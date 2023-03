„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 10. März 2023

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung. Die nächste Ausgabe läuft am 10. März um 22 Uhr im NDR.

Bettina Tietjen und Johannes Wimmer begrüßen in der NDR Talk Show von 22 bis 0.15 Uhr folgende Gäste:

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 10. März:

Andreas Englisch , Vatikanexperte

, Vatikanexperte Jan Weiler , Autor

, Autor Raphaela Gromes , Cellistin

, Cellistin Jeanette Hain , Schauspielerin

, Schauspielerin Wotan Wilke Möhrin g, Schauspieler

g, Schauspieler Damian Hardung , Schauspieler

, Schauspieler Johannes B. Kerner, Moderator

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 10. März:

Zehn Jahre ist Papst Franziskus nun schon im Amt und Vatikanexperte Andreas Englisch begleitet ihn vom ersten Tag an. Englisch ist bekennender Franziskus-Fan, denn er betrachtet den gebürtigen Argentinier als radikalen Reformer. Der profunde Kenner des Kirchenstaates hat auch schon die Vorgänger – Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI. – begleitet. Mit den Enthüllungen von Missbrauchsvorwürfen fällt aber auch die größte Krise der katholischen Kirche in Franziskus‘ Amtszeit. Um den Gesundheitszustand „seiner Heiligkeit“ macht Andreas Englisch sich zunehmend Sorgen, denn der 86-Jährige mutet sich immer noch Reisen zu, auf denen er sich emsig für den Weltfrieden einsetzt. In seinem neuen Buch blickt Andreas Englisch auf „Das Vermächtnis“ von Papst Franziskus zurück. Warum er sich seit 30 Jahren in Rom so wohl fühlt und weshalb er ein glühender Franziskus-Anhänger ist, erzählt Andreas Englisch in der NDR Talk Show.

Erst schreibt Jan Weiler über seine Schwiegereltern, die sich beklagen, dass „es ihm nicht schmeckt“. Dann nimmt er sich seine Kinder vor, die plötzlich zu „Pubertieren“ werden und nun kommt der 55-Jährige unmerklich in die Phase der „Älternzeit“. Die macht er daran fest, dass ehemalige Pubertiere plötzlich größere Geldmengen aus dem Urlaub einfordern und seine Weltsicht für völlig antiquiert erklären. Auf einmalig humorvolle Weise bietet Jan Weiler seit über 16 Jahren seiner Leserschaft amüsante Einblicke in sein Leben und legt einen Bestseller nach dem anderen vor. In der NDR Talk Show erzählt der gebürtige Düsseldorfer, welche Kleidungsstücke seine Kinder ihm verboten haben und wo er sich in zehn Jahren sieht.

Kritiker überschlagen sich, wenn es um die junge Cellistin Raphaela Gromes geht: Eleganz, Engagement, technische Perfektion und Ausdruckskraft werden der Münchnerin bescheinigt. Die Tochter eines Cellisten-Paares beginnt mit vier Jahren Cello zu lernen, mit 14 Jahren startet sie ihr Studium, mit 20 hat sie schon die wichtigsten Musikpreise in der Tasche. Ihr Vater, der leider früh an Leukämie verstirbt, ist ein großer Rock-Fan und unterstützt sie darin, sich nicht nur der Klassik zu widmen. Mit ihrem neuen Doppel-Album „Femmes“ verleiht die 31-Jährige herausragenden Frauen der Musikgeschichte mit ihrem Instrument eine Stimme. Die Bandbreite reicht von Hildegard von Bingen bis zu Billie Eilish.

Eigentlich wollte Jeanette Hain Regisseurin werden und studierte das Fach in München. Dann jedoch wurde ihr schauspielerisches Talent entdeckt und sie hatte 1998 ihren Durchbruch als Ich-Erzählerin in der Komödie „Frau Rettich, die Czerni und ich“. Seitdem hat Jeanette Hain in mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt und wurde u.a. mit dem Grimme-Preis und dem Bambi ausgezeichnet. Jetzt spielt die 54-Jährige in der turbulenten Drama-Serie „Luden“, in der es um Prostituierte, Zuhälter und Machtkämpfe auf der Hamburger Reeperbahn und im St. Pauli der 70er-Jahre geht.

Wotan Wilke Möhring kommt über Umwege zur Schauspielerei. Nach Tätigkeiten als Elektriker, Musiker, Clubbesitzer, Türsteher und Model hat er seine erste Filmrolle 1997 in Roland Suso Richters Fernsehfilm „Die Bubi Scholz Story“. Danach folgen mehr als 120 Film- und Fernsehproduktionen. Als „Tatort“-Kommissar Thorsten Falke feiert Wotan Wilke Möhring dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum. Jetzt ist der 55-Jährige in einem Kinofilm mit internationalem Cast zu sehen: „Gletschergrab“ basiert auf dem gleichnamigen isländischen Bestseller-Roman von Arnaldur Indriðason. Der Plot des Thrillers führt vom modernen Island nach Amerika und Nazi-Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs und Wotan Wilke Möhring spielt einen kaltblütigen deutschen Agenten.

Der Schauspieler Damian Hardung wurde 1998 in Köln geboren und begann seine Karriere bereits im Alter von 12 Jahren in dem Film „Clara und das Geheimnis der Bären“. Mit 14 Jahren erhielt er ein Stipendium für eine Schule in New York. Nach seiner Rückkehr aus Amerika gelang ihm der Durchbruch mit der mehrfach ausgezeichneten VOX-Serie „Club der roten Bänder“. In der Netflix-Serie „How to sell drugs online fast“, die in fast 100 Ländern ausgestrahlt wurde, überzeugt er als Drogenverkäufer. Zuletzt begeisterte er die Zuschauer in der erfolgreichen Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“. Jetzt ist der 24-Jährige als „Winnie“ in den neuen Folgen der ARD Reihe „Unsere wunderbaren Jahre“ zu sehen. Erzählt wird die Geschichte der Fabrikantenerbin Christel Wolf, ihren drei Töchtern und deren Kindern in den späten 60er-Jahren. Damian Hardung, der parallel zu seiner Arbeit als Schauspieler Medizin studiert, engagiert sich für den Klimaschutz und den Schutz der Weltmeere. In der NDR Talk Show erzählt er, warum ihn die Schauspielerei allein nicht erfüllt, was die Rolle des Winnie Wolf in „Unsere wunderbaren Jahre“ mit seinem Alltag zu tun hat und welche Zukunftspläne und Träume er hat.

Er ist sowas, wie der Champion der Fernsehunterhaltung: Johannes B. Kerner zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen. Zum diesjährigen Karneval hat er sich einen besonderen Lebenstraum erfüllt. Zum allerersten Mal fährt der 58-Jährige auf einem Wagen beim Kölner Rosenmontag mit. Aber der Meister der Unterhaltungsshows hat schon ganz andere Bühnen bespielt. Angefangen hat der gebürtige Bonner 1992 bei Sat.1 mit der Sportsendung „ran“ , 1998 startet er im ZDF mit der nach ihm benannten „Johannes B. Kerner Show“, die er bis 2009 moderiert. Neun Jahre führt er durch „Das aktuelle Sportstudio“ und seit 2013 kürt er die Kandidaten in „Der Quiz-Champion“. Welche Besonderheiten die Fans der Sendung in der neuen Ausgabe erwartet und welches Kostüm er für den Karneval gewählt hat, erzählt Johannes B. Kerner in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 11. März 2023, 00.30 Uhr (hr)

Montag, 12. März 2023, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wird somit neben Bettina Tietjen und wird Gastgeber der „NDR Talk Show“.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

