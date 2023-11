„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 10. November

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am 10. November um 22 Uhr im NDR. Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt begrüßen in der NDR Talk Show aus Hamburg folgende Gäste:

Marco Schreyl , Moderator

, Moderator Wigald Boning , Moderator und Comedian

, Moderator und Comedian Malaika Mihambo , Weitsprung-Weltmeisterin

, Weitsprung-Weltmeisterin Dr. Oksana Havryliv , Sprachwissenschaftlerin und Schimpf-Forscherin

, Sprachwissenschaftlerin und Schimpf-Forscherin Patricia Kelly , Musikerin

, Musikerin Brigitte Grothum, Schauspielerin und Regisseurin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 10. November:

1997 beginnt Marco Schreyl seine Karriere als Nachrichtensprecher beim MDR. Einem großen Publikum wird er durch seine jahrelange Moderation bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Seit März 2022 präsentiert der gebürtige Thüringer das RTL-Morgenmagazin. Was bisher nicht öffentlich bekannt ist: Im Sommer 2015 bekommt Marcos Mutter die Diagnose Chorea Huntington, eine erbliche Erkrankung des Gehirns, die in Demenz mündet. Nach und nach macht die Krankheit jede Kommunikation unmöglich – und wie vor ihm schon sein Vater muss auch Marco Schreyl einsehen, dass er nur verlieren kann. Die Mutter stirbt 2021 und für Marco beginnt die eigene Auseinandersetzung mit den Jahren der Krankheit und der Zeit davor. Die Geschichte seiner Familie erzählt der 49-Jährige jetzt in seiner Autobiografie.

Dieser Mann liebt Herausforderungen: Fernsehmoderator und Extremsportler Wigald Boning. Kaum eine Disziplin ist ihm absurd genug, um nicht einen Rekord darin aufzustellen. Zuletzt ist er ein Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen – egal wie, wo und wann. Jetzt will der 56-jährige Wildeshausener es wieder wissen: „Herr Boning geht baden“ heißt die Zusammenfassung seines neusten Selbstexperiments. 365 Tage hat er täglich seinen Schweinehund ertränkt und ist in Gewässern geschwommen, die gerade verfügbar waren. Von Entengrütze, wilden Fluten und fauchenden Schwänen erzählt Wigald Boning in der NDR Talk Show.

Malaika Mihambo wird 1994 in Heidelberg geboren, mit acht Jahren kommt sie zur Leichtathletik. Sie ist zweifache Weltmeisterin sowie Olympiasiegerin im Weitsprung und wird drei Jahre in Folge als Sportlerin des Jahres geehrt. Einen Ausgleich zu diesen athletischen Höchstleistungen findet Malaika Mihambo in der Meditation, auf ihren Reisen in fremde Länder und im Klavierspiel. Nach einem Abschluss in Politikwissenschaften studiert Malaika mittlerweile Umweltwissenschaften im Master und setzt sich mit ihrem eigenen Verein „Malaikas Herzsprung e.V.“ für Kinder im Grundschulalter ein. Welchen Weg sie ging, um ihre Leidenschaft für den Sport neu zu entfachen und sich komplett neu aufzustellen, das erzählt sie in der NDR Talk Show.

Wie reagieren Sie, wenn Sie beschimpft werden und warum reagieren Sie so? Lindert Schimpfen Schmerzen? Tröstet und verbindet es uns mit unseren Mitmenschen? Warum fühlen wir uns danach vielleicht sogar erleichtert? Und wieso schimpfen wir eigentlich alle so unterschiedlich? Das alles kann die Sprachwissenschaftlerin Dr. Oksana Havryliv erklären. Sie studiert Germanistik und lehrt und forscht seit vielen Jahren an der Universität Wien. Mit dem Schimpfen beschäftigt sich Oksana Havryliv nun schon seit mehr als 30 Jahren und ist eine echte Expertin der Malediktologie. Angefangen hat ihre Begeisterung für und die Beschäftigung mit dem Schimpfen als Witz bei einem Wiener Heurigen, woraufhin sie das Thema für ihre Promotionsarbeit wählte.

Diese Frau löst als Mitglied der „Kelly Family“ unübertroffene Fan-Euphorie aus und ist zudem seit genau 15 Jahren als Solo-Künstlerin erfolgreich: Patricia Kelly wird schon als Kind die rechte Hand ihres Vaters, dem Gründer der „Kelly Family“, und erlangt so nicht nur musikalisches Können, sondern auch echte Management-Qualitäten, die ihr bis heute in ihrer Karriere nützlich sind. Die 53-Jährige, die sechs Sprachen spricht, unterstützt insbesondere Frauen in Berufen des Show-Business. Die zweifache Mutter sagt von sich selbst, dass sie eine Kämpferin sei. Sie hat bereits einige gesundheitliche Schicksalsschläge überwunden und startet immer wieder neu durch, so auch im Frühjahr 2024, wenn sie mit ihrem Album „Unbreakable“ auf Tour geht.

Wer rastet, der rostet: Mit ihren 88 Jahren ist die Schauspielerin und Regisseurin Brigitte Grothum aktiver denn je. Sie spielt Theater an den Hamburger Kammerspielen, am Berliner Schlossparktheater, bestreitet Lesungen und ist nun ab dem 7. November in einer Gastrolle als „Wirtin Gisela“ in der ARD Erfolgsserie „WaPo Berlin“ zu sehen. Seit sage und schreibe fast sieben Jahrzehnten begleitet sie uns auf der Bühne, im Film und im Fernsehen. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes und des Berliner Verdienstordens drehte mehr als 20 Filme, war in über 200 Fernsehspielen zu sehen, glänzte in Literaturverfilmungen, in Edgar Wallace-Krimis und bezauberte uns 16 Jahre lang in der ARD Kultserie „Drei Damen vom Grill“. Als Regisseurin und Darstellerin des Berliner „Jedermann“ war sie jahrzehntelang eine feste Größe in der Theaterszene. In der NDR Talk Show erzählt sie aus ihrem Leben, was sie gerade beschäftigt und welche Pläne sie für die Zukunft hat.Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 11. November 2023, 1.10 Uhr (NDR)

Samstag, 11. November 2023, 14 Uhr (hr)

Montag, 13. November 2023, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

