„NDR Talk Show“ am Freitag um 22 Uhr: Gäste und Themen am 29. Juli

Bereits seit 1979 gibt es die NDR Talk Show – damit ist sie die zweitälteste Talkshow im deutschen Fernsehen. Wir sagen euch, wer in der kommenden Ausgabe zu Gast ist, und blicken auch in die lange Historie der Sendung.

Am 29. Juli gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Moderatoren der Sendung von 22 Uhr bis 0 Uhr sind Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt.

Das sind die Gäste der NDR Talk Show am 29. Juli:

Judith Rakers , Moderatorin, und Leonie Laryea , Heidekönigin

, Moderatorin, und , Heidekönigin Marie-Luise Marjan , Schauspielerin

, Schauspielerin Johann König , Galerist

, Galerist Rosemarie „Rosi“ Sheridan McGinnity , Kiez-Wirtin und Barbesitzerin

, Kiez-Wirtin und Barbesitzerin Alexander Herrmann , Koch

, Koch Anna von Boetticher , Apnoe-Taucherin

, Apnoe-Taucherin Evelyn Burdecki, Reality-Star und Unternehmerin

Das sind die Themen der NDR Talk Show am 29. Juli:

Wenn im August das Heideblütenfest in Amelinghausen endlich wieder stattfinden kann, endet ihre dritte Amtszeit: Heidekönigin Leonie Laryea durfte ihr Krönchen coronabedingt länger tragen als alle ihre Vorgängerinnen. Dass das Fest nur eines der Highlights ist, die die Lüneburger Heide zu bieten hat, hat auch Moderatorin Judith Rakers festgestellt, die die Region für ihre Reisesendung „Wunderschön“ besucht hat. Was es neben Heidekraut und Heidschnucken noch zu sehen gibt und was ihre persönlichen Lieblingsecken sind, das verraten die beiden Frauen in der NDR Talk Show.

35 Jahre lang war sie die Mutter Beimer in der „Lindenstraße“: Marie-Luise Marjan. 2020 folgt das Serien-Aus, aber das hält Marjan nicht davon ab, ihren Weg weiterzugehen. Auch nach mehreren Schicksalsschlägen rafft sich die 81-Jährige immer wieder auf. Ihr Motto heute: „Bloß nicht unterkriegen lassen!“. Die bei Adoptiveltern groß gewordene Schauspielerin ist vielseitig aktiv. So engagiert sich Marjan seit mehr als 30 Jahren als UNICEF-Botschafterin, gründet 2010 die Marie-Luise Marjan Stiftung für benachteiligte Kinder und wird dieses Jahr in den Orden des Heiligen Lazarus aufgenommen. Wo sie alt werden will, was sie stets angetrieben hat und welche Pläne sie noch so hegt, verrät Marie-Luise Marjan in der NDR Talk Show.

Im Alter von elf Jahren verliert er bei einem Unfall beinahe sein Augenlicht. Das hindert den heute 41-jährigen Johann König aber nicht daran, vor 20 Jahren seine erste Galerie zu eröffnen. Als Sohn des berühmten Ausstellungsmachers Kasper König ist er bereits früh von Kunst und Künstler*innen umgeben – hat als Kind Kontakt zu Gerhard Richter und besucht in New York das Atelier von Jeff Koons. Die Schule für Blinde und Sehbehinderte in Marburg, auf die er nach dem Unfall geht, habe ihren Schülern in allen Bereichen vermittelt, dass sie trotz Einschränkungen am Leben teilnehmen könnten, erklärt König. Am tiefsten Punkt erkennt er, dass Kunst seine Rettung ist. Seit 2015 betreibt der Familienvater in einer Berliner Betonkirche aus den Sechzigern eine der spektakulärsten Galerien Europas, inzwischen hat er auch Dependancen in London, Wien und Seoul.

