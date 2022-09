„NDR Talk Show“ am Freitag: Das sind die Gäste und Themen

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 9. September gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt führen durch die Sendung ab 22 Uhr.

Das waren die Gäste der NDR Talk Show am 9. September:

Alexander Zverev

Roland Kaiser

Til Schweiger und Franziska Machens

„Alfons“

Matthias Matschke

Jana Ina Zarrella

Ann-Marlene Henning

Das waren die Themen der NDR Talk Show am 9. September:

Er ist zur Zeit der zweitbeste Tennisspieler der Welt und ihm ist der Tennissport buchstäblich in die Wiege gelegt worden: Alexander Zverev. Seine Eltern sind beide Tennisprofis, die für die Sowjetunion spielen, bevor sie 1991 nach Deutschland ziehen. In Hamburg wird der Vater Alexander Swerew Tennistrainer und trainiert natürlich auch seine Söhne – mit Erfolg: Sowohl Alexander als auch sein älterer Bruder Mischa, mit dem er auch gemeinsam einige Doppel-Siege erlangt, schaffen es an die Spitze. Der heute 25-jährige Alexander kann bereits auf 19 Einzeltitel zurückblicken, die er u.a. bei den ATP Finals 2018 und 2021, bei den US Open 2020 und bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio (Gold) erkämpft. Nun hat er am Hamburger Rothenbaum wieder einmal ein „Heim“-Turnier – vielleicht sitzt ja sogar die Dame seines Herzens, Sophia Thomalla, im Publikum. Auf jeden Fall wird sie bei dem Daviscup-Turnier mitfiebern. Welche Herausforderungen es für diesen Mann überhaupt noch gibt, erzählt Alexander Zverev in der NDR Talk Show.

Nomen est omen: Er ist der einzig wahre Kaiser der Schlagerbranche, denn Roland Kaiser hat mittlerweile eine drei Generationen umfassende Fangemeinde. Seine Tonträger wurden bereits über 90 Mio. mal verkauft und werden regelmäßig mit Gold und Platin veredelt. Und was ihn besonders auf Trab hält: seine Live-Tourneen, ob Open Air oder Arenen, die grundsätzlich lange vor den angesetzten Terminen ausverkauft sind. Der gebürtige Berliner ist eine Klasse für sich: Sein umfangreiches Repertoire liest sich wie eine musikalische Zeitreise der deutschen Schlagergeschichte von den 70er-, 80er- und 90er-Jahren bis hin zur Gegenwart. In der NDR Talk Show verrät der 70-Jährige, welche Pläne er für den Rest des Jahres hat und er wird live einen seiner neuesten Hits präsentieren.

Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Regisseuren und Schauspielern, sie ist eine etablierte Theaterschauspielerin: Til Schweiger und Franziska Machens. Nun sind beide in Schweigers aktuellem Film „Lieber Kurt“ zu sehen, der am 15. September in die Kinos kommt. Til Schweiger wagt sich nach seinem Erfolg mit dem Drama zum Thema Demenz „Honig im Kopf“ wieder als Produzent, Regisseur und Schauspieler an ein ernstes Thema.

Die orangefarbene Jacke und das Puschelmikrofon sind die Markenzeichen des deutsch-französischen Kabarettisten Alfons. Hinter dieser Figur steckt der in Paris geborene Emmanuel Peterfalvi, der seit Anfang der 90er-Jahre in Hamburg lebt. 2022 ist der Geschichtenerzähler mit gleich drei Programmen unterwegs. In „Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?“ sucht Alfons nach Antworten zu den existenziellen Fragen des Lebens. In „Le Best of“ gibt er Kostproben aus seinen früheren Programmen und mit „Jetzt noch deutscherer“ erzählt er launisch, wie es ist, gleichzeitig Deutscher und Franzose zu sein. Ausgezeichnet macht er das: Denn am 4. November 2021 ist der 55-Jährige für sein „herausragendes Engagement für die Völkerverständigung“ mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden.

Schauspieler Matthias Matschke beherrscht das mühelose Crossover zwischen den Genres. Seine komische Seite hat er in Anke Engelkes „Ladykracher“ und in der Comedyserie „Pastewka“ bewiesen. Krimi kann er natürlich auch, wie er unter anderem vier Jahre lang als Ermittler in „Polizeiruf 110“, in „Helen Dorn“ und in der Reihe „Professor T“ gezeigt hat. Als Charakterschauspieler hat er 2015 in „Der Fall Barschel“ als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident geglänzt. Jetzt zeigt der 53-Jährige, der in seiner Freizeit gerne fotografiert, erneut seine Vielseitigkeit. Anfang September erscheint sein Debütroman, der autobiografisch gefärbt ist, in der westdeutschen Provinz der 80er-Jahre spielt und von Freundschaft, der ersten Liebe und dem Tod handelt.

Charisma hat einen Namen: Jana Ina Zarrella. Die gebürtige Brasilianerin, die schon als kleines Mädchen Ballett, Jazz und Samba tanzen und singen lernte, wurde mit 15 Jahren Model und zog 1999 nach Deutschland in die Heimat ihrer Großeltern. Hier war sie 2004 in Hape Kerkelings Satire „Samba in Mettmann“ zu sehen und eroberte als Reality-TV-Star zusammen mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella die Herzen des deutschen Fernsehpublikums. Mittlerweile ist Jana Ina seit 17 Jahren mit dem erfolgreichen Sänger und Moderator verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm. Nun hat sie ein Kochbuch mit den Lieblingsrezepten aus der „Casa Zarrella“ geschrieben und wird in der NDR Talk Show erzählen, wer im Hause Zarrella den Kochlöffel schwingt und wer für den Abwasch zuständig ist.

Die Paartherapeutin und Autorin Ann-Marlene Henning erkrankt im November 2021 an Corona und muss wenige Tage nach den ersten Symptomen ins Krankenhaus. Auf der Intensivstation verschlimmert sich ihr Zustand rasant, sie wird zur Beatmung ins künstliche Koma versetzt, entwickelt eine Sepsis und kommt nur ganz knapp mit dem Leben davon. In ihrem Buch „Dass der Kaffee nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem“ und in der NDR Talk Show erzählt die 58-Jährige von ihren Erfahrungen mit dem Virus, über ihren Weg zurück ins Leben und über ihre Diagnose „Long Covid“.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 10. September, 0.55 Uhr (NDR)

Samstag, 10. September, 10.50 Uhr (hr)

Sonntag, 11. September, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 12. September, 3.10 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

