 2.20 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