Sie ist 81 Jahre alt, ein echtes Hamburger Original und Wirtin mit Herz und Seele: Rosemarie „Rosi“ Sheridan McGinnity. Seit mehr als 50 Jahren betreibt sie „Rosi’s Bar“ auf St. Pauli in einer Nebenstraße der Reeperbahn. Mit 19 steht sie das erste Mal hinterm Tresen auf dem Kiez, erst im „Kaiserkeller“, dann im „Star Club“. 1969 übernimmt sie den Laden ihres Vaters und ist seitdem aus St. Pauli nicht mehr wegzudenken. Die Kiez-Wirtin hat in ihrem Leben viel erlebt: Sie war nicht nur mit dem legendären Musiker Tony Sheridan verheiratet, sondern auch gut bekannt mit den Beatles, die Anfang der 60er-Jahre monatelang auf der Reeperbahn auftraten. Wie es war, mit den Beatles in einer Dachkammer auf St. Pauli zu übernachten, wie der Kiez sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt hat und wie die Zukunft von „Rosi’s Bar“ aussieht, erzählt die Kiez-Legende in der NDR Talk Show.

Dieser Mann bezeichnet sich selbst als „Koch und Charakterkopf“: Alexander Herrmann hat zwei Michelin-Sterne, ist Unternehmer, Autor, Gastronom und Juror bei der Kochshow „The Taste“. „Ich bin Sternzeichen Zwilling und habe daher zwei Seelen in der Brust: Koch und Entertainer“, sagt der 51-Jährige über sich. Und um beide Seiten ausleben zu können, steht er auch immer wieder auf der Bühne und verrät Geheimnisse aus der Sterneküche. Auch wenn Herrmann, der aus einer Hotelierfamilie stammt, großer Fan von Thementorten mit Esspapieren ist, möchte er gesund essen und leben. In seinem Buch „Weil’s einfacher gesünder ist“ erzählt er von seinen Genuss-Rezepten und verrät, mit welchen Tricks seine Oma Hertha 104 Jahre alt wurde. Wie er selbst ein Vorbild für sein Publikum sein kann und was das Wort „Genuss“ für ihn ganz persönlich bedeutet, berichtet die selbsternannte fränkische Rampensau in der NDR Talk Show.

Das Wasser ist schon immer ihr Element. Mit 14, bei einem Segeltörn mit der Familie in Griechenland, geht der Abwascheimer mitsamt Besteck über Bord. Sie ist die Einzige, die ihn wieder hochholen kann – aus 16 Metern Tiefe. Heute ist Anna von Boetticher Deutschlands erfolgreichste Apnoe-Taucherin. Über sechs Minuten lang ohne Atmen auszukommen und in dieser Zeit 100 Meter in die Tiefe zu tauchen, gehört nur zu einer der vielen Disziplinen des Freitauchens – einer Sportart, die viele als waghalsig oder gar wahnsinnig bezeichnen. Obwohl Anna von Boetticher schon seit ihrem 18. Lebensjahr begeisterte Taucherin ist, kommt sie erst mit 37 Jahren zu dieser extremen Form des Sports. Mittlerweile hat die 52-Jährige 34 deutsche Rekorde aufgestellt, in sechs von acht Apnoe-Disziplinen ist sie deutsche Rekordhalterin.

Evelyn Burdecki hat sich mit ihrer Teilnahme an diversen Reality-Formaten einen Ruf als Zitate-Königin der deutschen TV-Branche erarbeitet: „Sprechen ist Gold“ oder „Lieber Gott, lass Regen regnen“ sind nur einige der Weisheiten, die Burdecki-Fans zum Schmunzeln bringen. Die 33-Jährige wird einer breiten Öffentlichkeit 2017 mit ihrer Teilnahme im Kuppelformat „Der Bachelor“ bekannt. 2019 besteigt sie den Thron als Dschungelkönigin bei „Ich bin ein Star“, es folgt „Let’s Dance“, 2020 sitzt sie in der Jury bei „Das Supertalent“ und jetzt bekommt sie bei SAT.1 ihre eigene Dating-Show. In „Topf sucht Burdecki“ geht sie auf die Suche nach ihrem Traummann.

Die NDR Talk Show in der Wiederholung

Samstag, 30. Juli, 0.30 Uhr (NDR)

Samstag, 30. Juli, 10.25 Uhr (hr)

Sonntag, 31. Juli, 21.45 Uhr (SWR)

Sonntag, 31. Juli, 22.30 Uhr (SR)

Montag, 1. August, 3.35 Uhr (NDR)

Die NDR Talk Show im TV, Stream und in der Mediathek

An drei von vier Freitagabenden im Monat gibt es eine neue Ausgabe der NDR Talk Show. Der Turnus ist so, dass nach drei Ausgaben jeweils eine Woche ohne eine neue Sendung folgt.

