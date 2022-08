„NDR Talk Show“ am Freitag um 22 Uhr: Das sind die Gäste und Themen

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 26. August gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Ab 22 Uhr begrüßen die Moderatoren Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt ihre Gäste.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 26. August:

Kai Wiesinger

Martin Brambach

Ulrike Nasse-Meyfarth

Nilam Farooq

Florence Browoski-Shekete

Thorsten Schorn

Sarah Bosetti

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 26. August:

„Familie ist nichts für Weicheier“, sagt Schauspieler, Regisseur und Autor Kai Wiesinger. Der 56-Jährige lebt mit seiner Frau, der Schauspielerin Bettina Zimmermann, und seinen vier Kindern in Potsdam. Der gebürtige Hannoveraner ist seit seinem Debüt 1992 in Sönke Wortmanns Film „Kleine Haie“ eine feste Größe auf der Leinwand und in deutschsprachigen Fernsehproduktionen. Bereits in der Serie „Der Lack ist ab“ gab er Einblicke in das Alltagsleben eines verheirateten Mittfünfzigers. Jetzt erzählt er in seinem Buch „Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält“ und in der NDR Talk Show Geschichten vom ganz normalen Alltagswahnsinn eines Familienvaters, von chaotischen Kindergeburtstagen und schlecht gelaunten Teenies.

Schauspieler Martin Brambach ist in Dresden geboren, aber seine wahre Liebe gehört seiner Wahlheimat, dem Ruhrgebiet. Seit 17 Jahren lebt er dort und hier hat auch seine Karriere als Charakterdarsteller ihren Ursprung. 1985 begann er sein Studium an der Westfälschen Schauspielschule Bochum, von 1986 bis 1999 war er in Bochum, Köln und am Wiener Burgtheater tätig. In seinem Buch „Nice to meet you, Ruhrgebiet“ lädt er ein zu einer Entdeckungsreise durch den oftmals verkannten Landstrich. In der NDR Talk Show gibt der 54-Jährige Tipps für Entdeckungstouren in Nordrhein-Westfalen und erklärt, warum das Ruhrgebiet mittlerweile ein grünes Reiseparadies ist.

Am 4. September 1972 schaute die Welt nach München und erlebte mit, wie die erst 16-jährige Gymnasiastin Ulrike Meyfarth bei den Olympischen Spielen vor 80.000 Zuschauer*innen die Goldmedaille im Hochsprung holte. „Es waren nur zwei Sekunden in meinem Leben, aber entscheidende“, sagt die Sportlerin heute. Auf den Jubel folgte am nächsten Tag Entsetzen: Mit der Geiselnahme der israelischen Athleten durch palästinensische Terroristen nahmen die „heiteren Spiele“ in München eine tragische Wendung. Wie Ulrike Nasse-Meyfarth diese Stunden erlebte und warum der Sport auch heute noch ihr Leben bestimmt, das verrät sie in der NDR Talk Show.

Als sie 2021 den Bayerischen Filmpreis als beste Darstellerin für ihr Spiel in Sönke Wortmanns Kinofilm „Contra“ gewann, hieß es in der Laudatio: „Neben einem alten Hasen wie Christoph Maria Herbst nicht nur bravourös zu bestehen, sondern zu brillieren, das gelingt Nilam Farooq„. Die 32-jährige Schauspielerin stand lange im Nebenrollenschatten des deutschen Films. Also suchte sie sich auf YouTube selbst den Platz im Rampenlicht und sammelte Millionen Follower. Die Rechnung ging auf, jetzt reiht sich eine Hauptrolle an die nächste. Ab dem 1. September ist Nilam Farooq in Doris Dörries Kinofilm „Freibad“ zu sehen, dort soll Deutschlands einziges Frauen-Bad unter freiem Himmel plötzlich von einem männlichen Bademeister beaufsichtigt werden, was unter den weiblichen Gästen für Empörung sorgt.

Florence Brokowski-Shekete wird in Hamburg als Kind nigerianischer Eltern geboren und wächst Ende der 1960er-Jahre in Buxtehude bei ihrer deutschen Pflegemutter auf. Als Neunjährige nehmen ihre leiblichen Eltern sie mit nach Nigeria – doch dort fühlt sie sich völlig fremd. Mithilfe einer Lehrerin kehrt Florence dorthin zurück, wo sie sich zuhause fühlt: nach Deutschland. Heute lebt die 55-Jährige in Heidelberg und ist die erste Schwarze Deutsche Schulamtsdirektorin. In ihrem aktuellen Buch „Raus aus den Schubladen!“ zeichnet sie Lebensgeschichten von Schwarzen Deutschen auf. In der NDR Talk Show spricht sie über ihren eigenen Lebensweg und berichtet von ihren Begegnungen mit anderen People of Color in Deutschland.

Wenn am 8. September zum 13. Mal der Deutsche Radiopreis verliehen wird, wird er neben Barbara Schöneberger Nominierte und prominente Gäste im Hamburger „Schuppen 52“ begrüßen: Thorsten Schorn. Der 46-jährige Kölner wurde 2015 selbst als „Bester Moderator“ mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Mit elf Jahren stöpselte er im Kinderzimmer zwei Kassettenrecorder und ein Mikrofon zusammen: Der Anfang einer Karriere, die ihn bei „Stern TV“ und „Der Preis ist heiß“ auch vor die Kameras führte. Warum er für den Radiopreis schon mal in die Rolle des James Bond schlüpfen muss und auf wen er sich in diesem Jahr ganz besonders freut, das verrät Schorn in der NDR Talk Show!

Seit zehn Jahren ist die gebürtige Aachenerin Sarah Bosetti unterwegs auf Bühnen, im Radio, Fernsehen und im Netz. In ihren satirischen Kolumnen bezieht die Kabarettistin und Autorin Stellung zu gesellschaftlich relevanten Themen wie Feminismus und Rassismus. Dabei findet die 38-Jährige Feminismus eigentlich anstrengend und bezeichnet sich selbst gern als „Feministin wider Willen“. Als Frau, die sich am öffentlichen politischen Diskurs beteiligt, bekommt Sarah Bosetti fast täglich Hasskommentare im Internet. Doch sie hasst nicht zurück, sondern nutzt den Hass als kreatives Rohmaterial und verwandelt ihn in seine schöne große Schwester: Liebe. Seit März moderiert sie den Podcast der Satiresendung „extra 3 – Bosettis Woche“.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 27. August, 0.45 Uhr (NDR)

Samstag, 27. August, 11.00 Uhr (hr)

Sonntag, 28. August, 22.50 Uhr (SWR)

Montag, 29. August, 3.10 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: