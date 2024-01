„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 12. Januar

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

NDR Talk Show in Winterpause: Wann kommt eine neue Folge?

Aktuell befindet sich die Show in Winterpause. Am 22. Dezember werden die lustigsten Momente der NDR Talk Show als „Best of 2023“ gezeigt, eine Woche darauf folgt das „Best of 2023“ aus der NDR Talk Show und 3 nach 9.

Die nächste Ausgabe läuft am 12. Januar um 22 Uhr im NDR. Als Moderations-Team sind Barbara Schöneberger und Bettina Tietjen in der Show aus Hamburg dabei.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 12. Januar

Mary Roos und Wolfgang Trepper – Schauspieler*innen

Schauspieler*innen Conny from the Block – Influencerin und Autorin

Influencerin und Autorin Anna Heesch und Ralf Dümmel – Ehepaar

Ehepaar Kathrin Ackermann – Schauspielerin

Schauspielerin Sebastian Bezzel – Schauspieler

Schauspieler Adela Poteri – hochbegabte Schülerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 12. Januar

Sie ist die Grande Dame des Schlagers und er der König des Verrisses. Sie versprüht stets gute Laune, er nölt, motzt und regt sich auf. Schlager-Star Mary Roos und der bekennende Schlager-Hasser Wolfgang Trepper könnten unterschiedlicher nicht sein – und genau das macht ihr gemeinsames Bühnenprogramm „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“ zu einem Riesenerfolg. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag im Jahr 2019 entschied sich Mary Roos, sich von der Bühne zurückzuziehen. Weil es ihr nun aber zu langweilig wurde, kehrt sie jetzt gemeinsam mit Trepper zurück. In der NDR Talk Show erzählen beide, was bei „Mehr Nutten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren“ zu erwarten ist und was die beiden aneinander schätzen.

Ärger mit Behörden und der Satz „Dafür bin ich nicht zuständig“ – davon haben die meisten Menschen schon einmal gehört. Sie macht die Behördenwelt zum Comedy-Format: Conny from the Block. Conny ist eine Kunstfigur und Social Media-Phänomen, die auf humorvolle und liebevolle Art verschiedene Behörden-Typen persifliert. Bei Instagram und TikTok gibt sie die Tief-einatmen-Petra, Gegen-alles-Gisela, Kussi-Doris, Küken-Dilara und Du-bist-der-Change-Ronja. Die sogenannte „Amtsfluencerin“ Conny war selbst jahrelang in einer Berliner Behörde tätig, hat den Dienst dort zwar mittlerweile quittiert, sorgt aber mit ihren Beiträgen für eine neue Bewerbungsflut in den Amtsstuben. Bei den Lesungen zu ihrem Buch „Da bin ick nicht zuständig, Mausi“ treffen Bürger auf Beamte. Und es werden sogar BHs auf die Bühne geschleudert.

Mit Fernsehen kennen sie sich beide aus: die Moderatorin Anna Heesch und der Unternehmer und „Die Höhle der Löwen“-Star Ralf Dümmel. Seit 2013 sind sie glücklich liiert und leben in einer Patchwork-Familie gemeinsam mit vier Kindern. Anna Heesch brachte ihren 2009 geborenen Sohn Kurt-Frederic mit in die Beziehung, Dümmel seine drei Söhne aus vergangenen Beziehungen. „Ich liebe ihn für seine Seele und seinen Humor und 1000 andere Dinge“, schwärmt Anna Heesch von dem Mann an ihrer Seite. Bereits nach ihrem ersten Date wusste sie: „Er ist der Mann meines Lebens“, so die Moderatorin, die in diesem Monat ihr 25-jähriges TV-Jubiläum feiert.

Geboren wird Kathrin Ackermann am 30. Januar 1939 in Wiesbaden, aufgewachsen ist sie in Lausanne. Nachdem ihr Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen ist, heiratet ihre Mutter den berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler. Kathrin Ackermann absolviert ihre Ausbildung zur Schauspielerin an der Otto-Falckenberg-Schule in München.15 Jahre lang hat sie im Anschluss ein festes Engagement am Münchner Residenztheater. Ab 1987 ist sie unter anderem als Carla in der beliebten Vorabendserie „Die glückliche Familie“ zu sehen, in der Familienserie „Vater wider Willen“ und der preisgekrönten Comedy-Serie „Kinder, Kinder“. Seit 2003 spielt sie regelmäßig Annemarie Lindholm, Mutter der „Tatort“-Kommissarin Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler, die auch im richtigen Leben ihre Tochter ist. Jetzt geht die fast 85-jährige Kathrin Ackermann wieder auf Theatertournee.

Skifahrer, Bayern-Fan, Paraderolle als bayrischer Provinzpolizist: Das klingt nach einem klassischen „Südgewächs“. Trotzdem lebt der Schauspieler Sebastian Bezzel mit Frau und Kindern heute an der Elbe. Zwölf Jahre lang ist der 52-Jährige an der Seite von Eva Mattes im „Tatort“ am Bodensee zu sehen. 2016 ist Schluss damit, dem Polizeidienst bleibt der Schauspieler allerdings erhalten und spielt mit Bravour seit 2013 den niederbayrischen Dorfpolizisten Franz Eberhofer in den beliebten Verfilmungen der Rita-Falk-Krimis. Jetzt kehrt Sebastian Bezzel auf die Theaterbühne zurück und spielt im Hamburger St. Pauli Theater in der schwarzen Komödie „1h22 vor dem Ende“ einen Mann, der Besuch vom leibhaftigen Tod erhält.

Sie spricht sieben Sprachen, darunter Mandarin und Russisch, spielt mehrere Instrumente und studiert Mathematik – neben der Schule. Denn Adela Poteri ist gerade mal 14 Jahre alt. Mit einem IQ von 140 gilt die Hannoveranerin als hochbegabt und ist zugleich die jüngste Studentin ihrer Stadt. In der Grundschule ist noch nicht klar, dass es sich bei der Schülerin um eine Hochbegabung handelt. Erst eine wissenschaftliche Untersuchung ergibt, was alles in Adela steckt. Sie hat schon vier Klassen übersprungen und 2025 steht das Abitur an. Danach kann sich die Teenagerin ganz ihrem Studium widmen und weiter an ihrem großen Berufswunsch arbeiten: Astronautin. Was sie so sehr am Universum fasziniert, wie ist es, als 14-Jährige älteren Mitstudierenden Nachhilfe geben zu können und vor welchen Herausforderungen auch eine Hochbegabte steht, das erzählt Adela Poteri in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 13. Januar 2024, 1.45 Uhr (NDR)

Samstag, 13. Januar 2024, 14 Uhr (hr)

Montag, 15. Januar 2024, 2.10 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Aminata Belli (@aminatabelli)

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: