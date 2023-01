„NDR Talk Show“: Die Gäste am Freitag, 13. Januar

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. die nächste Ausgabe läuft am 13. Januar um 22 Uhr im NDR.

In dieser Sendung präsentieren Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt („NDR Talk Show“) gemeinsam eine neue Ausgabe der NDR Talk Show von 22 bis 24 Uhr.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 13. Januar:

Ernie und Bert, Stars aus der „Sesamstraße“

Stars aus der „Sesamstraße“ Thomas Rühmann, Schauspieler

Schauspieler Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht, Schmerzspezialisten

Schmerzspezialisten Negah Amiri, Komikerin

Komikerin H.P. Baxxter, Sänger

Sänger Mareile Höppner, Moderatorin

Moderatorin Anke Höhne, Langstreckenschwimmerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 6. Januar:

Die „Sesamstraße“ wird 50 Jahre alt und diese beiden sind von Anfang an dabei: Ernie und Bert. Vor 50 Jahren, am 5. April 1971, flimmerte die „Sesame Street“ (so der Originaltitel) zum ersten Mal über die bundesdeutschen Bildschirme. Das NDR Fernsehen zeigte damals einige Folgen der 1969 in den USA gestarteten Kindersendung in der unsynchronisierten Originalfassung als Testprogramm. Inzwischen läuft die beispiellos populäre Reihe mit den besten Freunden Ernie und Bert, dem grünen Frosch Kermit, dem unheimlichen Graf Zahl, dem kekssüchtigen Krümelmonster und Gaststars wie Michelle Obama in etwa 150 Ländern, darunter Russland, China oder Nigeria. Am 8. Januar 1973 startete die deutsche Adaption der „Sesamstraße“ – wie es Ernie und Bert seither ergangen ist und welche Abenteuer sie erlebt haben, das erzählen sie in der NDR Talk Show.

Schauspieler Thomas Rühmann hat Grund zum Feiern: Zum tausendsten Mal öffnet die Sachsenklinik im Ersten ihre Pforten – und lockt mit ihren Ärzten, Schwestern und Patienten Millionen Zuschauer*innen vor die Bildschirme. Von Beginn an ist Thomas Rühmann in der Erfolgsserie „In aller Freundschaft“ in seiner Rolle als Chefarzt Dr. Heilmann mit dabei. Ursprünglich wollte der in Sachsen-Anhalt geborene Rühmann Journalist werden, doch dann entdeckte er seine Liebe zum Theater. Anstatt sein Journalistikstudium zu beenden, absolvierte er daraufhin die Schauspielausbildung an der renommierten Ernst-Busch-Schule in Berlin. Seine Leidenschaft fürs Theater lebt er auch in seinem eigenen aus: Seit vielen Jahren betreibt er im Oderbruch das private „Theater am Rand“. Dort tritt der 67-Jährige auch regelmäßig mit seiner Band auf – denn Rühmann ist auch ein exzellenter Musiker.

Mehr als 1,7 Millionen Menschen folgen diesem Ehepaar auf YouTube: Petra Bracht und Roland Liebscher-Bracht haben schon unzählige Bestseller auf den Markt gebracht und als Schmerzspezialisten eine riesige Fangemeinde hinter sich, die sich durch ihre Übungsvideos klickt. Von Rückenschmerzen über Kieferverrenkungen bis hin zur steifen Hüfte – es gibt kein orthopädisches Problem, für das die beiden keine Lösung parat haben. Roland Liebscher-Bracht ist eigentlich Maschinenbauer und nutzt seine Expertise, mit welchen leichten Korrekturen ein System ins Laufen gebracht werden kann, heute für seine Analyse rund um Bandscheiben und Co. Seine Frau Petra ist Ärztin für Allgemein- und Ernährungsmedizin. Jetzt haben sich die Schmerzspezialisten dem Thema „Schmerzfrei und gelenkig bis ins hohe Alter“ verschrieben und sagen: Ein Leben ohne Schmerzen kann jeder erreichen!

