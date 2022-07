Kein „NDR Talk Show“ am Freitag – weiter geht’s am 15. Juli

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 8. Juli gibt es keine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Stattdessen läuft „3nach9“ in den Sende-Slot. Weiter mit der NDR Talk Show geht es am 15. Juli. Moderatoren der Sendung von 22 Uhr bis 0 Uhr sind dann Barbara Schöneberger und Michel Abdollahi.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 15. Juli:

Toni Krahl , Sänger

, Sänger Johann Lafer , Koch und Unternehmer

, Koch und Unternehmer Janni und Peer Kusmagk , Promi-Ehepaar

, Promi-Ehepaar Ella Endlich , Sängerin

, Sängerin Dr. Melanie Hümmelgen , Kardiologin

, Kardiologin Claudia Rieschel , Schauspielerin

, Schauspielerin Henning Beck, Neurowissenschaftler

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 15. Juli:

Die Band „City“ um Sänger Toni Krahl gehörte zu den erfolgreichsten Popgruppen der ehemaligen DDR. Der 1978 erschienene Song „Am Fenster“ zählt zu den größten Hits der DDR-Rockgeschichte. Und „City“ gelang mit dem Song und dem gleichnamigen Album etwas, was nur wenigen DDR-Bands damals gelungen ist: Erfolg auch im Westen. 2022 feiert die mittlerweile vierköpfige Band unter dem Motto „50 Jahre City – Die letzte Runde“ ihr Jubiläum mit einer Tour, die sie auch nach Hamburg führen wird. Ihr 73-jähriger Sänger wird bis heute von vielen Ostdeutschen innig verehrt, denn er ist immer unbequem gegenüber den Machthabern gewesen und immer loyal zu seinen Fans. In der NDR Talk Show erzählt der Berliner über sein bewegtes Leben und warum „City“ für viele heute Kult ist.

Johann Lafer ist Unternehmer, Koch, Buchautor, Hochschulprofessor, Hubschrauber-Pilot und nicht zuletzt Fernsehstar. Der gebürtige Österreicher hat sich vom Küchenhelfer in Graz zum Gourmet-Allrounder entwickelt. Mittlerweile blickt er auf eine über 40-jährige kulinarische Karriere zurück. In zahlreichen TV-Sendungen, Büchern und Magazinen beweist er seit Jahren, dass er ein Meister seines Faches ist – leidenschaftlich, engagiert, unterhaltsam. In der NDR Talk Show spricht der Spitzenkoch über die Vorzüge des „Draußen-Kochens“ im Sommer und er verrät, warum es nicht immer Fleisch sein muss, was auf den Grill kommt.

Sie sind zwei unkonventionelle Persönlichkeiten mit ungewöhnlichen Lebensläufen: das Ehepaar Janni und Peer Kusmagk. Janni Kusmagk ist auf Sylt geboren und wächst als jüngste Tochter in einer Surferfamilie auf. Sie ist deutsche Meisterin im Wellenreiten auf Short- und Longboard. Der Berliner Peer Kusmagk spielt in der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, ist als Moderator tätig und wird 2011 zum RTL-Dschungelkönig gewählt. Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden 2016, nackt und in aller Öffentlichkeit – nämlich in der TV-Show „Adam sucht Eva“. Im Anschluss gründen sie eine Familie und reisen um die Welt. Mittlerweile haben die beiden drei Kinder und leben auf Mallorca. In ihrem gemeinsamen Buch „Der Ruf deines Herzens“ und in der NDR Talk Show erzählt das Ehepaar, warum sie ein glückliches Leben führen und welche Hindernisse sie auf dem Weg dorthin überwinden mussten.

Ihr Charthit „Küss mich, halt mich!“ aus dem Jahr 2009 ist Ella Endlichs Signatur-Song. Doch wer sie darauf reduzieren wollte, liegt völlig falsch. Sie kann auf fast 25 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken, und das in den unterschiedlichsten Bereichen: als Sängerin, Musical-Star, Schauspielerin und Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. 2019 tanzte sich die aus Weimar stammende Künstlerin bei „Let’s Dance“ ins Finale und in diesem Jahr gewann sie als „Das Zebra“ die TV-Show „The Masked Singer“. Nach vier Jahren ohne neue Musik erscheint nun im Juni ihr neues Album mit dem Titel „Sternschwimmer“. In der NDR Talk Show verrät die 38-Jährige, welche Ereignisse sie für ihre neuen Songs inspiriert haben und was sie im vergangenen Jahr auf ihrer 44-tägigen Asienreise erlebt hat.

Stress, zu wenig Bewegung, Schlafmangel und Übergewicht sind nur einige Ursachen für Bluthochdruck, unter dem ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland leidet. Eine Frau, die weiß, wie sich Bluthochdruck senken lässt, ist Dr. Melanie Hümmelgen. Den NDR Zuschauer*innen ist sie vertraut aus den Sendungen „Visite“ und „Die Bewegungs-Docs“. Melanie Hümmelgen ist Leiterin der kardiologischen Abteilung und stellvertretende Ärztliche Direktorin des Reha-Centrums Hamburg. Sie begleitet Patienten nach dramatischen Ereignissen wie einem Herzinfarkt oder mit chronischen Problemen wie Diabetes auf dem Weg in ein gesünderes Leben. Dabei vertrauen sie und ihr Team vor allem auf die Kraft der Bewegung. Welche wirksamen Methoden, Übungen sowie Ernährungsweisen helfen, erzählt Doc Hümmelgen in der NDR Talk Show.

Sie gehört zu den meistbeschäftigten Schauspielerinnen Deutschlands: Claudia Rieschel. Seit 50 Jahren steht die sympathische Hamburgerin vor der Kamera, von „Traumschiff“ bis „Tatort“ war alles dabei, zuletzt begeisterte die 71-Jährige als Mutter von Annette Frier in „Merz gegen Merz“. Dass ihr Herz aber eigentlich dem Theater gehört, stellt Rieschel immer wieder unter Beweis. Im Juli spielt sie die Titelrolle in „Helga hilft“, einer turbulenten Familienkomödie im Winterhuder Fährhaus. Wann die vielbeschäftigte Schauspielerin die Zeit gefunden hat, sechs Sprachen zu lernen und sich für den Tierschutz zu engagieren, das verrät sie in der NDR Talk Show.

Jahrtausendelang gab es das Problem, dass wir Menschen viel zu wenig Informationen besaßen – jetzt ist es genau andersherum: Wir werden von Informationen überrollt. Wie schaffen wir es, da den Überblick zu behalten? Welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen, um in der Informationsflut nicht unterzugehen? Der Hirnforscher und Neurobiologe Henning Beck kennt die neuesten wissenschaftlichen Forschungsergebnisse. Der 38-Jährige ist deutscher Meister im Science Slam und hat eine riesige Freude daran, komplizierte Dinge einfach zu erklären.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 16. Juli, 1.45 Uhr (NDR)

Samstag, 16. Juli, 10.25 Uhr (hr)

Sonntag, 17. Juli, 22.30 Uhr (SWR)

Montag, 18. Juli, 2.05 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

Hier bekommt ihr Infos zu den aktuellen Folgen anderer Talkshows: