„NDR Talk Show“ heute: Gäste und Themen am Freitag, 29. September

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 13. September um 22 Uhr im NDR. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg folgende Gäste:

Günther Jauch , Moderator Journalist und Produzent

, Moderator Journalist und Produzent Christoph Maria Herbst , Schauspieler

, Schauspieler Florian David Fitz , Schauspieler

, Schauspieler Ina Müller , Musikerin und Moderatorin

, Musikerin und Moderatorin Mario Barth , Comedian

, Comedian Tim Mälzer , Gastronom und Fernsehkoch

, Gastronom und Fernsehkoch Carolin Kebekus , Komikerin

, Komikerin Lili Paul-Roncalli, Artistin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 13. September:

Kaum ein Moderator ist beliebter in der deutschen Fernsehlandschaft: Seit über 40 Jahren steht Günther Jauch vor der Kamera und zieht ein Millionenpublikum vor die Fernsehbildschirme. Im Alter von 29 Jahren startet er 1982 seine Karriere als Außenreporter beim damaligen SDR. Nach einer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule zieht es Günther Jauch zum Radio. Zunächst als Sportmoderator, ab 1985 hat er im Bayerischen Rundfunk seine eigene tägliche Nachmittagsshow. 1990 bis 2011 moderiert er „stern TV“. Zum Publikumsliebling avanciert er endgültig ab 1999 mit seiner Sendung „Wer wird Millionär?“, die zu den bekanntesten Fernsehquizformaten in Deutschland zählt.

Schauspieler, Grimme-Preisträger, Publikumsliebling und äußerst selten Gast in einer Talk Show: Christoph Maria Herbst. Eigentlich ist er gelernter Bankkaufmann, hat diesen Beruf aber zugunsten der Schauspielerei aufgegeben. Eine richtige Entscheidung, wie etliche Film- und Fernsehpreise belegen. Kaum jemand, der sich nicht an seine Paraderolle in der Serie „Stromberg“ erinnert, für die er dreimal in Folge den Deutschen Comedypreis gewinnt. Jetzt spielt der 57-Jährige in seinem neuen Kinofilm einen Hochzeitsplaner.

Florian David Fitz, 1974 in München geboren, studiert in Boston Schauspiel und Musik. Die Aussicht auf ein Engagement am Theater führt ihn wieder nach Europa: 1999 nach London zur „Rocky Horror Picture Show“ und im Jahr 2000 zum Münchner Volkstheater, das die legendäre Ruth Drexel als Intendantin führte. Im Herbst 1999 debütiert der Vater von Zwillingen vor der Kamera mit dem TV-Movie „Psycho-Girl“. Es folgt „Der Bulle von Tölz“ und weitere Serieneinsätze, etwa in „Verdammt verliebt“ (2001) und „Berlin, Berlin“ (2004). Als einen ersten Wendepunkt in seiner Karriere sieht Florian David Fitz die romantische TV-Komödie „Meine verrückte türkische Hochzeit“ (2006). Dafür gab es den Deutschen Fernsehpreis, den Grimme-Preis, den 3sat-Zuschauerpreis und den Hauptpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste. Auszeichnungen regnet es auch für die Serie „Doctor’s Diary“, in der Fitz den Oberarzt-Macho Marc Meier spielt. Neben all dem ist Fitz auch noch als Sänger im Einsatz: Er sang zum Beispiel für den Disney-Film „Tiggers großes Abenteuer“ den deutschen Soundtrack ein.

Seit 2007 ist sie Gastgeberin der Sendung „Inas Nacht“. Und wenn Ina Müller einlädt, dann kommen sie alle: Musiker und Schauspieler, Politikerund Entertainer, Sportlerund Autor. Kaum jemand, den sie in der Hamburger Kneipe „Zum Schellfischposten“ noch nicht zu Gast hatte. Zu Recht hat die Sendung ein Millionenpublikum und wird mit Preisen geradezu überschüttet, u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Comedypreis und dem Grimme-Preis. Ina Müller kommt gebürtig aus einem Dorf im hohen Norden und hat bis zu ihrer Einschulung nur Plattdeutsch gesprochen. Sie ist aber auch eine exzellente Musikerin, wie sie auf vielen Alben und Konzerten immer wieder beweist.

