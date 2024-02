„NDR Talk Show“: Gäste und Themen am Freitag, 1. März 2024

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Die nächste Ausgabe läuft am Freitag, 1. März 2024, um 22 Uhr im NDR. Als Moderations-Team sind Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt in der Show aus Hamburg dabei.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am Freitag, 1. März 2024

Das sind die Themen der NDR Talk Show am Freitag, 1. März 2024

Lang Lang gilt als einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Pianisten der Gegenwart. Frenetisch werden die Auftritte des chinesischen Stars in allen großen Konzertsälen der Welt gefeiert. Seine Begabung, seine Persönlichkeit und sein Humor machen den 42-Jährigen zum perfekten Botschafter der klassischen Musik und zum Vorbild für viele junge Menschen. Seit 2019 ist er mit der deutsch-koreanischen Pianistin Gina Alice verheiratet. Die 29-Jährige spielt Klavier seit sie vier Jahre alt ist und hat in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater studiert. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Konzert in der Berliner Waldbühne. Jetzt erscheint das erste gemeinsame Album. In der NDR Talk Show verraten die beiden, wer im Hause Lang Lang den Ton angibt und ob der gemeinsame Sohn bereits musikalisches Talent zeigt.

Ob im „Forsthaus Falkenau“, auf dem „Traumschiff“ oder als Nonne in „Um Himmels Willen“ – Jutta Speidel ist eines der beliebtesten Gesichter im deutschen Film- und Fernsehgeschäft. Spaß ist für sie das Hauptkriterium bei der Rollenauswahl, sagt sie. Ihre Popularität nutzt die Münchnerin seit Jahren auch für das Engagement mit ihrer Stiftung „HORIZONT“, die sich um sozial benachteiligte Mütter und Kinder kümmert. Die verschiedenen Bestseller, die sie schreibt, sind fast alle verfilmt worden – mit ihr in der Hauptrolle, versteht sich. „Amaryllis“ heißt ihr neuestes Werk, ein Roman über eine Frau, die als große Artistin und Clownin in einer Männerdomäne berühmt werden möchte. Ob es da zufällig Parallelen zu ihrem Leben gibt und mit welchen Gefühlen sie ihrem runden Geburtstag im März entgegenblickt, erzählt Jutta Speidel in der NDR Talk Show.

Seit 2013 produziert Julia Willecke aus dem Ruhrgebiet unter dem Pseudnoym „Julia Beautx“ Videos für ihren YouTube-Kanal – da ist sie gerade 14 Jahre alt. Dabei nimmt sie gern eine beratende Rolle ein und postet Videos zu ihren Beauty-Favoriten, aber auch Do-It-Yourself- und Lifehack-Videos. Damit hat die heute 24-Jährige überragenden Erfolg: 2,5 Millionen YouTube-Abonnent*innen und 3,8 Millionen Instagram-Follower*innen zählen ihre Kanäle. Darüber hinaus ist Julia Willecke längst mehr als „nur“ eine Social-Media-Persönlichkeit: Sie singt – 2022 erscheint ihre Single „Ego“ -, moderiert – 2020 präsentiert sie „Ninja Warrior Germany Kids“ -, tanzt – u.a. 2023 bei „Let’s Dance“ – und schauspielert: Seit 2018 ist sie regelmäßig in der Serie „Frühling“ zu sehen, deren neue Folgen jetzt laufen.

Besserwisser haben kein besonders gutes Image – er schon, denn er gehört zu den besten Deutschlands: Quiz-Champion Sebastian Klussmann. Seit 2013 geht er in der Sendung „Gefragt – Gejagt“ regelmäßig zur Jagd und begeistert ein Millionenpublikum. Hier sticht er nicht nur optisch mit seinem Markenzeichen „bunte Hemden“ hervor, sondern vor allem mit seinem Wissen. In seinem neuen Buch „Fast alles, was Sie wissen müssen – Teil 2“ gibt der Besserwisser der Nation jetzt Allgemeinwissen weiter, mit dem man auch beim Smalltalk glänzen kann. Was der Quiz-Europameister und -Olympiasieger so alles für wissenswert hält, erzählt Sebastian Klussmann in der NDR Talk Show.

