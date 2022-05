„NDR Talk Show“ am Freitag: Gäste und Themen der Sendung

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 27. Mai gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderatoren der Sendung sind Bettina Tietjen und Jörg Pilawa.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 27. Mai:

Mirja Boes , Komikerin

, Komikerin Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt , Sportarzt

, Sportarzt Jan Delay , Musiker

, Musiker Jörg Pollmann , Hafenkapitän

, Hafenkapitän Tina Sohrab , blinde Make-up-Artistin

, blinde Make-up-Artistin Michael Stich, Tennis-Legende

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 27. Mai:

Komik und Kulinarisches liegen bei ihr nah beieinander: Mirja Boes, eine der beliebtesten deutschen Comediennes, machte sich als „Möhre“ auf den Ballermann-Bühnen Mallorcas einen Namen. Später zog sie in die Fernseh-WG von Ralf Schmitz und Markus Majowski ein, die als „Die Dreisten Drei“ ein großes TV-Publikum amüsierten. Boes ist neben ihren eigenen Bühnenauftritten als Koch-Show-Jurorin im Einsatz und hat ein Restaurant in Essen. In ihrem neuen Buch „Es ist nicht alles Mett, was glänzt“ nimmt sie uns mit auf eine kulinarische Reise durch ihr Leben. In der NDR Talk Show wird sie in Erinnerungen an Fernsehabende mit ihrem Bruder bei Spiegelei mit Zwiebeln und Nuss-Nougat-Toast schwelgen.

Der gebürtige Ostfriese Dr. Müller-Wohlfahrt gilt als einer der besten Sportmediziner der Welt. 40 Jahre lang war er Mannschaftsarzt des FC Bayern München, ab 1995 betreut er die Fußball-Nationalmannschaft. Seine Telefonnummer wird im Sport und in der Musikwelt heiß gehandelt, denn seinen Händen werden magische Kräfte zugesprochen. Zu seinem Patientenkreis gehören Boris Becker, Herbert Grönemeyer, aber auch internationale Stars wie Bono von U2 oder Eric Clapton. Nun hat der berühmte Orthopäde sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Er will die Gesellschaft in Bewegung bringen, denn er weiß, wer sich nicht bewegt, lebt gefährlich. Bewegung ist der Schlüssel für unsere körperliche und mentale Gesundheit. Was die Wissenschaft unter dem Begriff „Sitting Disease“ versteht, wie verbreitet diese Krankheit ist und wie Muskeln und Gehirn voneinander profitieren können, erzählt Dr. Müller-Wohlfahrt in der NDR Talk Show.

Jan Delay ist einer der erfolgreichsten Musiker des ganzen Landes. Der Hamburger, Jahrgang 1976, wuchs in einem Eppendorfer Wohnprojekt auf. Die Plattensammlung seiner Eltern machte den späteren HipHop-, Reggae-, Rock- und Funk-Star schon früh zum musikalischen Experten. Ab den 90er-Jahren feierte er mit der HipHop-Combo „Beginner“ so große Erfolge, dass er Hamburg zum Zentrum des deutschen Sprechgesangs machte. Seit mehr als 20 Jahren ist der leidenschaftliche Werder Bremen-Fan als Solo-Künstler unterwegs, hat dabei sämtliche Genres erobert und Preise vom „Krawattenmann des Jahres“ bis zum Echo als „Bester Künstler“ abgeräumt. Anfang Juni erscheint sein Live-Album „Earth, Wind & Feiern“. In der NDR Talk Show wird der Musiker darüber sprechen und erzählen, woher sein Engagement für politische und soziale Themen kommt und warum er für seine kleine Tochter vor zwei Jahren den Führerschein gemacht hat.

Fast 30 Jahre lang war er Hamburger Hafenkapitän: Jörg Pollmann. Als Leiter der Schiffahrtspolizeibehörde war er für die Sicherheit des Hafenbetriebs verantwortlich, er stand dem Lotsenwesen vor und repräsentierte den Hafen international – immer gut gelaunt und gern mit plattdeutschem Schnack. Bevor der waschechte Ostfriese Ende Mai in Rente geht, sprechen wir mit ihm über drei Jahrzehnte im Hamburger Hafen: über Hafengeburtstage und Sturmfluten, über Schiffstaufen und seinen Kampf um den Erhalt der Barkassen.

Tina Sohrab hat ihre Leidenschaft Make-Up zum Beruf gemacht und veröffentlicht erfolgreich Schmink-Tutorials in den sozialen Medien. So weit, so normal. Doch die Hannoveranerin ist keine gewöhnliche Make-Up-Artistin: Sie ist blind. Als Teenie verliert sie plötzlich und über Nacht ihr Augenlicht und lernt, mit ihrer Krankheit umzugehen und wie sie sich selbst schminken kann, ohne ihre Augen einsetzen zu können. Dass Make-Up und Styling nur Menschen, die sehen können, vorbehalten sein soll, will sie nicht akzeptieren: „Viele blinde Menschen vernachlässigen bewusst oder aber auch unbewusst ihr Äußeres, weil es ihnen nicht anders gezeigt wird“, sagt die junge Mutter. Anderen Menschen mit Sehbehinderung beizubringen, wie sie sich mit Puder und Pinsel zurechtmachen können, ist ihr eine Herzensangelegenheit. Ihr Motto: „Blind schminken? Klar doch!“ Mit ihrem eigenen Unternehmen „Blind and Beauty“ verfolgt die 28-Jährige das Ziel, die Beauty-Welt inklusiver zu machen. In der NDR Talk Show wird sie erzählen, wie sie es geschafft hat, ihren Lebensmut wieder aufzubauen und wieso blinde Menschen besonders gute Make-Up-Artists sind.

Michael Stich gehört in den 1990er-Jahren zur Weltelite des Tennissports und ist neben Boris Becker einer der erfolgreichsten deutschen Tennisspieler. Was die wenigsten wissen – der in Pinneberg geborene Daviscup-, Wimbledon-, Olympia-Sieger und Weltmeister malt seit 20 Jahren großformatige bunte Bilder in Öl und Acryl. Schon während seiner aktiven Tennis-Zeit interessiert er sich für zeitgenössische Kunst und besucht Ausstellungen. Nach dem Ende seiner Laufbahn 1997 studiert er zwei Semester Kunstgeschichte und beginnt autodidaktisch zu malen. Nun stellt er seine Kunstwerke erstmals öffentlich in einer Düsseldorfer Galerie aus. Wann er den Pinsel gegen den Schläger tauscht und welches Grün er von seiner Palette für den Wimbledon-Rasen wählt, erzählt Michael Stich in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 28. Mai, 2.00 Uhr (NDR)

Samstag, 28. Mai, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 29. Mai, 23.55 Uhr (SWR)

Montag, 30. Mai, 3.00 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