Mario Barth muss man wohl niemandem mehr groß vorstellen. Wenn sich Deutschlands „Comedy-König“ über die Eigenarten von Männern und Frauen auslässt, hören ihm Hunderttausende Fans zu. Mühelos füllt er mehrere Tage hintereinander die größten Arenen des Landes. Auf seine eigene, unverwechselbare Art und Weise gibt der 50-Jährige aus dem Leben gegriffene Situationen auf der Bühne wieder, mit Berliner Dialekt, wilden Gesten und Ausrufen wie „Verstehste?!“, „Kennste? Kennste?“ und „Pass uff, jetzt kommt’s!“ So auch in seinem aktuellen Programm „Männer sind Frauen, manchmal aber auch … vielleicht!“

Parmesan, Speck, Butter, etwas Gemüse, das darf bei Tim Mälzer niemals im Kühlschrank fehlen. Der Hamburger legt seit vielen Jahren eine galaktische Karriere hin: Er ist Gastronom, Moderator, Autor und Podcaster und hat besonders als Fernsehkoch ganz neue Dimensionen erreicht. Der selbst ernannte „Küchenbulle“, der sogar mal in der Schwerelosigkeit ein Salatdressing gemixt hat, hat so ziemlich jeden Medienpreis abgeräumt und landet als begeisterter Fußballfan den einen oder anderen Treffer mit seinen Sendungen. Von Abgehobenheit kann allerdings keine Rede sein: In seiner Erfolgsshow „Kitchen Impossible“ duelliert sich der 52-Jährige regelmäßig mit anderen Spitzenköchinnen und -köchen um die Herrschaft der Gaumengunst und -kunst. Jetzt tischt der Anhänger der italienischen Küche seinen unzähligen Fans ein neues Kochbuch auf. Welche kulinarischen Geheimnisse er damit lüften wird, welches Können er selbst als sein größtes Talent bezeichnet und was seiner Meinung nach das beste Essen auf großen Festen ist, erzählt Tim Mälzer in der NDR Talk Show.

Carolin Kebekus ist eine Kölner Ausnahmekünstlerin mit zahlreichen Talenten. Sie ist nicht nur Komikerin, sie ist zudem auch Sängerin und Schauspielerin, was sie in ihrer Sendung „Die Carolin Kebekus Show“ im Ersten immer wieder unter Beweis stellt. Die 43-jährige Entertainerin ist eine der wenigen Frauen, die es in die von Männern dominierte deutsche Comedyszene an die Spitze geschafft haben. Ihre Erfolgsgeschichte ist einzigartig: Comedy-Preise pflastern ihren Karriereweg. Neben zahlreichen anderen Auszeichnungen wie dem Grimme-Preis und dem Bayerischen Fernsehpreis erhielt sie achtmal den Deutschen Comedypreis. Ihr Erfolgsrezept: ein messerscharfer Verstand, Selbstironie und stets eine Prise Sarkasmus.

Sie ist Weltklasseartistin, TV-Star und Model: Lili Paul-Roncalli. Als Tochter einer Artistin und eines Zirkusdirektors kommt sie bereits mit dem Show-Gen zur Welt und entscheidet sich mit sechs Jahren, sich auf ihr Talent in der Manege zu konzentrieren. Ihr Spezialgebiet: die Kontorsion. Bei „Let’s Dance“ beweist die „Schlangenfrau“, dass ihr auch auf der Tanzbühne keiner etwas vormachen kann. 2020 holt sie sich den ersten Platz, erobert die Herzen der deutschen Fernsehzuschauer und fehlt seitdem auf keinem roten Teppich. Ob die 25-Jährige immer noch mit dem Gedanken spielt, gemeinsam mit ihren Geschwistern den Roncalli-Zirkus zu übernehmen, das verrät sie in der NDR Talk Show. Und natürlich wird sie auch eine Kostprobe ihres Könnens geben.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 14. September 2023, 1.20 Uhr (NDR)

Samstag, 14. September 2023, 3.45 Uhr (NDR)

Montag, 16. Oktober 2023, 5 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