Lange braune Haare, ein Lächeln im Gesicht und eine auffällige Retro-Brille: Das sind die Markenzeichen des Reality-TV-Darstellers Fabio Knez. Durch seine Mitwirkung in der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird er einem größeren Publikum bekannt. Vor allem seine freundschaftliche Fürsorge für Mitcamper Heinz Hoenig bescheren ihm Pluspunkte beim Publikum. Der gebürtige Münchner absolviert zunächst eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker bei der bayerischen Polizei in München, macht später seine Personal-Trainer-Lizenz und arbeitet außerdem erfolgreich unter anderem als Staubsaugervertreter. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit wirkt der gebürtige Münchner auch in verschiedenen Reality-TV-Shows mit, darunter 2022 in „Make Love, Fake Love“ und ein Jahr später in „Are You The One – Reality Stars in Love“. In der NDR Talk Show erzählt der 30-Jährige, woher er sein Verkaufstalent hat, was es mit seinem Putzfimmel auf sich hat und wie er mit seiner plötzlichen Popularität umgeht.

Sie träumt schon als Kind von Olympia. Die in Kiel geborene Seglerin Susann „Sanni“ Beucke. Voller Ehrgeiz und Disziplin schafft sie ihr Ziel: 2020 holt sie zusammen mit ihrer Segelpartnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio die Silbermedaille. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere beschließt sie, das Sportsegeln aufzugeben und sich neuen Herausforderungen zu stellen: dem Offshore-Segeln, bisher eine reine Männerdomäne. 2023 nahm sie am „Ocean Race“ im Team um Kevin Escoffier teil. In ihrem Buch „Gegen den Wind“ und in der NDR Talk Show erzählt die 32-jährige Hochseeseglerin von ihrer Leidenschaft für das Meer, ihrer abenteuerlichen Karriere und

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 2. März 2024, 1.45 Uhr (NDR)

Samstag, 2. März 2024, 3.45 Uhr (hr)

Montag, 4. März 2024, 2.40 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

NDR-Talkshow zum letzten Mal mit Moderator Johannes Wimmer

Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“. Im November erklärte er in einer Mitteilung seinen Abschied: „Unterhaltung kann Herzen berühren und Verständnis fördern. Das ist eine Aufgabe, die ich mit großer Freude wahrgenommen habe. Unterhaltung macht Spaß, mein Lebensinhalt und meine Passion ist aber die Medizin.“

Eine gute Nachricht: Im Rahmen des Best of „NDR Talk Show und 3nach9 – Das Beste aus 2023“ wird er noch einmal gemeinsam mit Bettina Tietjen, Barbara Schöneberger, Hubertus Meyer-Burckhardt, Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo zu sehen sein. Das Best of läuft am 29. Dezember 2023.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bildeten. Seit September 2022 trat Dr. Johannes Wimmer als Nachfolger von Jörg Pilawa an und wurde somit neben Bettina Tietjen Gastgeber der „NDR Talk Show“, nach dem 17. November entscheidet sich der Moderator allerdings für eine einjährige Auszeit, um sich der Medizin zu widmen.

Aminata Belli übernimmt seit Herbst 2023 hin und wieder die Moderation der „NDR“-Talkshow. Die 31-Jährige ist Fernsehmoderatorin, Reporterin und Influencerin. Bekannt ist sie außerdem aus der jungen NDR Talk Show „deep und deutlich“, die sie gemeinsam mit Louisa Dallert moderiert.

Auch Anja Reschke ist als Moderatorin der NDR Talkshow bekannt: Seit Anfang 2024 moderiert sie hin und wieder die Ausgaben, bekannt ist sie unter anderem durch ihre Sendung „Reschke“ im ARD.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

