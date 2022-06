„NDR Talk Show“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste am 1. Juli

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 1. Juli gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show von 22 Uhr bis 0 Uhr. Moderatoren der Sendung sind Bettina Tietjen und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 1. Juli:

Ina Müller , Sängerin und Moderatorin

, Sängerin und Moderatorin Elyas M’Barek , Schauspieler

, Schauspieler Ranga Yogeshwar , Wissenschaftsjournalist

, Wissenschaftsjournalist Motsi Mabuse , Tänzerin und Jurorin

, Tänzerin und Jurorin Marianus von Hörsten , Koch und Gastronom

, Koch und Gastronom Lone Henningsen , angehende Bestatterin

, angehende Bestatterin Julia Bauer, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Hamburger Tafel

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 1. Juli:

Seit 15 Jahren moderiert sie ihre einzigartige ARD-NDR-Sendung „Inas Nacht“, für die sie nicht nur mit Preisen – u.a. mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Comedypreis und dem Grimme-Preis – überschüttet wurde, sondern auch von Millionen Menschen geliebt wird: die Moderatorin und Sängerin Ina Müller. Sie kommt aus einem Dorf im hohen Norden – Muttersprache: Plattdeutsch. Bis heute spricht sie mit ihrer Familie ausschließlich Platt, träumt auf Plattdeutsch und ab und an singt die 56-Jährige auch auf Platt. Ab Oktober 2022 ist Ina Müller mit ihrer Band wieder auf Tour. Passend zum Titel ihres Albums „55“ tritt die Ausnahme-Entertainerin in 55 Städten auf. In der NDR Talk Show gibt Ina Müller auf der Bühne eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens und verrät, welche Begegnungen bei „Inas Nacht“ ihr besonders in Erinnerung geblieben sind.

2006 gelingt ihm mit der ARD-Serie „Türkisch für Anfänger“ der Durchbruch. Seine Rolle als ehemaliger Kleinkrimineller und Möchtergern-Lehrer Zeki Müller in „Fack ju Göhte“ macht ihn 2013 endgültig zum Superstar – und der ist er seitdem geblieben: Elyas M’Barek. Jetzt startet die Kömodie „Liebesdings“ im Kino – mit ihm in der Hauptrolle. Erfolgsautorin und Regisseurin Anika Decker erzählt die turbulente Liebesgeschichte um einen gefeierten Schauspielstar auf der Flucht vor den Medien und der eigenen Vergangenheit, die sein Leben völlig auf den Kopf stellt. Wie es in seinem Leben als Prominenter so zugeht und wie er seinen 40. Geburtstag Ende Mai erlebt hat, das erzählt Elyas M’Barek in der NDR Talk Show.

Seit vielen Jahren erklärt der Diplomphysiker und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar kompetent wie unterhaltsam die Welt. Eines seiner größten Anliegen: bei jungen Leuten die Lust an der Wissenschaft zu wecken. Deshalb engagiert sich der 63-Jährige auch in diesem Jahr wieder für die „IdeenExpo“. Unter dem Motto „Mach doch einfach“ findet vom 2. bis zum 10. Juli 2022 Europas größtes Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaften auf dem Messegelände in Hannover statt. Dort treffen sich junge Wissenschaftler*innen, Berufseinsteiger*innen und Schüler*innen zum Austausch – und auch für Unterhaltung und Party ist gesorgt. Wie Ranga Yogeshwar das Event unterstützt, erzählt er in der NDR Talk Show.

Sie lebt fürs Tanzen und fiebert, leidet und lacht seit 2011 als Jurorin mit, wenn sich die Kandidat*innen in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ von einer Folge zur nächsten tanzen. Motsi Mabuse wird in Südafrika geboren und holt nach ihrem Umzug nach Deutschland mehrfach den Weltmeister-Titel der lateinamerikanischen Tänze. Sie studiert Jura, entscheidet sich aber dann doch für eine Karriere als Profitänzerin, die sie 2014 beendet. Mit ihrem ehemaligen Tanzpartner und heutigen Ehemann Evgenij Voznyuk hat sie eine gemeinsame Tochter und betreibt mit ihm eine Tanzschule. Wofür in ihrem Leben zwischen Jury-Sesseln und Tanzparkett sonst noch Platz ist, erzählt Motsi Mabuse in der NDR Talk Show.

Er wächst auf dem Demeter-Hof seiner Eltern in der Nordheide bei Buchholz auf und so erlebt Marianus von Hörsten von klein auf die nachhaltige Bewirtschaftung eines Hofes und bekommt vermittelt, Lebensmittel wertzuschätzen. Bis heute prägt dies sein Leben. Seinen eigenen Kopf aber hat der 30-Jährige schon immer. Das Abitur bricht er ab und unternimmt stattdessen lieber einen Trip nach Afrika. Auch zum Kochen kommt er mehr zufällig. Doch schon bald sammelt er Preise und Auszeichnungen. Im Herbst 2019 erfüllt er sich dann einen Traum und eröffnet mit Kolleg*innen das Restaurant „Klinker“ in Hamburg. Warum er für regionale und saisonale Lebensmittel wirbt und wie ihn seine Jugend geprägt hat, erzählt der Gastronom in der NDR Talk Show.

Sie ist 19 Jahre alt und tritt im Sommer ihre Ausbildung als Bestatterin an: Lone Henningsen aus Schleswig hat eine ungewöhnliche Berufswahl getroffen. Während die meisten jungen Menschen das Thema Tod meiden, ist es ihr ein Anliegen, den Verstorbenen und ihren Angehörigen einen schönen Abschied zu bereiten. Themen wie Grabkunde und Bestattungskultur werden in der Berufsschule auf dem Lehrplan stehen – für Lone ein hochspannendes Feld. Warum manche Urnen den Umweg über die Schweiz nehmen, bevor sie bei den Angehörigen landen, und ob man seine Asche tatsächlich zum Mond schießen lassen kann, das verrät die sympathische Norddeutsche in der NDR Talk Show.

Seit 16 Jahren engagiert sich Julia Bauer aus Hamburg, Mutter von zwei Kindern, für die „Hamburger Tafel“, u. a. ist sie für die Vereinskommunikation zuständig und seit zwei Jahren auch im Vorstand. Seit 1994 unterstützt die „Die Hamburger Tafel e.V.“ Bedürftige mit Nahrungsmitteln, die nicht mehr für den Verkauf vorgesehen sind. So schlimm wie gerade sei die Situation allerdings noch nie gewesen: Wegen fehlender Spenden haben 22 der insgesamt 29 Ausgabestellen in Hamburg nun einen Aufnahmestopp verhängen müssen. Lebensmittel können dort nur noch an diejenigen ausgegeben werden, die bereits bei der Tafel registriert sind. „Dieses Ausmaß hat es in 28 Jahren noch nie gegeben“, sagte Julia Bauer. Seit mehreren Wochen gebe es gleichzeitig einen immer stärker werdenden Zulauf an Bedürftigen. Zum einen müssten viele Geflüchtete aus der Ukraine versorgt werden. Zum anderen aber auch viele Menschen, die im Niedriglohn-Segment arbeiteten, wüssten nicht mehr, wie sie die immer teurer werdenden Lebensmittel bezahlen sollen.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 2. Juli, 0.50 Uhr (NDR)

Samstag, 2. Juli, 10.25 Uhr (hr)

Sonntag, 3. Juli, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 4. Juli, 2.15 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: