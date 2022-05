„NDR Talk Show“ am Freitag – Gäste und Themen der Sendung am 20. Mai

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 20. Mai gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderatoren der Sendung sind Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 20. Mai:

Hinnerk Baumgarten , Moderator und Autor und Tochter Mathilda Holthaus

, Moderator und Autor und Tochter Tom Wlaschiha , Schauspieler

, Schauspieler Barbara Radtke , Best-Ager-Model

, Best-Ager-Model Jasna Fritzi Bauer , Schauspielerin

, Schauspielerin Henry Hübchen , Schauspieler

, Schauspieler Stefan Voigt , Höhlenforscher

, Höhlenforscher Judith Havers, Ultraläuferin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 20. Mai:

Zum ersten Mal gemeinsam im Fernsehen: der beliebte NDR-Moderator Hinnerk Baumgarten und seine Tochter Mathilda Holthaus. Der 54-Jährige lebt in Hamburg, die 20-Jährige in Hannover. So oft es geht, besuchen sich Vater und Tochter gegenseitig. Hinnerk Baumgarten ist seit 2006 fest im DAS!-Moderatorenteam. Seine Karriere startete er beim Hörfunk und moderierte von 1997 bis 2004 die Morgensendung beim Hitradio Antenne. 2004 wechselte er dann zum NDR in Hannover. Jetzt blickt der gebürtige Hannoveraner auf sein bisheriges Leben zurück. In seinem Buch „Younger sän ewer“ erzählt er mit viel Humor und Selbstironie, wie Männer um die 50 ticken. Ob Mathilda seine Ansichten teilt, was die beiden gemeinsam unternehmen und zu welchen Gelegenheiten es auch mal zum Streit kommt, erzählen Vater und Tochter in der NDR Talk Show.

Tom Wlaschiha ist ein vielbeschäftigter Schauspieler. Mit seiner Rolle des Auftragkillers „Jaqen H’ghar“ in der Kultserie „Game of Thrones“ hat der gebürtige Sachse weltweit für Aufsehen gesorgt und gehört mittlerweile zu den wenigen auch international gefragten deutschen Schauspielern. Seit 2018 ist der 49-Jährige, der sechs Sprachen spricht und eigentlich Pianist werden wollte, in der TV-Serie „Das Boot“ zu sehen, deren dritte Staffel Mitte Mai startet. Außerdem hat er eine Gastrolle in der vierten Staffel der amerikanischen Serie „Stranger Things“. Bei seinem Debüt in der NDR Talk Show erzählt er, wie oft er auf seine Rolle in „Game of Thrones“ angesprochen wird, wie sehr er im Ausland seine Wahlheimat Berlin vermisst und was man von ihm in Zukunft noch erwarten kann.

Das Ziel der Flensburgerin Barbara Radtke war eigentlich, als erste Frau mit 68 Jahren „Germany’s Next Topmodel“ zu werden. Damit wollte sie älteren Frauen Mut machen und zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist. Obwohl sie als absolute Favoritin galt, musste Barbara die Show nach der sechsten Folge verlassen. Ihre Mitstreiterinnen waren zwar zu Tränen gerührt, aber sie trug es mit Fassung. Gelassenheit ist eben eine Altersfrage. Und schließlich hat die gelernte Friseurin und Fachkosmetikerin jede Menge Hobbys: Skifahren, Wandern, Fitness, Yoga, spiritueller Tanz und ganz nebenbei ist sie auch noch vierfache Mutter und fünffache Großmutter. Was in ihr vorging, als Heidi Klum ihr den Laufpass gab und ob sie ihre Modelkarriere weiter ausbauen möchte, erzählt Barbara Radtke in der NDR Talk Show.

Sie ist die Neue beim „Tatort“: Seit 2021 ermittelt Jasna Fritzi Bauer als Nachfolgerin von Sabine Postel im „Tatort“ aus Bremen. Die 33-Jährige wurde in Wiesbaden geboren, hat aber einen Schweizer Pass und chilenische Wurzeln. 2012 hat sie ihr Studium an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin abgeschlossen und gab ihr Filmdebüt noch während ihres Studiums 2010 in „Ein Tick anders“, in dem sie eine Jugendliche mit Tourette-Syndrom verkörperte. Es folgten weitere Filme fürs Kino oder Fernsehen wie „About A Girl“, für den sie 2014 den Bayerischen Filmpreis erhielt, oder „Das Sacher“. Außerdem war Jasna Fritzi Bauer am Burgtheater Wien von 2012 bis 2015 festes Ensemble-Mitglied. Jetzt ist sie am 29. Mai 2022 im Bremer Tatort „Liebeswut“ im Ersten zu sehen. Und sie veranstaltet in der Hansestadt ein Lyrik- und Kunstprojekt unter dem Motto „Heute schreibe ich“, das ab 23. Mai in der Bremer Weserburg stattfindet.

Henry Hübchen, einstiger DDR-Meister im Windsurfen, Komponist der Band „City“ und selbst von Zeit zu Zeit Regisseur, der privat gern als Alleinsegler auf der Ostsee unterwegs ist, kann auf ein erfolgreiches Schauspielerleben zurückschauen. „Die ostdeutsche Antwort auf Marcello Mastroianni“ („Stern“) wird 1947 in Berlin geboren, absolviert die Ernst Busch-Schauspielschule und gehört ab 1974 zum Ensemble der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. In dieser Zeit gelten er und Intendant Frank Castorf als das abgründigste Paar der Theaterwelt. Mit dem Erfolgsfilm „Alles auf Zucker“ wird Henry Hübchen 2005 zum Publikumsliebling. Jetzt spielt der 75-Jährige im Abschlussfilm der DDR-Trilogie von Leander Haußmann, der „Stasikomödie“. Nach den Kinoerfolgen „Sonnenallee“ und „NVA“ taucht der neue Film nun in die damalige Bohème des Prenzlauer Bergs ein.

Seit ihn seine Eltern 1979 als Teenager auf der Schwäbischen Alb mit auf eine Höhlentour nahmen, ist Stefan Voigt wie gefesselt von Höhlen. „Ich war von klein auf von der Idee fasziniert, meinen Fuß da hinzusetzen, wo vor mir noch nie jemand war“, sagt Deutschlands bekanntester Höhlenforscher. 1981 entdeckte er seine erste Großhöhle, mehrere Hundert folgten. Inzwischen ist Stefan Voigt sogar Eigentümer von 40 Höhlen. Im Hauptberuf ist der 58-Jährige selbstständiger Garten- und Landschaftsbaumeister mit 20 Angestellten, in seiner Freizeit erkundet er die Unterwelt. Zuletzt hat sich der mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Forscher einen stillgelegten Eisenbahntunnel aus dem Jahr 1879 in Schwelm in der Nähe von Wuppertal gekauft.

Laufen ist Judith Havers‚ Leben. Das, was sie macht, joggen zu nennen, wäre allerdings eine echte Untertreibung, denn die Hamburgerin kämpft sich bei Ultraläufen hunderte Kilometer durch Eis und Wüste. Ob urbane Hindernisrennen, 100 Kilometer durch die Sahara, 250 Kilometer über die Alpen, ein 40-Stunden-Lauf auf dem Heidschnuckenweg oder zehn Marathons in zehn Tagen quer durch Schweden – die 44-Jährige liebt das Unbekannte, die Natur und neue Herausforderungen. Vor kurzem lief Judith Havers den „Montane Lapland Arctic Ultra“ – 500 km durch Lappland mit einem 20 kg schweren Schlitten. Wie sie sich mental und körperlich darauf vorbereitet und welche Durchhalteparolen wirklich helfen, das erzählt die gebürtige Niedersächsin in der NDR Talk Show.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 21. Mai, 0.45 Uhr (NDR)

Samstag, 21. Mai, 10.05 Uhr (hr)

Sonntag, 22. Mai, 23.15 Uhr (SWR)

Montag, 23. Mai, 2.20 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