Negah Amiri ist eine deutsch-persische Comedienne, die „irgendwas mit Medien“ studiert hat, aber die meiste Zeit des Studiums damit verbrachte, YouTube-Videos zu schauen und – nach eigener Aussage – mit Männern zu chatten. Sie tritt auf Bühnen und im TV auf und hat mit der WDR Produktion „UpDATE“ ihre eigene Comedy Show in der ARD Mediathek. Für ihre Fans ist sie die „Frauenversteherin“, die sich traut, die Gedanken der Frauen auszusprechen. Ihre selbstironischen Videos erreichen Millionen Aufrufe. Im Alter von elf Jahren kam Negah nach Deutschland. Ihre Eltern flüchteten aus politischen Gründen mit ihr aus dem Iran. Sie wollten ihrer Tochter ein freies Leben ermöglichen. „Angela Merkel ist für mich ein Symbol der Freiheit“, sagt die Komikerin, deren Start ins Leben alles andere als einfach war. Aktuell beobachtet die Kölnerin ganz genau die Geschehnisse im Iran und kommentiert diese auf ihre ganz eigene Weise.

„Hyper, Hyper“ – seit 1994 hallt der Schlachtruf von H.P. Baxxter und seiner Techno-Band Scooter durch ausverkaufte Konzerthallen. Mit eingängigen Hits zu einschlägigen Techno-Beats legte er den Grundstein seiner weltweiten Karriere. Musik und Outfit des Hamburgers haben sich seitdem kaum verändert. Mit seinen wasserstoffblonden Haaren und der extravaganten Garderobe wurde H.P. Baxxter schnell zum Aushängeschild des Trios. Nun bekommt die Band mit „FCK 2020“ einen eigenen Kinofilm: Der Dokumentarfilm begleitet Scooter über die letzten zweieinhalb Jahre quer durch Europa – privat, im Studio, auf Reisen, auf Konzerten. Der Titel ist programmatisch: „FCK 2020“, zugleich der Titel eines Scooter-Hits aus dem Jahr 2020, begegnet der pandemisch verordneten Vollbremsung aller Aktivitäten mit surrealem Humor, anarchischem Widerstandsgeist und privaten Archivaufnahmen. In der NDR Talk Show öffnet H.P. Baxxter die Schatulle der schrägsten Erinnerungen an eine unglaubliche Lebens- und Bandgeschichte.

Sie ist ein echtes Nordlicht: in Hamburg geboren, aufgewachsen in Lübeck, Studium in Kiel. Vom Norden zieht sie aus, ganz Deutschland als Moderatorin zu bezaubern. Sie wird RTL-Wetterfee, Sat.1-Quotenkönigin am Mittag, ProSieben Anchor-Woman und drei Jahre Gastgeberin des MDR-„Riverboats“. Nach 14 Jahren beim ARD Magazin „Brisant“ schlägt sie nun ein weiteres neues Kapitel auf – die 45-Jährige übernimmt die Moderation von „Extra“ auf RTL. Was bleibt: Mareile Höppner ist unsere Frau auf dem Boulevard der Stars. Welche glamourösen Ereignisse im Jahr 2023 ihre Schatten vorauswerfen, das verrät sie in der NDR Talk Show.

Im Wasser ist sie in ihrem Element: die Langstreckenschwimmerin Anke Höhne. Im Juli vergangenen Jahres ist sie erfolgreich durch den Ärmelkanal gekrault. Die 52-Jährige bewältigte die berühmteste Herausforderung des Open-Water-Schwimmens in 15 Stunden und 32 Minuten. Vor über 20 Jahren hat die promovierte Sozialwissenschaftlerin, die beruflich in Hamburg als Referentin für Suchtprävention arbeitet, mit dem Langstreckenschwimmen begonnen und ist seitdem unter anderem von der Insel Fehmarn nach Dänemark geschwommen und hat den New Yorker Stadtbezirk Manhattan zu Wasser umrundet. Was die Freiwasserschwimmerin antreibt, wie sie trainiert und wer sie motiviert, verrät Anke Höhne in der NDR Talk Show.

(NDR)

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 14. Januar 2023, 1.30 Uhr (NDR)

Montag, 16. Januar 2023, 2.20 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: