„NDR Talk Show“: Das sind die Gäste und Themen am 4. März

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 4. März gibt es eine neue Ausgabe mit Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt. Um 22 Uhr startet die Sendung, sie geht bis 0 Uhr.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 4. März:

Steffen Henssler , Koch und Unternehmer

, Koch und Unternehmer Ulrich Walter , Astronaut

, Astronaut Tobias Schlegl , Autor, Notfallsanitäter und Seenotretter

, Autor, Notfallsanitäter und Seenotretter Dr. Johannes Wimmer , Mediziner und Autor

, Mediziner und Autor Tijen Onaran , Unternehmerin

, Unternehmerin Almuth Schult, Fußballerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 4. März:

Er gehört seit mehr als fünfzehn Jahren zu den erfolgreichsten Köchen im deutschen Fernsehen: der 49-jährige Steffen Henssler. Er ist Gastronom, Bestseller-Autor und alles, was er anpackt, macht er getreu seinem Lebensmotto „Du musst dein Bestes geben. Immer.“ Das scheint zu funktionieren, denn was er anfasst, das wird zu Gold. Jetzt veröffentlicht Steffen Henssler sein neues Buch „Hensslers schnelle Nummer/ 5 + 15“ – Rezepte mit fünf Zutaten, die in maximal 15 Minuten zuzubereiten sind.

Er ist einer der zwölf deutschen Männer, der die Erde mit eigenen Augen von oben gesehen hat: der Astronaut Ulrich Walter. Im April 1993 brach er mit sechs anderen Astronauten an Bord des Shuttles „Columbia“ zu seiner Weltraum-Mission auf. Nach neun Tagen und zahlreichen Experimenten im All kehrten sie wieder zurück. Ulrich Walter hat Antworten auf Fragen wie: Wird es bald Tourismus im Weltall geben? Wie lange kann ein Mensch ungeschützt im All überleben? Wie essen und schlafen Astronauten auf einer Raumstation? Als Professor lehrt er Raumfahrttechnik an der Universität TUM in München und erklärt nun mit seinem Buch „Die verrückte Welt der Physik“. In der NDR Talk Show wird er von seiner Mission auf der Erde berichten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tobi Schlegl (@tobischlegl)

Tobias Schlegl hat das getan, worüber die meisten Menschen nur nachdenken: Er hat die Komfort-Zone verlassen, um etwas gesellschaftlich Relevantes zu tun. Lange war er als erfolgreicher Moderator beim Musiksender „Viva“, er führte durch die NDR Satiresendung „extra 3“ und das ZDF-Kulturmagazin „aspekte“. 2016 ließ er das alles hinter sich und wurde Rettungssanitäter. Nun tauschte er den Rettungswagen gegen ein Schiff. Mehrere Wochen war Tobias Schlegl als Notfallsanitäter an Bord des Seenotrettungsschiffes „Sea-Eye 4“ vor der Küste Libyens unterwegs. Unter dem Titel „See. Not. Rettung“ erscheint jetzt sein Buch dazu. Wie es sich jenseits des Fernsehens, am Puls des Lebens anfühlt und was er vor den Küsten des Mittelmeers erlebt hat, erzählt Tobias Schlegl in der NDR Talk Show.

Dr. Johannes Wimmer ist der Doktor, dem die NDR-Zuschauer*Innen vertrauen. Seit 2013 ist er in aufklärerischer Mission unterwegs: Angefangen hatte er mit seinem Videoblog „Doktor-Johannes.de“, doch wurde er bald fürs Fernsehen entdeckt und bekam eine eigene Rubrik im Ratgeber „Visite“ im NDR Fernsehen. Seitdem ist er in diversen beliebten Formaten zu sehen. Auch als Autor ist Wimmer, der im letzten Jahr nach dem tragischen Krebstod seiner kleinen Tochter wieder Vater geworden ist, seit vielen Jahren erfolgreich. Jetzt erscheint „Medizin – endlich verständlich 2“ nach dem großen Erfolg des ersten Teils. Im Buch und in der NDR Talk Show gibt der Mediziner Tipps in Sachen Gesundheit.

Sie will die Welt digitaler und diverser machen und ist dabei so erfolgreich, dass das Handelsblatt sie 2021 zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt hat. Die 36-Jährige wuchs als Tochter türkischer Eltern in Karlsruhe auf und interessierte sich schon früh für Politik, unterstützte Silvana Koch-Mehrin und Guido Westerwelle im Wahlkampf und setzte sich unter anderem im Bundespräsidialamt für interkulturellen Dialog ein. Später gründete sie ihr eigenes Unternehmen, das Frauen im Digitalbusiness vernetzt. Heute ist Tijen Onaran außerdem Investorin und Bestseller-Autorin – und eine der mächtigsten Frauen der deutschen Digitalszene. Wie wichtig ihr der Weltfrauentag am 8. März ist, das verrät sie in der NDR Talk Show.

Fußball ist für Frauen ungeeignet! Eine weit verbreitete Meinung nach dem Krieg – zumindest bei vielen Männern. Sie führte dazu, dass der DFB den Frauen-Fußball 1955 sogar verbot. Erst 1970 wurde dieses Verbot wieder aufgehoben. Das Aushängeschild des Deutschen Frauenfußballs kommt aus Niedersachsen: Almuth Schult spielt seit 2013 als Torhüterin beim VfL Wolfsburg, der seitdem fünf Mal die Meisterschaft in der Frauen-Bundesliga gewann. Darüber hinaus hat die gebürtige Dannebergerin die Champions League gewonnen, ist DFB-Pokal-Siegerin und als Nationaltorhüterin Olympia-Siegerin und Europameisterin. Aber Almuth Schult ist nicht nur als Torfrau eine ganz sichere Nummer. Auch als Fußball-Expertin ist sie mit ihrem Fachwissen stets präsent und gehörte bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 zum Experten-Team der ARD. Sie lebt mit ihrer Familie im Wendland.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 5. März, 1.00 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

