„NDR Talk Show“ am Freitag: Das sind die Gäste am 17. Juni

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 17. Juni gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show von 22 Uhr bis 0 Uhr. Moderatoren der Sendung sind Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 17. Juni:

Ildiko von Kürthy , Bestsellerautorin

, Bestsellerautorin Nicolette Krebitz , Regisseurin

, Regisseurin Ireen Sheer , Sängerin und Ehemann Klaus-Jürgen Kahl

, Sängerin und Ehemann Yared Dihaba , Moderator

, Moderator Alpha Dia , Model

, Model Angie Berbuer, Influencerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 17. Juni:

Warum sie Schriftstellerin geworden ist? „Weil ich nichts anderes konnte“, sagt Ildikó von Kürthy. Als Kind, war sie ein ausgesprochen einseitig begabtes, gut gelauntes Plappermaul ohne jegliches mathematisches oder naturwissenschaftliches Talent, sagt sie. Heute ist sie Bestsellerautorin und hat mehr als sechs Millionen Bücher verkauft – zehn Romane, drei Sachbücher und ein Kinderbuch. Für ihre Leser*innen möchte sie eine gute Freundin sein, kritisch, liebevoll, ehrlich und immer da. Als Ü-Fünfzigerin schreibt sie nun über den Lebensabschnitt, in dem Frauen endlich die Bühne ihres eigenen Lebens erobern, wie sie sagt. Deshalb nennt sie ihren neuen Roman auch „Morgen kann kommen“. In der NDR Talk Show erzählt die gebürtige Rheinländerin, welche Vorteile das Alter wirklich hat und was sie auf der Bühne ihres Lebens noch alles spielen möchte.

Nicolette Krebitz kam schon als Kind zur Schauspielerei. Im Streifen „Sigi, der Straßenfeger“ spielte sie an der Seite von Filmlegende Harald Juhnke. Es folgten zahlreiche Auftritte in Kindersendungen und -filmen. Einen frühen Karrierehöhepunkt erreichte sie 1997 in dem mehrfach prämierten Film „Bandits“. Seit vielen Jahren führt die 49-jährige Grimme-Preisträgerin auch selbst erfolgreich Regie. Ihr Film „Wild“ wurde zum „Sundance Film Festival“ eingeladen und erhielt vier Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis. Jetzt kommt ihre Regiearbeit „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“ in die Kinos. Erzählt wird darin eine Liebesgeschichte zwischen einer älteren Schauspielerin und einem jungen Mann, der ihr die Tasche raubt. Die beiden treffen später wieder aufeinander, als sie ihm Sprechunterricht geben soll.

Schon mit zwölf Jahren weiß sie, dass sie Sängerin werden will. Tatsächlich gelingt Ireen Sheer eine unglaubliche Karriere. Doch jetzt verlässt sie nach mehr als 50 Jahren die Showbühne. Mit dem Album „Auf Wiedersehen – Goodbye“ verabschiedet sich die Grande Dame des deutschen Schlagers von ihren Fans. Die gebürtige Britin, die seit zwei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, will von nun an mehr Zeit mit der großen Liebe ihres Lebens verbringen. Die 73-jährige Sängerin und ihr Ehemann und Manager Klaus-Jürgen Kahl sind lange Jahre nur gute Freunde gewesen, bis es vor 21 Jahren zwischen den beiden gefunkt hat. Im August 2010 heiraten sie. Nun sind sie zum ersten Mal gemeinsam in einer Talk Show. Wie schwer der Sängerin die Entscheidung gefallen ist aufzuhören und was sie und ihr Mann für die Zukunft planen, verraten die Eheleute in der NDR Talk Show.

Yared Dibaba ist einer der beliebtesten Moderatoren im NDR Fernsehen. Geboren in Oromia, Äthiopien, aufgewachsen im Oldenburger Land und seit vielen Jahren wohnhaft in Hamburg strahlt der 53-Jährige norddeutsche Lebensfreude und Authentizität aus. Für seine neue Sendereihe „Yared kommt rum“ macht er sich mit einem Kamerateam auf Erkundungstour durch seine niedersächsische Heimat: Er besucht klitzekleine Orte mit nur wenigen Einwohnern, sammelt dabei jede Menge Dorfgeschichten und lernt die Menschen kennen, die dort leben. Von ihnen möchte er wissen, warum sie genau an dem Ort leben und nirgendwo anders. Denn jedes Dorf, sei es noch so klein, ist auf seine eigene Weise einzigartig.

Er gilt aktuell als erfolgreichstes Male Model Deutschlands: Alpha Dia. Geboren ist der 30-Jährige im Senegal, mit elf Jahren kommt er nach Hamburg. Hier arbeitet er nach dem Wirtschafts-Fachabitur als Barkeeper in einem Club auf der Reeperbahn. Als er dort 2015 von einem Fotografen entdeckt wird, ändert sich sein Leben schlagartig: Zwei Monate später sitzt der damals 23-Jährige im Flieger nach Mailand, läuft dort für Prada und modelt seither für Topmarken wie Versace und Boss. Wie das Modelgeschäft hinter den Kulissen aussieht und warum er dem Senegal stets verbunden bleiben will, erzählt Alpha Dia in der NDR Talk Show.

Angie Berbuer ist 21 Jahre alt, als sie vor zwei Jahren bei einem schweren Autounfall beide Beine verliert. Kurz nach ihrem Unfall beginnt sie, aus dem Krankenhaus in den sozialen Medien über ihre gesundheitlichen Fortschritte zu berichten. Das Echo auf ihre Posts ist groß und Angie merkt: Ihr Lebensmut gibt anderen Menschen Kraft und sie selbst profitiert im Gegenzug von der Power der Community. Aus einer Win-Win-Situation wird eine Mission: Die Kölnerin inspiriert immer mehr Menschen mit ihrer Offenheit, Positivität und ihrem Humor. 157.000 Menschen folgen ihr auf Instagram, auf TikTok sind es über 450.000. Täglich lässt sie ihre Follower*innen an ihrem Leben teilhaben, denn sie ist stolz darauf zu zeigen, dass eine Behinderung das Leben nicht verhindert, sondern einfach anders macht. In der NDR Talk Show erzählt Angie warum Glück eine Entscheidung ist, weshalb Social Media ihre Therapie ist und wie sie es schafft ihr Lächeln nie zu verlieren.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 18. Juni, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 18. Juni, 10.30 Uhr (hr)

Sonntag, 19. Juni, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 20. Juni, 3.20 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