Dabei werden jeweils zwei Ausgaben vom Duo Barbara Schöneberger/Hubertus Meyer-Burckhardt übernommen, in der übrigen Woche führen Bettina Tietjen und Jörg Pilawa durch die Sendung.

Die Ausstrahlung findet natürlich weiterhin im NDR-Fernsehen statt. Wie eigentlich alle Formate des Öffentlich-Rechtlichen kann man die Sendung aber zeitgleich im Live-Stream im Internet verfolgen.

Auf Abruf stehen die Ausgaben dann auch ein Jahr lang in der ARD Mediathek zur Verfügung. Hier gibt es die Möglichkeit, sich die vergangenen Ausgaben noch einmal komplett anzuschauen.

Das sind die Moderatoren der NDR Talk Show

Die Moderatoren der NDR Talk Show der ersten Stunde 1979 waren Dagobert Lindlau, Wolf Schneider und Hermann Schreiber. Insgesamt gab es bis dato 86 Personen, die die NDR Talk Show moderiert haben.

Aktuell gibt es zwei Moderatoren-Teams, die die Show moderieren. Bereits seit 2008 übernehmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt die Moderation.

Nach dem Ausscheiden von Alexander Bommes aus der „Tietjen und Bommes“-Talkshow 2019 wurde die Show ebenfalls zur NDR Talk Show umgewandelt, sodass Bettina Tietjen und Bommes-Nachfolger Jörg Pilawa das zweite Moderationsduo bilden.

Die NDR Talk Show bei „Talk am Dienstag“

Im September 2019 hat „Das Erste“ das neue Format „Talk am Dienstag“ eingeführt. Jeweils um 22.50 Uhr am Dienstagabend werden dort Talk-Formate, die eigentlich für die dritten Sender konzipiert sind und dort auch ausgestrahlt werden, gezeigt.

Die NDR Talk Show ist ein Teil davon. Die anderen Formate sind „3 nach 9“ (Radio Bremen), der „Kölner Treff“ (WDR), „Hier spricht Berlin“ (rbb), das „Nachtcafé“ (SWR) sowie „Club 1“ (BR). Eine Regel, wann welches Format läuft, gibt es dabei nicht.

Die lange Historie der NDR Talk Show

Im Norden werden die beiden Talkshows produziert, die es im deutschen Fernsehen gibt. „3 nach 9“ von Radio Bremen gibt es bereits seit 1974, fünf Jahre später lief die erste Ausgabe der NDR Talk Show.

Im Jazzlokal „Onkel Pö“ wurde am 9. Februar 1979 die erste Sendung der Show durchgeführt, zu Gast war Minister Hans Apel. Arno Breker, der als Lieblingsbildhauer Hitlers alles andere als unumstritten war, war ursprünglich auch eingeladen gewesen.

Zu den prägendsten Figuren der NDR Talk Show zählen die Moderatoren, die jeweils über ein Jahrzehnt durch die Sendung geführt haben – etwa Hermann Schreiber, Moderator von 1979 bis 1993.

Eine Person, die in zwei der berühmtesten Ausgaben der Sendung eine wichtige Rolle spielte, war Alida Gundlach. Die Moderatorin führte von 1984 bis 2002 durch über 200 Sendungen. Ihre Aufeinandertreffen mit zwei der schillerndsten deutschsprachigen Figuren des 20. Jahrhunderts, Falco und Klaus Kinski, sind in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen.

Falco war im November 1992 zu Gast in der NDR Talk Show. Die beiden Gastgeber Gundlach und Steffen Simon, heute Chef der ARD-Sportschau, begegneten dem Musiker sehr kritisch. Allerdings ließ dieser das nicht auf sich sitzen und konterte mit seinem Wiener Schmäh:

Dass Klaus Kinski bei seinem Aufeinandertreffen mit Gundlach da weniger subtil, sondern eher auf seine gewohnt direkte Art zu Werke ging, dürfte nicht überraschen. So lobte er etwa Gundlachs „Popo“ in einem Gespräch, das so eigentlich nur Klaus Kinski führen kann:

An einem Skandal war sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beteiligt. Als sie mit der Schriftstellerin Karin Struck über Schwangerschaftsabbrüche diskutierte, platzte Struck der Kragen. Sie nahm ihr Mikrofon ab, zog sich unter anderem auch das Kleid hoch und warf dann noch ein Weinglas – mit dem sie eine Frau im Publikum verletzte:

